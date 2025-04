Scar Esthetique - Công thức phục hồi ‘cân tất’ mọi tổn thương sau mụn

Sau giai đoạn điều trị mụn, làn da thường phải đối mặt với những tổn thương dai dẳng do sưng viêm kéo dài. Dưới tác động của phản ứng viêm, các mô xung quanh nốt mụn dễ bị phá vỡ, làm xuất hiện tình trạng hồng ban sau mụn và làm chậm quá trình tăng sinh collagen - yếu tố quan trọng giúp chữa lành da. Ngoài ra, làn da sau mụn thường trở nên khô ráp, dễ bong tróc do ảnh hưởng của các hoạt chất điều trị mụn. Và nghiêm trọng nhất, khi tổn thương kéo dài không được phục hồi đúng cách, da có nguy cơ hình thành sẹo rỗ vĩnh viễn - vấn đề gần như không thể điều trị triệt để nếu không can thiệp chuyên sâu.

Hiểu rõ vai trò của phản ứng viêm và stress oxy hóa trong quá trình phục hồi da sau mụn

Trong quá trình tự chữa lành, làn da sẽ trải qua các phản ứng sinh lý tự nhiên như viêm và stress oxy hóa. Ban đầu, đây là những cơ chế có lợi - giúp kích hoạt hệ thống sửa chữa, thúc đẩy sản sinh collagen, elastin và hyaluronic acid để phục hồi mô da tổn thương.

Tuy nhiên, khi phản ứng stress oxy hóa trở nên quá mức - do tác động của gốc tự do, tia UV, ô nhiễm… - quá trình phục hồi lại bị trì trệ. Gốc tự do tấn công tế bào khỏe mạnh, làm gia tăng phản ứng viêm, kéo dài tình trạng hồng ban sau mụn, gây tổn thương sâu đến collagen và kích thích tăng sinh melanin, khiến thâm sau mụn trở nên đậm màu hơn.

Chuỗi phản ứng bất lợi này chính là nguyên nhân khiến làn da sau mụn phục hồi chậm và dễ tổn thương dai dẳng. Để can thiệp hiệu quả, chúng ta cần một hệ hoạt chất đa cơ chế - vừa chống viêm, vừa trung hòa gốc tự do, vừa kích thích tăng sinh collagen một cách an toàn và bền vững.

Vượt tổn thương sau mụn, Scar Esthetique công thức tái tạo khoa học từ thiên nhiên

Sau mụn, làn da không chỉ chịu tổn thương ở lớp bề mặt, mà còn gặp nhiều biến đổi vi mô bên dưới: phản ứng viêm kéo dài, stress oxy hóa, tăng sắc tố, mất nước và rối loạn cấu trúc nền da. Đặc biệt, da sau mụn thường nhạy cảm và dễ tái phát mụn nếu không được chăm sóc đúng cách.

Scar Esthetique ra đời như một giải pháp đa nhiệm, kết hợp giữa công nghệ peptide hiện đại và chiết xuất thiên nhiên có tác dụng chống viêm - tái tạo mạnh mẽ, giúp làn da tổn thương sau mụn phục hồi tối ưu và hạn chế sẹo rỗ, sẹo thâm.



Bộ đôi Peptide - Phục hồi nền da, ngăn ngừa sẹo rỗ

Scar Esthetique làm dịu da và tái tạo làn da tổn thương sau mụn nhờ vào bộ đôi peptide, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, trong đó:

*Palmitoyl Oligopeptide là axit béo tạo tín hiệu thúc đẩy tế bào sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm đầy sẹo rỗ, lõm. Thành phần tăng cường quá trình sửa chữa mô và giảm phản ứng viêm dưới da. Với cơ chế này, hoạt chất này vô cùng lý tưởng cho da tổn thương sau mụn ngăn ngừa và làm đầy sẹo rỗ mụn.

*Palmitoyl Tetrapeptide-7 tập trung ức chế và kiểm soát phản ứng viêm dưới da, làm dịu hồng ban sau mụn. Bên cạnh đó, peptide ưa dầu này có khả năng tương tác tốt với lớp lipid trên hàng rào da, điều này giúp hàng rào da khỏe hơn, ít nhạy cảm.

Chiết xuất thực vật - Làm dịu, mờ thâm và chống oxy hóa

Được tăng cường khả năng kháng viêm từ thảo dược quen thuộc như hoa cúc, hoa kim sa, hành tây tím, cây thông đỏ, tảo biển và Bisabolol từ cúc la mã giúp khắc phục tình trạng hồng ban sau mụn nhanh chóng, loại bỏ đốm thâm đỏ, làm dịu các kích ứng do trị mụn. Bên cạnh đó, việc sử dụng Scar Esthetique sẽ hỗ trợ ngừa thâm và dưỡng sáng vùng da mụn. Bởi những thành phần này sẽ trung hòa gốc tự do, giảm tăng sinh melanin kết hợp cùng Vitamin C, Retinyl Palmitate, Ubiquinone, Glucosamine.

Công nghệ silicone y tế - Tạo "màng bảo vệ thông minh" cho làn da

Khi được áp dụng lên da, sản phẩm tạo lớp phủ mỏng mịn như nhung, không bết rít, không bóng dầu. Hiệu ứng này tạo cảm giác mỏng nhẹ thoải mái cho làn da đang hư tổn. Nhờ thành phần silicone y tế, sản phẩm tạo lớp màng mỏng vô hình, thoáng khí cản trở sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn từ môi trường. Đồng thời, lớp màng có khả năng khóa ẩm vô cùng tốt, nhưng vẫn cho phép phân tử oxy từ môi trường đến nuôi mô hư tổn. Nhờ vậy, làn da tổn thương tránh được nguy cơ tăng sinh mụn trở lại.

Hơn nữa, với làn da mụn nhạy cảm, công thức 23 hoạt chất từ Scar Esthetique hoàn toàn lành tính và tạo hiệu quả sau tuần thứ 4. Việc phục hồi làn da của Scar Esthetique hoàn toàn dựa trên hoạt động sinh hóa tự nhiên của làn da, cho phép da phục hồi một cách bền vững và khỏe mạnh tối đa sau khi kết thúc liệu trình.