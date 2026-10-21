SeABank lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Thành tích này khẳng định những nỗ lực bền bỉ của SeABank trong nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững uy tín thương hiệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và củng cố năng lực cạnh tranh, đồng thời cho thấy định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng đang từng bước tạo dựng những giá trị bền vững trên thị trường.

Khẳng định giá trị thương hiệu qua nhiều kỳ xét chọn

Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương chủ trì tổ chức, hướng tới quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và khả năng cạnh tranh. Việc được lựa chọn tham gia chương trình không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh thương hiệu, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình xây dựng giá trị, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Kỳ xét chọn lần thứ 10 được triển khai theo Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg, với các yêu cầu về tính công khai, minh bạch và những điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia. Ba giá trị cốt lõi của chương trình gồm "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong" tiếp tục là những tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng phát triển, sức cạnh tranh và giá trị của thương hiệu Việt Nam.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, những tiêu chí này ngày càng gắn liền với năng lực đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bám sát xu hướng đó, SeABank triển khai chiến lược phát triển "Hội tụ số", tập trung số hóa sản phẩm, dịch vụ, đầu tư hạ tầng công nghệ và ứng dụng các giải pháp số trong hoạt động vận hành. Qua đó, ngân hàng hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu quy trình và mang đến trải nghiệm dịch vụ thuận tiện hơn cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục thay đổi, việc duy trì chất lượng dịch vụ và năng lực đổi mới là yếu tố quan trọng để thương hiệu ngân hàng phát triển dài hạn. Việc 4 lần liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dấu mốc cho thấy SeABank kiên trì theo đuổi những giá trị cốt lõi, từng bước củng cố vị thế trong lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng, đồng thời khẳng định định hướng nhất quán của SeABank trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng giá trị thương hiệu.

Từ nền tảng kinh doanh đến đóng góp cho nền kinh tế

Trải qua hành trình 32 năm phát triển, SeABank từng bước mở rộng quy mô hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và tăng cường đầu tư cho công nghệ, khẳng định vị thế trong Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam. Trong những năm gần đây, ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực về quy mô tài sản, tín dụng và hiệu quả hoạt động. Cùng với tăng trưởng kinh doanh, ngân hàng liên tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ tài chính. Cùng với đó, SeABank cũng khẳng định uy tín quốc tế khi hợp tác và huy động thành công gần 1,1 tỉ USD từ các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới như IFC, DFC… để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nữ chủ, chống biến đổi khí hậu.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, SeABank chú trọng định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tài chính xanh và triển khai các sáng kiến gắn với phát triển bền vững. Ngân hàng cũng duy trì nhiều hoạt động vì cộng đồng trong các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và môi trường. Riêng trong nửa đầu năm 2026, SeABank dành gần 28 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Những nỗ lực này cho thấy định hướng phát triển của Ngân hàng không chỉ tập trung vào quy mô và hiệu quả kinh doanh, mà còn hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu SeABank từng bước mở rộng phạm vi đóng góp cho cộng đồng, từ một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính đến vai trò đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Đáng chú ý, bên cạnh dấu mốc 4 lần liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam, SeABank còn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất vì những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2018-2022. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những đóng góp của ngân hàng trong hành trình phát triển hơn ba thập kỷ.

Trong chặng đường tiếp theo, những giá trị được vun đắp qua nhiều năm sẽ là nền tảng để SeABank tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng, bắt nhịp với những chuyển động của ngành tài chính và hướng tới những chuẩn mực phát triển ngày càng cao.