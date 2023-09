Theo Gaming Bolt, giám đốc trò chơi Thierry Boulanger của Sea of Stars đã tiết lộ rằng studio của ông hiện đang làm việc trên một DLC (bản mở rộng) cho tựa game JRPG mới phát hành gần đây.

Phát biểu trên Radio Canada, Boulanger cho biết hiện studio đang được chia thành hai nhóm, với một nhóm làm việc trên một dự án mới và nhóm còn lại nhỏ hơn đang đảm nhiệm công việc tạo ra DLC cho Sea of Stars, theo báo cáo từ GamesRadar.

Sea of Stars đang phát triển thêm bản mở rộng Sabotage Studio

Trong khi những tin tức của giám đốc Boulanger đang khiến người hâm mộ Sea of Stars phần nào yên tâm, thì trước đó studio đã từng tiết lộ rằng sẽ sản xuất DLC cho trò chơi, như một trong những mục tiêu Kickstarter của họ, vào thời điểm tựa game này vẫn còn được gây quỹ cộng đồng vào năm 2020. Theo một thông tin cập nhật cũ trên trang Kickstarter cho Sea of Stars, studio đã đặt tên cho bản mở rộng là Throes of the Watchmaker.

Kể từ khi phát hành vào cuối tháng 8, Sea of Stars đã đạt được khá nhiều thành công khi bán được 100.000 bản trong ngày đầu tiên. Trò chơi cũng đã đạt được thành tích đáng chú ý về mặt đánh giá, với mức xếp hạng trung bình đạt 89 điểm trên trang OpenCritic.

Sea of Stars là một trò chơi nhập vai theo lượt lấy cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển. Người chơi khi tham gia sẽ được tự do khám phá phong cách và bối cảnh của trò chơi Nhật Bản cổ điển, với các nhiệm vụ vượt qua mê cung, tìm đồ vật và câu cá. Hiện trò chơi đang có sẵn trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S và Nintendo Switch. Trò chơi cũng đã được xác minh cho Steam Deck.