Sealion 6 và bước ngoặt ‘PHEV hóa’ của BYD Việt Nam

Động cơ đốt trong và xe điện thuần túy đang cùng tồn tại trên thị trường với những thế mạnh riêng: một bên tiện dụng và quen thuộc, bên kia hiệu quả và êm ái. Nhưng cả hai đều có những giới hạn nhất định, từ hiệu suất năng lượng đến hạ tầng sử dụng. Trong bối cảnh đó, công nghệ hybrid nổi lên như lời giải dung hòa - tận dụng ưu điểm của cả hai hệ truyền động.

Hybrid được xem là chìa khóa cho bài toán "êm như điện, tiện như xăng". Tại Việt Nam, BYD là một trong những thương hiệu "trẻ" đi theo chiến lược này nhằm tiếp cận thị trường theo hướng thực dụng hơn.

Từ EV đến PHEV

BYD chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7.2024 với 3 mẫu xe thuần điện gồm BYD Dolphin, BYD Atto 3 và BYD Seal. Việc khởi đầu hoàn toàn bằng xe điện thể hiện sự tự tin vào xu hướng điện hóa toàn cầu, đồng thời thử nghiệm khả năng tiếp nhận của thị trường trong nhiều phân khúc khác nhau. Đến cuối năm 2024, danh mục được mở rộng thêm với BYD M6 và BYD Han, nâng tổng số sản phẩm thuần điện lên 5 mẫu, bao phủ từ nhu cầu gia đình đến phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, thực tế thị trường luôn phản ánh những yếu tố ngoài phạm vi kỹ thuật. Hạ tầng sạc chưa đồng đều và tâm lý cân nhắc của người dùng đối với xe điện khiến việc chuyển đổi diễn ra theo nhịp độ riêng. Bước sang năm 2025, BYD Việt Nam tạo bước ngoặt khi đưa về Sealion 6 - mẫu xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid. Đây là lần đầu hãng giới thiệu PHEV tại Việt Nam, đánh dấu sự chuyển hướng sang cách tiếp cận linh hoạt hơn.

BYD Sealion 6 - "Người mở đường" công nghệ DM-i Super Hybrid tại Việt Nam

Kết quả thị trường phản ánh khá rõ hiệu ứng của lựa chọn này với 1.000 xe Sealion 6 được bàn giao chỉ sau hơn 3 tháng giới thiệu. Thành công ban đầu trở thành cơ sở để hãng tiếp tục đưa về 2 mẫu DM-i Super Hybrid khác là BYD Seal 5 và BYD M9, hình thành chiến lược "PHEV hóa" song song với danh mục xe điện thuần túy.

Công nghệ DM-i Super Hybrid được thiết kế để vận hành gần với xe điện trong phần lớn thời gian sử dụng. Xe có thể chạy thuần điện với quãng đường từ 100 km trở lên, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, đồng thời cho phép người lái chủ động chọn chế độ EV hoặc HEV. Việc chuyển đổi giữa hai trạng thái diễn ra mượt mà, hạn chế rung và tiếng ồn - yếu tố vốn là khác biệt lớn giữa điện và xăng. Mức tiêu thụ nhiên liệu từ 1,1 lít/100 km theo công bố kỹ thuật cho thấy khả năng tối ưu năng lượng đáng kể, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh chi phí vận hành luôn là biến số người dùng quan tâm.

Từ góc nhìn thị trường, chiến lược này giúp giải quyết bài toán tiếp cận: Khách hàng có thể trải nghiệm vận hành như xe điện mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc. Đó là cách tiếp cận mang tính thực dụng, dung hòa công nghệ mới với thói quen sử dụng truyền thống.

Tạo dấu ấn với DM-i Super Hybrid

Hiện nay, danh mục sản phẩm của BYD tại Việt Nam gồm tổng cộng 7 mẫu xe thuần điện và 3 mẫu DM-i Super Hybrid. Dải sản phẩm rộng cho phép thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ xe đô thị đến MPV gia đình. Kể từ khi ra mắt, gần 5.000 xe đã được bàn giao, con số cho thấy mức độ hiện diện ngày càng rõ nét trong thị trường cạnh tranh cao.

Giải thưởng Xe xanh của năm là minh chứng rõ nét về thành công của BYD Sealion 6 tại Việt Nam

Trong bức tranh đó, BYD Sealion 6 trở thành một trong những sản phẩm chủ lực khi đóng vai trò cầu nối giữa hai nhóm khách hàng, một bên là những người sẵn sàng điện hóa và phần còn lại là những người vẫn còn dè dặt. Chiến lược "hybrid hóa" vì vậy không chỉ bổ sung doanh số mà còn mở rộng nhận thức thị trường về các giải pháp chuyển tiếp.

Song song với kết quả bán hàng, BYD Việt Nam ghi nhận nhiều dấu mốc thương hiệu. Tháng 9.2025, hãng lọt Top 10 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và Top 10 Dịch vụ hoàn hảo. Cuối năm 2025, BYD Sealion 6 được vinh danh là xe phổ thông tầm giá 800 - 950 triệu đồng được yêu thích và đồng thời nhận giải Xe xanh của năm tại Editors' Choice Awards. Mẫu sedan BYD Seal 5 đạt danh hiệu xe PHEV dễ tiếp cận nhất, trong khi MPV cao cấp BYD M9 giành giải Xe năng lượng mới của năm tại sự kiện Best Of The Best. Những ghi nhận này cho thấy chiến lược sản phẩm đã tạo được tiếng vang nhất định từ cả người dùng lẫn giới chuyên môn.

Tất cả sản phẩm DM-i Super Hybrid của BYD Việt Nam đều nhận được giải thưởng trong năm 2025

Nhìn theo logic phát triển dài hạn, chiến lược "PHEV hóa" phản ánh cách một thương hiệu điều chỉnh theo nhịp chuyển dịch năng lượng của thị trường. Khi ICE và EV vẫn song hành với ưu nhược điểm riêng, hybrid trở thành vùng giao thoa giúp quá trình chuyển đổi diễn ra tự nhiên hơn.

Theo định hướng chia sẻ, năm 2026 BYD Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng danh mục từ hybrid đến xe thuần điện, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng. Có thể nhận ra lộ trình phát triển này vừa kế thừa thói quen sử dụng truyền thống, vừa mở đường cho tương lai điện hóa đang dần định hình.