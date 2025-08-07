SCG Việt Nam đạt chứng nhận EPD cho toàn bộ xi măng chủ lực

Chứng nhận này, không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn giúp SCG đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như BSEN (bộ tiêu chuẩn do Viện Tiêu chuẩn Anh kiểm định) và ASTM (bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ kiểm định) tại những thị trường khó tính như Mỹ, Canada và châu Úc. Đây cũng là minh chứng cho chiến lược tăng trưởng xanh toàn diện mà SCG kiên định theo đuổi, với trọng tâm là tối ưu công nghệ, giảm phát thải carbon và minh bạch hóa vòng đời sản phẩm, hướng đến ngành vật liệu xây dựng xanh và bền vững.

Ông Burin Udomsub, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam chia sẻ: "Phát triển bền vững là trọng tâm chiến lược của SCG, được cụ thể hóa bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn xanh quốc tế như EPD nhằm minh bạch hóa thông tin môi trường sản phẩm. Với 19 dòng xi măng chủ lực đạt chứng nhận EPD không chỉ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, mà còn nâng cao uy tín thương hiệu trên cả thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng xanh hóa ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam".