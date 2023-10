Schneider Electric khởi động giải thưởng về phát triển bền vững mùa 2

Sustainability Impact Awards được Schneider Electric ra mắt vào năm 2022 nhằm vinh danh các đối tác trong các hoạt động hướng đến một thế giới điện mới bền vững và linh hoạt hơn.

Schneider Electric đang hướng tới việc phát triển năng lượng bền vững

CTV

Năm nay, tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về chuyển đổi số quản lý năng lượng và tự động hóa của Pháp thông báo mở rộng phạm vi giải thưởng, công nhận những đóng góp bền vững từ khách hàng đến nhà cung cấp, bên cạnh các đối tác của tập đoàn. Chương trình chính thức mở đăng ký từ hôm nay đến ngày 17.11.2023 và công bố giải thưởng toàn cầu vào tháng 4.2024.

Các hạng mục giải thưởng mới của Sustainability Impact Awards mùa 2 gồm có tác động tích cực đến phát triển bền vững cho khách hàng (Impact to my Customers); tác động tích cực đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp (Impact to my Enterprise); tác động tích cực đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp dành cho Nhà cung cấp quy mô Lớn và quy mô Trung b ình (Impact to my Enterprise for Large or Midsize suppliers).

Schneider Electric đã cập nhật các tiêu chí lựa chọn giải thưởng hướng tới việc tiếp cận tích hợp đối với tính bền vững, với trọng tâm vẫn là tôn vinh nỗ lực ứng dụng điện khí hóa, giảm thiểu và thay thế carbon trong quá trình vận hành của các doanh nghiệp ứng cử.

Đồng thời, tập đoàn sẽ xem xét góc độ rộng hơn về nỗ lực nhằm tạo ra tương lai Điện 4.0 của doanh nghiệp thông qua hành động Chiến lược hóa, Số hóa và Phi c arbon hóa. Điều này bao gồm hiệu quả cải thiện năng lượng, việc triển khai công cụ và công nghệ kỹ thuật số cùng các giải pháp khác có tính tác động và đổi mới.

Các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp của Schneider Electric trực tuyến và cổng thông tin tiếp nhận hồ sơ giải thưởng sẽ mở đến hết ngày 17.11.2023. Thông tin doanh nghiệp và cá nhân thắng giải quốc gia, khu vực sẽ được công bố vào cuối năm 2023 và giải toàn cầu sẽ được công bố vào tháng 4.2024.