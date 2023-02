Sẽ có 5 tựa game The Lord of the Rings ra mắt trong vòng 2 năm tới

Theo Gadget360, hiện đang có 5 trò chơi Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn) đang được phát triển tại Embracer Group. Theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty, tất cả những tựa game này dự kiến sẽ được phát hành trong vòng 2 năm tới, cụ thể là trong năm tài chính tiếp theo, kéo dài từ ngày 1.4.2023 đến ngày 31.3.2024.

Được biết trước đó vào tháng 8.2022, Embracer Group đã mua bản quyền sở hữu đối với tác phẩm văn học The Lord of the Rings và The Hobbit của J.R.R. Tolkien.

Sẽ có 5 tựa game Lord of the Rings ra mắt trong vòng 2 năm tới Embracer Group

Trò chơi đầu tiên đến từ Daedalic Entertainment là The Lord of the Rings: Gollum. Tựa game gần đây đã nhận được một cửa sổ phát hành mới, ám chỉ việc ra mắt sẽ diễn ra vào khoảng trước tháng 9 năm nay. Ban đầu trò chơi được dự kiến phát hành trong năm 2021, tuy nhiên sau đó đã nhiều lần bị trì hoãn, động thái này được cho là do phản ứng tiêu cực của người hâm mộ về phong cách đồ họa lỗi thời của trò chơi.

Ngoài Gollum, Free Range Games được biết cũng đang phát triển The Lord of the Rings: Moria, một trò chơi chế tạo và xây dựng căn cứ sinh tồn xoay quanh tộc người lùn Dwarves, với một cuộc phiêu lưu để giành lại quê hương Moria bị thất lạc của họ nằm dưới rặng núi Misty Mountains. Trò chơi dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay trên PC.

Trò chơi thứ ba chưa được đặt tên, được biết nó sẽ dựa trên nhượng quyền Middle-earth đang được phát triển tại Weta Workshop.

Trò chơi cuối cùng có thể là The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth của EA, một trò chơi di động thể loại chiến đấu theo lượt với nhiều nhân vật trong vũ trụ The Lord of the Rings. Hiện không có nhiều thông tin chi tiết về trò chơi này.

Trò chơi The Lord of the Rings thứ năm hiện vẫn là một ẩn số chưa được tiết lộ vào thời điểm hiện tại.