Scar FX & Rejuvasil khác gì so với các giải pháp chăm sóc sẹo thông thường?

Sẹo - phản ứng tự nhiên nhưng phức tạp của cơ thể

Sẹo hình thành khi cấu trúc da bị tổn thương sâu, khiến cơ thể kích hoạt quá trình sản sinh collagen để làm lành mô. Tuy nhiên, sự tăng sinh không kiểm soát hoặc sắp xếp sai lệch của collagen có thể dẫn đến sẹo phì đại hoặc sẹo lồi - tình trạng phổ biến sau phẫu thuật, bỏng hoặc chấn thương.

Theo quan điểm y học da liễu hiện đại, việc duy trì độ ẩm ổn định và kiểm soát môi trường vùng sẹo là yếu tố quyết định giúp mô da phục hồi cân bằng. Các phương pháp chăm sóc truyền thống như kem dưỡng hoặc tinh dầu chỉ tác động bề mặt, không tạo được môi trường kín ẩm cần thiết để hạn chế tăng sinh collagen. Chính từ nhu cầu này, silicone y tế được phát triển như một giải pháp khoa học giúp cải thiện đặc tính của mô sẹo theo cơ chế tự nhiên.

Cơ sở khoa học của Silicone y tế trong chăm sóc sẹo

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh silicone y tế (medical-grade silicone) giúp ổn định quá trình hydrat hóa biểu bì, giảm thất thoát nước qua da (TEWL - transepidermal water loss), đồng thời duy trì nhiệt độ và độ ẩm tối ưu để ngăn phản ứng viêm vi mô tại vùng sẹo. Ngoài ra, silicone còn tạo lớp màng bán thấm (semi-occlusive barrier) giúp giảm ma sát và bảo vệ vùng sẹo khỏi tác động cơ học bên ngoài.

Nhờ cơ chế này, silicone y tế được xem là "chuẩn mực vàng" trong chăm sóc sẹo không xâm lấn, thường được khuyến nghị bởi các chuyên gia da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ. Từ nền tảng này, Rejuvaskin đã phát triển hai giải pháp chuyên biệt: Rejuvasil Silicone Scar Gel và Scar FX Silicone Sheeting - mỗi sản phẩm đóng một vai trò sinh học riêng, nhưng khi kết hợp sẽ tạo nên liệu trình chăm sóc sẹo hiệu quả và liên tục.

Rejuvasil - Gel silicone lỏng tạo vi môi trường phục hồi tối ưu

Rejuvasil là dạng gel silicone y tế có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, giúp hình thành lớp màng bán thấm bao phủ vùng sẹo, duy trì độ ẩm lý tưởng và hạn chế phản ứng viêm vi mô. Thành phần chính bao gồm:

Silicone y tế giúp tạo hàng rào bảo vệ, kiểm soát hydrat hóa và ổn định mô sẹo; vitamin C ester thúc đẩy tổng hợp collagen đúng cấu trúc, hỗ trợ làm đều sắc tố da; cùng squalane và dầu Emu giúp da mềm mại, giảm cảm giác căng rát, đồng thời tăng độ đàn hồi cho vùng sẹo. Sự phối hợp giữa các thành phần này giúp Rejuvasil không chỉ cải thiện cấu trúc mà còn nâng cao tính thẩm mỹ và cảm giác của làn da sau tổn thương.



Khi thoa đều lên vùng sẹo, Rejuvasil giúp giảm cảm giác khô, ngứa, sần cứng, đồng thời hỗ trợ mô da tái sắp xếp collagen hài hòa. Nhờ đặc tính trong suốt, nhẹ và không nhờn, sản phẩm phù hợp cho các vị trí dễ thấy như mặt, cổ, vai hoặc vùng da phẫu thuật.

Scar FX - Miếng dán silicone điều hòa hoạt động mô sẹo

Scar FX là miếng dán silicone 100% cấp y tế, có khả năng tái sử dụng từ 30 - 45 ngày. Khi tiếp xúc với da, sản phẩm tạo áp lực nhẹ và duy trì độ ẩm ổn định, giúp kiểm soát quá trình tăng sinh collagen - yếu tố chính dẫn đến sẹo phì đại hoặc sẹo lồi.

Cơ chế này được gọi là "microclimate modulation" - tức điều hòa vi môi trường quanh sẹo nhằm hạn chế phản ứng tăng sinh quá mức của nguyên bào sợi. Qua thời gian, vùng da sẹo trở nên mềm hơn, phẳng hơn và đều màu hơn.

Scar FX được thiết kế với hơn 13 hình dạng và kích thước khác nhau, phù hợp cho nhiều vùng da, từ sẹo phẫu thuật tuyến vú, sẹo bụng, đến khu vực khớp gối, vai hoặc khuỷu tay - nơi da thường phải co giãn nhiều.

Sức mạnh của sự kết hợp - Cơ chế hỗ trợ song song

Nếu Rejuvasil hoạt động như một lớp màng linh hoạt giúp duy trì độ ẩm và giảm kích ứng vùng sẹo, thì Scar FX lại đóng vai trò ổn định cấu trúc mô sâu hơn nhờ cơ chế tạo áp lực vi mô và kiểm soát collagen.

Những ưu điểm nổi bật của bộ đôi Scar FX và Rejuvasil nằm ở cơ chế tác động, giúp duy trì độ hydrat hóa ổn định cho biểu bì, từ đó giảm thất thoát nước qua da và duy trì môi trường ẩm lý tưởng cho quá trình phục hồi. Đồng thời, silicone y tế trong hai sản phẩm giúp ổn định vi môi trường vùng sẹo, kiểm soát tăng sinh collagen bất thường - nguyên nhân chính gây sẹo lồi hoặc phì đại. Việc sử dụng đều đặn còn giúp cải thiện tính đàn hồi, làm mềm và làm đều sắc tố vùng da sẹo, mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi chạm vào. Đặc biệt, cả hai đều không xâm lấn, không gây kích ứng, phù hợp cho sử dụng lâu dài ngay tại nhà dưới sự hướng dẫn của chuyên gia da liễu.

Hai sản phẩm này bổ trợ sinh học cho nhau, tạo thành quy trình chăm sóc khép kín suốt 24 giờ - một bên nuôi dưỡng và làm mềm mô sẹo, bên còn lại điều hòa cấu trúc sâu, hướng đến bề mặt da phẳng mịn và đều màu hơn theo thời gian.

Để tối ưu hiệu quả, Rejuvaskin phát triển kết hợp Scar FX & Rejuvasil trong cùng liệu trình chăm sóc. Phương pháp này giúp duy trì độ ẩm liên tục, giảm ma sát và hỗ trợ ổn định cấu trúc mô sẹo.

Bộ đôi này phù hợp với nhiều loại sẹo: sẹo phẫu thuật, sẹo bỏng, sẹo chấn thương, sẹo sau sinh hoặc sẹo sau thủ thuật thẩm mỹ. Với việc sử dụng đều đặn theo hướng dẫn, sẽ giúp vùng da sẹo sẽ trở nên mềm mại, sáng màu và phẳng mịn hơn theo thời gian.

Khoa học - nền tảng của phục hồi làn da sẹo

Trong chăm sóc sẹo, không có "giải pháp tức thì". Quá trình lành da là một chuỗi phản ứng sinh học phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì và tuân thủ quy trình khoa học.

Việc ứng dụng silicone y tế và nguyên lý điều hòa vi môi trường mô sẹo trong bộ đôi Scar FX & Rejuvasil là bước tiến thể hiện tinh thần khoa học: hỗ trợ quá trình hồi phục tự nhiên, giúp da mềm mại, phẳng mịn và ổn định hơn từng ngày.