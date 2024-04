Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát

Công ty CP Tập đoàn Thuận An tham gia thi công 2 gói thầu dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với giá trị hơn 130 tỉ đồng T.N

Theo báo cáo của Công ty CP Tập đoàn Thuận An tại cuộc họp, đến nay dù gần hết nửa thời gian thực hiện hợp đồng nhưng khối lượng thi công của Tập đoàn Thuận An tại gói thầu XL-05 chỉ đạt 2,87% và gói thầu XL-06 đạt 4,29%. Dù vậy, phía Thuận An vẫn cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của gói thầu XL- 05, gói thầu XL-06 thuộc phạm vi nhà thầu đảm nhận.

Cụ thể, nhà thầu sẽ bố trí nhân sự Ban chỉ huy công trường, đội thi công gồm 1 chỉ huy trưởng, 2 cán bộ kỹ thuật, 2 đội thi công trên mỗi gói thầu... để triển khai thi công trước 27.4. Đồng thời, tập kết thiết bị thi công (ít nhất 4 máy đào, 4 máy ủi, 4 xe ô tô, 2 máy lu...) và trình chủ đầu tư đầy đủ hồ sơ pháp lý của thiết bị. Song song, trình đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét chấp thuận về hồ sơ pháp lý của nguồn vật liệu cát san lấp; tập kết vật tư, vật liệu như ống cống bê tông ly tâm, sắt thép... về công trường trước 30.4.

Tập đoàn Thuận An đảm bảo các hạng mục lắp đặt hào kỹ thuật, cống dọc, cống ngang, hố ga... sẽ được triển khai thi công đồng loạt trước 27.4 trên cả 2 gói thầu XL-05, gói thầu XL-06. Ngoài ra, đề xuất chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan hỗ trợ để hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi nhân sự đại diện theo pháp luật của nhà thầu.