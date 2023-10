Sẽ có bước ngoặt lớn sau cuộc bầu cử ở Ba Lan?

Nếu kết quả trên được xác nhận bằng số liệu chính thức, cuộc bầu cử ngày 15.10 sẽ trở thành bước ngoặt lớn tại Ba Lan, quốc gia vốn đã bất hòa với Liên minh châu Âu (EU) vì các vấn đề như pháp quyền, tự do báo chí, di cư và quyền LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và thiểu số tính dục khác) kể từ khi PiS lên nắm quyền vào năm 2015.



Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu sớm kết thúc ở Ukraine và khủng hoảng di cư đang diễn ra, EU và Mỹ đã theo dõi sát sao cuộc bầu cử ở Ba Lan, mặc dù cả PiS và phe đối lập đều ủng hộ vai trò quan trọng của Warsaw, thành viên NATO, trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự và hậu cần cho Kyiv.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, thành viên PiS, phản ứng trước kết quả thăm dò hậu bỏ phiếu hôm 15.10 REUTERS

Reuters đưa tin, thăm dò sau bỏ phiếu của Ipsos cho thấy PiS giành được 36,8% phiếu bầu, tương đương 200 nhà lập pháp trong quốc hội 460 ghế của Ba Lan. Các đảng đối lập, do Liên minh Công dân (KO) theo đường lối tự do lãnh đạo, dự kiến sẽ cùng nhau giành được 248 ghế, trong đó KO giành được 31,6% phiếu bầu, theo thăm dò.

Kết quả chính thức một phần dự kiến sẽ được công bố trong ngày 16.10.

Lãnh đạo KO Donald Tusk, 66 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), đã tuyên bố sẽ hàn gắn mối quan hệ giữa Warsaw với Brussels, hủy bỏ các cải cách của PiS và buộc các lãnh đạo của đảng này phải chịu trách nhiệm.

"Dân chủ đã chiến thắng… Đây là cái kết của chính phủ PiS", ông Tusk phát biểu trước các thành viên KO vào tối 15.10.

Nếu kết quả chính thức đúng như thăm dò, ông Tusk và các đồng minh của ông từ đảng Con đường Thứ ba (Third Way) theo đường lối trung hữu và đảng Cánh tả Mới (New Left) có thể phải mất hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để thành lập chính phủ.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, một đồng minh của PiS, cho biết ông sẽ trao cơ hội đầu tiên để thành lập chính phủ cho đảng chiến thắng. Song với việc đảng Liên đoàn theo đường lối cực hữu chỉ giành được 6,2% phiếu bầu (theo thăm dò), thấp hơn kỳ vọng, các chuyên gia cho rằng đương kim Thủ tướng Mateusz Morawiecki của PiS sẽ không tìm được đủ đồng minh trong nỗ lực thành lập chính phủ.