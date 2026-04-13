Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

Nguồn: SeAbank
13/04/2026 16:04 GMT+7

Ngày 10.4 tại Hà Nội, hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chủ động triển khai giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới trên toàn hệ thống từ ngày 10.4.2026.

Động thái này diễn ra ngay sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng chiều 9.4, trong đó Thống đốc NHNN định hướng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho nền kinh tế.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, qua đó mở đường cho việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh và kích thích nhu cầu tín dụng phục vụ kinh doanh lẫn tiêu dùng.

Đại diện SeABank cho biết, trong quá trình hoạt động, SeABank luôn bám sát định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của đất nước và định hướng của cơ quan quản lý. Việc giảm lãi suất huy động lần này là một phần trong cam kết của SeABank nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh doanh và đồng hành cùng khách hàng.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, SeABank sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng.

Khám phá thêm chủ đề

SeABank SeABank giảm lãi suất huy động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận