SEA Games 31: Bộ Công an khảo sát công tác bảo đảm ANTT tại SVĐ Thiên Trường

Ngày 29.4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngày 27.4 vừa qua, Tiểu ban an ninh trật tự (ANTT) SEA Games 31 Bộ Công an do Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, khảo sát công tác bảo đảm ANTT, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu SEA Games 31 tại TP.Nam Định.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23.5 với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 11 đoàn thể thao các quốc gia Đông Nam Á.

Trong đó, SVĐ Thiên Trường, tỉnh Nam Định vinh dự được chọn làm địa điểm thi đấu bảng B của môn bóng đá nam với 10 trận vòng loại và 1 trận bán kết; gồm các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Công an tỉnh Nam Định đã tập trung xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo ANTT trong thời gian hơn 1 tháng qua. Lực lượng công an đã phối hợp trang bị đầy đủ nhất phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.





Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh này cũng phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên địa bàn tỉnh (từ ngày 10.4 - 30.5). Các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng nhiệm vụ.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT-DL tỉnh và các đơn vị chức năng để triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo SEA Games 31 tỉnh Nam Định với mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh, an toàn về người cũng như các sự kiện thuộc SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn.

Được biết, đoàn kiểm tra của Tiểu ban ANTT SEA Games 31 - Bộ Công an đã kiểm tra và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Công an tỉnh Nam Định trong việc xây dựng các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn; cũng như phối hợp với các ban, ngành của tỉnh chuẩn bị chu đáo nơi ăn, nghỉ cho đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31 tại Nam Định.