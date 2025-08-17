Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Seagate phát hiện xưởng sản xuất ổ cứng giả tại Malaysia

Kiến Văn
Kiến Văn
17/08/2025 14:06 GMT+7

Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Seagate đã phát hiện một xưởng sản xuất ổ cứng giả tại Malaysia.

Mọi thứ bắt nguồn từ một cuộc điều tra độc lập của Seagate sau khi công ty phát hiện một vụ lừa đảo ổ cứng giả quy mô lớn. Theo thông tin từ Heise, sau khi nhận được sự hỗ trợ từ đại diện Bộ Thương mại nội địa Malaysia, Seagate đã phát hiện khoảng 700 ổ cứng Seagate với dung lượng lên đến 18 TB tại một nhà kho gần thủ đô Kuala Lumpur.

Seagate phát hiện xưởng sản xuất ổ cứng giả tại Malaysia - Ảnh 1.

Ổ cứng Seagate giả có dung lượng lưu trữ lên đến 18 TB

ẢNH: SEAGATE

Tại đây, những kẻ lừa đảo đã bán các ổ cứng đã qua sử dụng của Seagate dưới dạng sản phẩm mới. Ngoài ổ cứng Seagate, xưởng này còn cung cấp các ổ cứng giả mạo của Toshiba và Western Digital.

Trước đó, giám đốc bán hàng khu vực của Seagate đã báo cáo về tình trạng ổ cứng giả, nhấn mạnh rằng một số mẫu ổ cứng của công ty đang được rao bán với mức giá tương đối rẻ trên các cửa hàng trực tuyến. Những kẻ lừa đảo không chỉ thay đổi ổ cứng mà còn thiết lập lại giá trị SMART, xóa dữ liệu, đánh dấu lại và sau đó rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Lazada. Doanh số hàng giả ước tính lên tới hàng nghìn USD mỗi tháng.

Seagate phát hiện xưởng sản xuất ổ cứng giả tại Malaysia - Ảnh 2.

Kẻ lừa đảo thực hiện nhiều hình thức khác nhau để can thiệp thông số bên trong ổ cứng

ẢNH: SEAGATE

Trong một số trường hợp, ổ cứng đã qua sử dụng được bán dưới dạng các mẫu đắt tiền hơn, với những sản phẩm giá rẻ được dán nhãn lại để trông giống như ổ cứng mới dành cho camera quan sát. Seagate nghi ngờ các ổ cứng này có nguồn gốc từ Trung Quốc và công ty đang nỗ lực xác định những kẻ đứng sau vụ lừa đảo này.

Nỗ lực chống ổ cứng giả của Seagate

Để tăng cường bảo vệ, Seagate đã thay đổi chính sách hợp tác với các đối tác thương mại. Các đối tác chính thức giờ đây phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng để mua ổ cứng Seagate độc quyền từ các nhà phân phối được ủy quyền. Hệ thống Sàng lọc thương mại toàn cầu (GTS) cũng sẽ được áp dụng để đảm bảo việc xác minh các nhà cung cấp nhằm ngăn chặn hợp tác với những nguồn cung không đáng tin cậy.

Seagate phát hiện xưởng sản xuất ổ cứng giả tại Malaysia - Ảnh 3.

Các nhà điều tra đã tìm thấy hàng trăm ổ cứng đã qua sử dụng trong phòng lưu trữ

ẢNH: SEAGATE

Công ty khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác trước những lời chào hàng có vẻ hấp dẫn, đặc biệt là từ các nhà cung cấp nhỏ lẻ chào bán ổ cứng với giá thấp hơn mức trung bình trên thị trường. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, người mua nên tránh xa những giao dịch như vậy.

Sự thụ động của các sàn giao dịch trong cuộc chiến chống hàng giả đã được thể hiện qua vụ việc ổ cứng gắn ngoài UnionSine giả được bán trên Amazon. Theo ComputerBase, họ đã thông báo cho sàn giao dịch và yêu cầu làm rõ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi mặc dù doanh số sản phẩm giả tiếp tục tăng.

Seagate chỉ cách nhận diện ổ cứng từng đào tiền điện tử

Seagate chỉ cách nhận diện ổ cứng từng đào tiền điện tử

Thị trường ổ cứng (HDD) đã xuất hiện một làn sóng ổ cứng Seagate giả mạo trong thời gian gần đây và tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
