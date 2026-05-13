SAWACO xây nền cấp nước thông minh từ dữ liệu và công nghệ số

Là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại TP.HCM, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao: bảo đảm nguồn nước sạch ổn định, vận hành hệ thống lớn an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ hạ tầng số đến điều hành tập trung

Một trong những nền tảng quan trọng của quá trình này là Trung tâm Dữ liệu Data Center. Đây không chỉ là nơi đặt máy chủ hay lưu trữ dữ liệu mà là "xương sống" kỹ thuật giúp các hệ thống cốt lõi của SAWACO vận hành tập trung, ổn định và an toàn hơn.

Trên nền hạ tầng đó, SAWACO phát triển Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước SWOC. Trung tâm này giúp theo dõi các thông tin vận hành quan trọng, hỗ trợ cảnh báo sớm, tổng hợp dữ liệu và cung cấp thông tin trực quan phục vụ xử lý tình huống. Nói cách khác, SWOC giúp hoạt động điều hành không còn phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo thủ công, mà từng bước dựa trên dữ liệu được cập nhật, quan sát và phân tích tập trung.

Nếu Data Center và SWOC là phần nền bên trong, thì dịch vụ khách hàng số là nơi người dân cảm nhận rõ hơn tác động của chuyển đổi số.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, SAWACO đã triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng thống nhất đầu số 1900 999 997, đưa ứng dụng chăm sóc khách hàng vào vận hành trên toàn hệ thống, mở rộng cổng hóa đơn điện tử và vận hành thử nghiệm Core Billing System mới.

Đây cũng là "mặt tiền số" của SAWACO trong quá trình phục vụ khách hàng. Khi các kênh tiếp nhận và xử lý được thống nhất, doanh nghiệp có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ, còn khách hàng có thêm sự thuận tiện và tin cậy khi sử dụng dịch vụ nước sạch.

Nhân viên SAWACO hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng Ảnh: ĐVCC

Dữ liệu là nền tảng của cấp nước thông minh

Điểm đáng chú ý trong mô hình của SAWACO là công nghệ không được nhìn nhận như từng phần mềm riêng lẻ. Các hợp phần như Data Warehouse, AI, GIS, dashboard điều hành, hệ thống chăm sóc khách hàng hay SWOC được kết nối trong cùng một kiến trúc.

Kho dữ liệu dùng chung và nền tảng trí tuệ nhân tạo là bước đi có ý nghĩa dài hạn. Khi dữ liệu được tập trung, chuẩn hóa và khai thác đúng cách, SAWACO có thể phát triển các công cụ phân tích, báo cáo, hỗ trợ ra quyết định và từng bước ứng dụng AI phù hợp với đặc thù ngành nước.

Bên cạnh đó, GIS và bản đồ số là hợp phần đặc thù, tạo khác biệt cho chuyển đổi số trong lĩnh vực cấp nước. Với SAWACO, GIS không chỉ là bản đồ, mà là nền tảng dữ liệu không gian để quản lý hạ tầng mạng lưới, chuẩn hóa thông tin tài sản, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị và hỗ trợ điều hành theo không gian địa lý.

Cùng với các hệ thống nổi bật, SAWACO cũng chú trọng đến những lớp nền ít được nhìn thấy hơn nhưng rất quan trọng: an toàn thông tin, mạng dùng chung, VPN, giám sát hạ tầng công nghệ thông tin, văn phòng điện tử và chữ ký số.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, SAWACO định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, phát triển thêm các ứng dụng trên nền Data Warehouse, AI, GIS và dashboard điều hành. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục tăng cường an toàn thông tin, nâng cao năng lực bảo mật và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.