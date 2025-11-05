Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

SCTV mở rộng nội dung truyền hình với 3 kênh mới từ 1.11.2025

Nguồn: Thông tin dịch vụ
05/11/2025 14:33 GMT+7

Từ ngày 1.11.2025, hệ thống truyền hình cáp SCTV chính thức bổ sung ba kênh mới gồm: On Sports News (kênh 51), On Golf (kênh 75) và On Life (kênh 78). Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa nội dung giải trí, khẳng định vị thế tiên phong của SCTV trong việc cung cấp các kênh truyền hình chất lượng cao tại Việt Nam.

SCTV mở rộng nội dung truyền hình với 3 kênh mới từ 1.11.2025 - Ảnh 1.

Ba kênh mới mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khán giả:

  • On Sports News (kênh 51): Cập nhật tin thể thao nóng hổi 24/7, cùng các nội dung đỉnh cao như UFC, eSports và những giải đấu quốc tế hàng đầu. 
  • On Golf (kênh 75): Trực tiếp các giải PGA Tour, LPGA Tour, cùng những chương trình chuyên sâu, hướng dẫn kỹ thuật từ các tay golf nổi tiếng. 
  • On Life (kênh 78): Không gian sống phong phú với các chủ đề ẩm thực, du lịch, thời trang và chăm sóc sức khỏe, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

Việc phát sóng thêm 3 kênh mới tiếp tục thể hiện cam kết của SCTV trong việc không ngừng nâng cấp trải nghiệm người xem, mang đến những giá trị giải trí đa dạng và đẳng cấp hơn.

Hệ sinh thái số của SCTV mang đến nhiều tiện ích thông minh: xem nội dung ở mọi nơi, kết nối đa nền tảng, hỗ trợ thanh toán qua ví điện tử, thiết bị hiện đại và đường truyền ổn định. Hãy nhanh tay đăng ký lắp đặt truyền hình và internet SCTV để trải nghiệm Hệ sinh thái thông minh, kết nối triệu gia đình. Thông tin chi tiết tại www.sctv.com.vn hoặc tổng đài 1900 1878.

Khám phá thêm chủ đề

SCTV On Sports News On Golf On Life Kênh truyền hình
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
