SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

Động thái này diễn ra ngay sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng chiều 9.4, trong đó Thống đốc NHNN định hướng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho nền kinh tế.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, qua đó mở đường cho việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh và kích thích nhu cầu tín dụng phục vụ kinh doanh lẫn tiêu dùng.

Đại diện SeABank cho biết, trong quá trình hoạt động, SeABank luôn bám sát định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của đất nước và định hướng của cơ quan quản lý. Việc giảm lãi suất huy động lần này là một phần trong cam kết của SeABank nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh doanh và đồng hành cùng khách hàng.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, SeABank sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng.