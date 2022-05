SEA Games 31: Hai đồng hương Hàn Quốc sắp chạm trán tại Phú Thọ

Hồi hộp chờ ông park gút danh sách

HLV Park Hang-seo vẫn chưa chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký chính thức cho SEA Games 31, nhưng về cơ bản bộ khung cho trận ra quân gặp U.23 Indonesia lúc 19 giờ ngày 6.5 tại sân Việt Trì đã định hình. Nhìn vào đó, chúng ta có thể kỳ vọng các học trò của ông Park sẽ có đủ bản lĩnh để chạm trán với đối thủ được xem là ứng viên nặng ký bậc nhất ở môn bóng đá nam. Nền tảng cho niềm tin đó đến từ trải nghiệm dày dạn ở đấu trường khắc nghiệt nhất Việt Nam là V-League. Trong khung thành, thủ môn Văn Toản (sinh năm 1999) sở hữu số vốn 36 trận đỉnh cao V-League và cả kinh nghiệm kép chính trong tấm HCV SEA Games 30 năm 2019.

Bằng tuổi với Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020) cũng có 28 trận ra sân cho CLB Hà Nội và 12 lần thi đấu cho CLB Hà Tĩnh tại hạng nhất 2019. Ít kinh nghiệm hơn một chút, trung vệ Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2000) cũng đã 15 lần chinh chiến ở V-League và 27 trận ở hạng nhất. Ứng viên cho suất trung vệ lệch trái còn lại là Nhâm Mạnh Dũng (sinh năm 2000) lận lưng 6 trận V-League nhưng cũng có 4 năm tập luyện cùng đội 1 Viettel.

Ở khu vực giữa sân, ngoài Nguyễn Hoàng Đức (sinh năm 1997) và Đỗ Hùng Dũng (sinh năm 1993) là số 1 Việt Nam và tốp đầu Đông Nam Á ở vị trí của mình thì Lý Công Hoàng Anh (sinh năm 1999) cũng rất dày dạn khi 25 lần ra sân đá V-League cùng CLB Hà Tĩnh và Bình Định. Lê Văn Xuân (sinh năm 1999) đang là chân chạy biên trái số 1 của CLB Hà Nội với 26 trận/3 mùa V-League, trong khi cầu thủ 20 tuổi Lê Văn Đô có hành trang là 3 trận V-League (CLB Đà Nẵng) và suất đá chính ở hạng nhất trong màu áo CLB Phố Hiến.

Trên hàng công, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (sinh năm 1997) đã có 44 bàn trên mọi mặt trận cho CLB Bình Dương, và vừa thiết lập kỷ lục ghi 8 bàn tại vòng loại World Cup 2022 vào lưới các ông lớn như UAE, Trung Quốc, Oman, Malaysia, Indonesia...

Xét ra, 9/11 vị trí đá chính của U.23 Việt Nam đều thường xuyên ăn cơm tuyển Việt Nam dưới thời ông Park từ năm 2019. Không tính bộ 3 trên 23 tuổi, thì nền tảng để những cầu thủ trẻ sinh từ 1999 - 2001 chính là vài năm ăn tập và ra sân ở đấu trường V-League. Đó là cái vốn để HLV Park Hang-seo tạo ra bộ khung mạnh mẽ cho tuyển U.23 Việt Nam ngày hôm nay.





Theo dự kiến, ngày 5.5, ông Park sẽ chốt danh sách và tất cả đang hồi hộp chờ đợi 5 cái tên sẽ bị loại.

Có khu vực riêng để U.23 Indonesia cầu nguyện

Đội U.23 Việt Nam chạm trán với U.23 Indonesia vào ngày 6.5, trận đấu được xem như “chung kết” sớm của bảng A. Đối thủ của thầy trò ông Park sau khi kết thúc chuyến tập huấn rất chất lượng tại Hàn Quốc đã di chuyển bằng chuyên cơ đến Hà Nội vào 17 giờ ngày 3.5. Do có một số trục trặc khách quan nên chuyến bay đã có mặt ở sân bay Nội Bài chậm hơn 2 tiếng so với kế hoạch ban đầu. Vì U.23 Indonesia mang theo quá nhiều hành lý nên Liên đoàn Bóng đá nước này đã chủ động thuê thêm 1 xe bán tải (ngoài các xe do Ban tổ chức Việt Nam bố trí) để chở đồ đạc. Tại sân bay Nội Bài, dù đội vừa trải qua chuyến bay khá “bão táp” nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn tỏ ra rất thoải mái. Ông niềm nở đón nhận sự chào đón của các tình nguyện viên và báo chí bản địa.

Chuyến bay hôm qua, đội bạn thiếu 2 gương mặt chủ chốt là Asnawi Mangkualam và trung vệ cao 1,94 m Elkan Baggott (2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài này sẽ đến Việt Nam muộn hơn đồng đội 1 ngày). Cũng do hạ cánh muộn nên sau khi di chuyển thẳng từ Hà Nội lên Phú Thọ, HLV Shin Tae-yong đành hủy buổi tập đầu tiên vào tối qua trên sân Tam Nông. Ông cho các học trò đi bộ quanh khách sạn Mường Thanh (các đội nước ngoài gồm U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste cùng ở khách sạn này; còn đội chủ nhà ở khách sạn Sài Gòn Phú Thọ).

Một thành viên Ban tổ chức địa phương cho biết: “Các đội khi đến Việt Nam đều được đón tiếp rất trọng thị, chu đáo. Chúng tôi đã chủ động bố trí khu vực riêng, phòng riêng tại khách sạn và tại Khu liên hợp thể thao Phú Thọ để đội U.23 Indonesia và những cầu thủ nào theo đạo Hồi có không gian để cầu nguyện”.

Ngày 5.5, hai đồng hương Hàn Quốc là Park Hang-seo, Shin Tae-young cùng HLV các đội U.23 khác tại bảng A sẽ họp báo trước SEA Games 31.