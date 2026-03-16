Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

SCB lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu 8 mã tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thanh Xuân
16/03/2026 18:49 GMT+7

Chiều 16.3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo lựa chọn đơn vị đấu thầu gói thầu xử lý 8 mã tài sản theo phán quyết của Tòa án trong Bản án 157/2024/HS-ST, Bản án 1125/2024/HS-PT liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan.

Trong đợt xử lý tài sản đầu tiên này, SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá, đấu giá theo quy định của pháp luật. Danh mục tài sản bao gồm bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phương tiện vận tải và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; hàng hóa tiêu dùng bao gồm quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang (tương ứng khoảng 8.521 chi tiết sản phẩm) và các loại hàng tồn kho khác (tương ứng khoảng 370.859 chi tiết sản phẩm)…

SCB lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu 8 mã tài sản vụ án Trương Mỹ Lan- Ảnh 1.

Ảnh: SCB

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên, SCB triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, SCB lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực chuyên môn. Đơn vị tư vấn này sẽ hỗ trợ SCB khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và giúp SCB lựa chọn được nhà thầu xử lý tài sản bảo đảm có năng lực nhất. Giai đoạn 2, SCB lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm là đơn vị có năng lực tổ chức định giá, đấu giá… đảm bảo triển khai đấu giá công khai minh bạch và theo đúng quy định pháp luật nhằm thu hồi tối đa giá trị tài sản bảo đảm để khắc phục thiệt hại của vụ án.

Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm chỉ đạo kịp thời các biện pháp, giải pháp để thu hồi tài sản liên quan đến vụ án. 

Để triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo nêu trên, trong năm 2025, SCB đã rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản… và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định quyền và trách nhiệm của SCB đối với việc được giao quản lý, xử lý 1.120 mã tài sản như bản án đã tuyên giao, khối lượng công việc triển khai rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ. SCB cam kết triển khai các bước thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật nhằm thu hồi tối đa nghĩa vụ bồi hoàn của các bên theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

SCB đấu thầu Vụ án Trương Mỹ Lan đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận