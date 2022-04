Sẽ chuyển biện pháp chống dịch Covid-19 sang phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm B

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay Bộ Công an và công an các địa phương đã tập trung lực lượng để kiểm soát, gọi hỏi, ngăn chặn, răn đe, truy tố với cá nhân tung tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng.