Sẽ không có 'burger chay' ở châu Âu

Luật này sẽ chỉ cho phép sử dụng tên gọi bít tết và xúc xích cho các sản phẩm có chứa thịt.

Các nhà lập pháp tại Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi này với tỷ lệ 355 phiếu thuận và 247 phiếu chống.

Quy định này củng cố vị thế đàm phán của nông dân để các tập đoàn hùng mạnh trong chuỗi cung ứng thực phẩm không thể áp đặt các điều khoản bất lợi.

Các cuộc đàm phán về văn bản cuối cùng sẽ diễn ra giữa đại diện Nghị viện, các chính phủ EU và Ủy ban Châu Âu.

Các thuật ngữ như “burger rau củ” hay “xúc xích chay” sẽ bị cấm.

Danh sách tên gọi chỉ dùng cho sản phẩm thịt được đề xuất cũng bao gồm “hamburger,” “lòng đỏ trứng” và “lòng trắng trứng".

EU trước đây đã định nghĩa các sản phẩm sữa như sữa và phô mai là “sản phẩm tiết ra từ tuyến vũ”.

Điều này có nghĩa là các sản phẩm thường được gọi là sữa yến mạch sẽ được đổi thành thức uống từ yến mạch.

Vào năm 2020, các nhà lập pháp EU đã bỏ phiếu chống lại một đề xuất cấm sử dụng thuật ngữ liên quan đến thịt cho các sản phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật.