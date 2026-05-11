SeABank tiên phong triển khai tính năng ‘Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online’

Trong bối cảnh ngân hàng số ngày càng phát triển, gửi tiết kiệm trực tuyến đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ sự tiện lợi và linh hoạt. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB), khách hàng có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm online, chủ động lựa chọn kỳ hạn, theo dõi lãi suất và quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi. Chính trải nghiệm nhanh chóng và minh bạch này đã thúc đẩy xu hướng chuyển dịch từ tiết kiệm truyền thống sang tiết kiệm số.

Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là nhu cầu bảo mật ngày càng cao để tránh các rủi ro do lộ thông tin đăng nhập/OTP, cài đặt ứng dụng độc hại, hoặc truy cập liên kết giả mạo (phishing)... Thấu hiểu điều đó, SeABank đã phát triển và ra mắt tính năng "Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online", một giải pháp bảo vệ đa tầng, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối với khoản tiền gửi trực tuyến của mình.

Theo đó, khi kích hoạt tính năng, khách hàng sẽ tự thiết lập một mã khóa bí mật riêng biệt để bảo vệ sổ tiết kiệm. Mã khóa này chỉ do chủ tài khoản nắm giữ và là điều kiện bắt buộc để thực hiện rút tiền hoặc tất toán. Ngay cả trong trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, khoản tiết kiệm vẫn được bảo vệ an toàn nếu không có mã số bảo mật.

Với việc tiên phong triển khai tính năng "Mã Khoá bảo mật cho tiền gửi online", SeABank không chỉ nâng cao tiêu chuẩn an toàn mà còn khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, trao quyền chủ động kiểm soát và bảo vệ tài sản trong kỷ nguyên ngân hàng số.