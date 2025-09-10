SC VivoCity kỷ niệm 10 năm là điểm hẹn niềm vui cho cả gia đình

Không gian lễ hội lung linh - check-in cùng cả nhà

Bước sang tuổi thứ 10, SC VivoCity đã trở thành điểm đến "tất cả trong một" cho mọi đối tượng khách hàng với các hoạt động từ giải trí, ăn uống đến mua sắm khi có nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nhân dịp đón nhận cột mốc 10 năm hoạt động, trung tâm thương mại này tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm đặc biệt diễn ra từ ngày 16.8 - 2.11 với chủ đề "Tròn 10 tuổi - Trọn niềm vui", hứa hẹn mang đến hàng loạt trải nghiệm mới mẻ, nhiều niềm vui và đầy bất ngờ.

Không gian check-in rực rỡ sắc màu ngay tại sảnh trung tâm tầng 1

Ngay khi đặt chân đến SC VivoCity, gia đình sẽ được chào đón bằng những cụm trang trí bắt mắt thay đổi theo từng giai đoạn: từ chiếc bánh kem khổng lồ đánh dấu cột mốc tròn 10 tuổi, đến không gian trung thu rực rỡ và Halloween huyền bí.

Các gia đình có thể đến đây thưởng ngoạn vào bất kỳ thời gian nào hay tranh thủ dịp cuối tuần. Mỗi góc nhỏ đều là nơi lưu giữ kỷ niệm thông qua những bức ảnh check-in thật "xinh lung linh".

Riêng đối với những bạn nhỏ, khi được bố mẹ đưa đến SC VivoCity vào mỗi cuối tuần, các bé sẽ được tham gia nhiều hoạt động thủ công, vẽ tranh, trang trí lồng đèn, hóa trang Halloween… Đây cũng là dịp để bố mẹ có thể đồng hành cùng con, vừa khuyến khích sáng tạo, vừa tạo thêm nhiều khoảnh khắc gắn kết.

Hình 4_Chinh phục thử thách và rinh ngay bộ quà tặng VIPPY cực xinh

Một số hoạt động nổi bật có thể kể đến như "Tô màu tuổi mới" với đa dạng hoạt động: thử trí chơi cờ với Chess Plus Academy, làm đồ thủ công đa chất liệu với Global Art (diễn ra trong hai ngày 13 - 14.9). Sau đó là chương trình "Cọ vẽ đêm trăng" sáng tạo với các hoạt động thú vị như trang trí lồng đèn giấy với Min Art (diễn ra vào ngày 27 - 28.9), tô màu, làm thiệp đón trung thu, làm lồng đèn với Elite (ngày 4 - 5.10). Không chỉ các bé mà phụ huynh cũng có thể tham gia các chương trình gồm "Kết hoa tặng nàng" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Đó là tự tay làm thiệp bằng hoa kẽm nhung, trang trí chậu cây, làm vòng tay đá với cọ bay. Chương trình sẽ diễn ra tận 3 ngày từ 18 - 20.10. Trước đó, cả nhà cũng có thể tham gia "Tạo hình ma mị" chào đón Halloween khi tha hồ vẽ tranh, làm mặt nạ Halloween cùng Cọ Bay (ngày 11 - 12.10), làm dây đeo điện thoại, móc khóa, tranh hạt đậu tại Elite (25 - 26.10)…

Hình 5_Funzone Adventure – thiên đường giải trí với diện tích hơn 1.000 mét vuông

Cũng trong dịp này, SC VivoCity chào đón các khu vui chơi - giải trí hoàn toàn mới dành cho bé: Vườn thú mini B-Zone, Khu vui chơi giáo trí Funzone Adventure, Trải nghiệm thực tế ảo VR City bên cạnh sân chơi khô và nước hiện hữu, miễn phí dành cho trẻ em. Đây là một điểm nhấn khác biệt trong hệ thống trung tâm thương mại tại TP.HCM. Những không gian này không chỉ mang lại sự hào hứng cho trẻ nhỏ mà còn là nơi để các gia đình có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ.

Mua sắm thông minh - Ưu đãi cực hời

Ngoài việc thư giãn, trải nghiệm với những chương trình vui chơi cho cả nhà, các gia đình cũng có cơ hội trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị nhân dịp SC VivoCity kỷ niệm 10 năm hoạt động. Cụ thể, chương trình "Khai tiệc sinh nhật - Mở ngàn niềm vui" với chương trình rút thăm may mắn sẽ kéo dài đến ngày 4.10 dành cho khách hàng là thành viên SC VivoCity Rewards+, mua sắm từ 1,5 triệu đồng sẽ được nhận ngay 1 phiếu thăm may mắn với cơ hội trúng các quà tặng giá trị như xe Piaggio Liberty Z 125, voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn JW Marriott, khách sạn Charmant Suite Cần Thơ, căn hộ dịch vụ Richlane Residences, Oakwood Residences Saigon; phiếu mua hàng Karofi, Co.opXtra, UNIQLO; thẻ tập miễn phí tại California Fitness & Yoga Center.

Cơ hội sở hữu xe Piaggio Liberty Z 125 cùng nhiều quà tặng giá trị khi mua sắm và tham gia chương trình "Khai tiệc sinh nhật - Mở ngàn niềm vui"

Đặc biệt, trong tuần lễ sinh nhật (19 - 28.9), hàng loạt thương hiệu từ đại siêu thị Co.opXtra; thời trang, phụ kiện gồm Anta, Pucini, May 10, Hạnh Fashion, Hikosen Cara, Thế Giới Kim Cương, Sea Choice; làm đẹp có Guardian, Face Wash Fox, VITA Clinic; gia dụng: Mr.DIY; đến giải trí và dịch vụ như Timezone, Life4cuts, B-Zone, Funzone, AIM BOX, VR City; ẩm thực gồm Starbucks, Poseidon, Manwah, Thai Express, BreadTalk… sẽ đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đó là thực hiện giảm giá hơn 50%; Mua 1 tặng 1; Quà tặng theo hóa đơn; Vé vui chơi miễn phí cho bé…

Hình 6_Vườn thú mini B-Zone cùng nhiều góc chơi sáng tạo

Đây là dịp để ba mẹ có thể tranh thủ sắm sửa cho cả nhà hay cùng nhau trải nghiệm các dịch vụ giải trí, ẩm thực với giá siêu tiết kiệm.

SC VivoCity dịp này cũng ra mắt "người bạn mới" Sóc chuột VIPPY cùng bộ sưu tập quà tặng độc đáo: gấu bông, túi tote, móc khóa, sticker. Đây sẽ là niềm vui bất ngờ cho bé khi mỗi cuối tuần từ nay đến ngày 14.9 và 27 - 28.9, chỉ cần hóa đơn từ 500.000 đồng, ba mẹ thành viên SC VivoCity Rewards+ sẽ nhận được 1 phiếu hành trình và cùng con chinh phục thử thách "siêu dễ", rinh ngay quà VIPPY cực xinh.

Đại tiệc âm nhạc và lễ hội cho cả gia đình Không chỉ có các hoạt động vui chơi cho bé hay khuyến mại lớn cho bố mẹ, không khí lễ hội thêm sôi động với loạt sự kiện độc đáo. Đó là đêm nhạc sinh nhật (ngày 21.9) với chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng sự tham gia của ca sĩ S.T Sơn Thạch, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển của SC VivoCity. Tiếp theo là đêm hội Đón Trăng (ngày 4.10) ấm áp cùng gia đình và cuối cùng là đêm hội Kỳ Bí (31.10) - dịp để cả nhà cùng bé hóa trang vui nhộn. Có thể nói rằng với tinh thần gắn kết, sáng tạo và tràn đầy năng lượng tích cực, chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 10 năm của SC VivoCity chắc chắn sẽ là dịp để các gia đình tìm thấy niềm vui trọn vẹn, đồng thời lưu giữ thêm thật nhiều kỷ niệm ấm áp bên nhau. Cập nhật thông tin về chương trình tại website SC VivoCity hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/SCVivoCity



