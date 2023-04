Sẽ có 'bảng tử thần' tại vòng chung kết giải U.19 quốc gia

Sau khi xác định xong 12 đội tham dự vòng chung kết U.19 quốc gia 2023 là Viettel, Hà Nội, Thanh Hóa (bảng A), Đà Nẵng, SLNA (bảng B), HAGL, Khánh Hòa (bảng C), Becamex Bình Dương, Bình Phước, chủ nhà Tây Ninh (bảng D), Đồng Tháp, An Giang (bảng E), tối nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo số 6 cho biết 12 đội sẽ chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chọn 6 đội nhất nhì 3 bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết thi đấu theo các phương án đã quy định (xem lịch thi đấu).



Lịch thi đấu vòng chung kết giải U.19

Thời gian thi đấu vòng bảng từ 22.4 đến 27.4, vòng tứ kết trong 2 ngày 29, 30.4, bán kết ngày 2.5 và chung kết ngày 4.5. Các đội bảng A sẽ thi đấu tại sân vận động tỉnh Tây Ninh, bảng B sẽ có 1 buổi tại sân chính và 2 buổi tại sân Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh, bảng C có 2 buổi tại sân chính và 1 buổi tại sân Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh. Thời gian thi đấu mỗi ngày ở sân vận động chính 2 trận là 15 giờ và 17 giờ 30, còn ở sân Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh do không có đèn nên đá lúc 14 giờ và 16 giờ. VFF cũng cho biết trong trường hợp lượt cuối vòng bảng có sự tranh chấp nhau cơ hội đi tiếp, BTC sẽ điều chỉnh lịch thi đấu để đảm bào về chuyên môn. Đội Tây Ninh sẽ đá trận khai mạc và nếu đội chủ nhà vào tứ kết và bán kết thì sẽ ưu tiên đá trận đấu lúc 17 giờ 30.

HAGL có thể rơi vào "bảng tử thần" Minh Trần

Về nguyên tắc bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết có 2 nguyên tắc chính, một là các đội cùng bảng ở vòng loại sẽ không nằm cùng bảng ở vòng chung kết, thứ hai đội Tây Ninh sẽ mang mã số A 1 cùng 5 đội xếp nhất vòng loại sẽ bốc thăm vào 3 bảng sao cho mỗi bảng chỉ có tối đa 2 đội xếp nhất ở vòng loại.

Thứ tự bốc thăm như sau: Đội Tây Ninh chủ nhà mang mã số A 1, bốc thăm cho đội Becamex Bình Dương vào bảng B hoặc C vì thầy trò HLV Võ Hồng Phúc cùng bảng với Tây Ninh ở vòng loại nên sẽ không nằm cùng bảng ở VCK đảm bảo theo nguyên tắc 1. Bốc thăm cho 4 đội đầu bảng vòng loại là Viettel, Đà Nẵng, HAGL và Đồng Tháp vào các bảng A, B, C đảm bảo nguyên tắc 2 (không quá 2 đội nhất bảng vòng loại cùng bảng ở VCK). Tiếp đó xếp đội Bình Phước vào bảng B nếu Becamex Bình Dương ở bảng C hoặc ngược lại, đảm bảo nguyên tắc 1 không cùng bảng với Tây Ninh (3 đội cùng bảng vòng loại). Kế đến bốc thăm cho 2 đội Hà Nội và Thanh Hóa vào các bảng A, B, C đảm bảo nguyên tắc 1 không cùng bảng với Viettel. Cuối cùng sẽ là bốc thăm hoặc xếp lần lượt các đội SLNA, Khánh Hòa và An Giang vào 3 bảng đảm bảo nguyên tắc 1 không cùng bảng với các đội Đà Nẵng, HAGL và Đồng Tháp. Sau khi có danh sách cụ thể các đội vào 3 bảng sẽ bốc thăm mã số để sắp thứ tự thi đấu.

ĐKVĐ Hà Nội của HLV Dương Hồng Sơn cũng có thể rơi vào "bảng tử thần" Quỳnh Nga

Như vậy căn cứ vào các nguyên tắc và thứ tự bốc thăm này khả năng sẽ có "bảng tử thần" tại VCK. Đó có thể là bảng B hoặc bảng C khi các đội Bình Dương, Hà Nội, HAGL và SLNA rơi vào cùng bảng. Đây đều là 4 cái tên lớn và khả năng họ gặp nhau sớm từ vòng bảng là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lịch sử giải U.19 đã từng có bảng tử thần vào năm 2021 khi giải tăng từ 8 lên 12 đội khi 4 cái tên lớn là chủ nhà Bình Dương, HAGL, SLNA và PVF vào cùng bảng. Từng trận đấu khi đó như các trận chung kết vô cùng kịch tính và gay go. 2 trong 4 đội bảng này khi đó vào đến bán kết, PVF vô địch còn SLNA về thứ ba. Lần này biết đâu lịch sử "bảng tử thần" sẽ lập lại tại VCK ở Tây Ninh sắp tới?

U 19 SLNA cũng có thể vào "bảng tử thần" Hoàng Hải