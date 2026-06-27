SeaStar Nha Trang Bay 2026: Mỗi sải bơi là một lần vượt qua chính mình

Chinh phục biển là chinh phục chính mình

Sáng 27.6, tại bãi biển Sailing Club Nha Trang (Khánh Hòa), giải bơi biển SeaStar Nha Trang Bay 2026 do Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty Dịch vụ Du lịch và Thương mại Trung Thắng tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên.

Ngay từ sáng sớm, khu vực xuất phát đã nhộn nhịp với sự góp mặt của hàng trăm vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Khi hiệu lệnh vang lên, từng tốp vận động viên đồng loạt lao mình xuống làn nước trong xanh của vịnh Nha Trang, tranh tài ở các cự ly 500 m, 500 m x 3 tiếp sức, 1 km và 2 km, tạo nên khung cảnh sôi động trên mặt biển.

Các vận động viên sẵn sàng chinh phục bản thân ẢNH: VĂN CHIẾN

Điểm nhấn trong ngày thi đấu đầu tiên là chiến thắng của Lê Hoàng Minh Ân (23 tuổi, TP.HCM) ở nội dung 2 km. Lần đầu tham dự SeaStar Nha Trang Bay, Minh Ân đã vượt qua nhiều đối thủ để cán đích đầu tiên.

"Việc giành ngôi vô địch ngay trong lần đầu tham gia là niềm hạnh phúc ngoài mong đợi. Thành tích này sẽ là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê bơi lội và chinh phục những giải đấu tiếp theo", Minh Ân chia sẻ.

Nha Trang với biển xanh cát trắng nắng vàng là điểm bơi lội yêu thích của các vận động viên

Không chỉ hướng đến thành tích, nhiều vận động viên xem SeaStar Nha Trang Bay là cơ hội để thử thách bản thân trước biển cả bao la.

Tham gia cự ly 1 km, chị Bùi Thị Phương Lan (Hà Nội) cho biết bơi biển là hành trình vượt qua nỗi sợ. Dù hàng trăm vận động viên cùng xuống nước, nhưng khi bắt đầu cuộc đua, mỗi người đều phải tự mình đối diện với biển cả và giới hạn của chính mình.

Các vận động viên lưu lại khoảnh khắc cùng nàng tiên cá Ánh Viên (áo trắng)

Cùng cự ly này, chị Nguyễn Thùy Linh (TP.HCM) thừa nhận ban đầu không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi bơi giữa vùng biển sâu. Tuy nhiên, nhờ giữ được sự bình tĩnh và duy trì nhịp bơi, chị đã hoàn thành đường đua như mục tiêu đề ra.

Niềm vui của các vận động viên sau khi cán đích

Chờ màn chinh phục đảo Hòn Tre

Trong khi các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, khu vực làm thủ tục dành cho vận động viên đăng ký cự ly 5 km và 10 km cũng tấp nập từ sáng sớm. Các vận động viên lần lượt xác nhận thông tin, nhận chip tính giờ, kiểm tra trang thiết bị và nghe phổ biến quy định chuyên môn trước ngày tranh tài.

Hơn 1.500 vận động viên tham dự giải SeaStar Nha Trang Bay 2026

Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch và Thương mại Trung Thắng, cho biết các nội dung mở màn đã mang đến bầu không khí sôi động, giúp các vận động viên vừa được trải nghiệm vẻ đẹp của vịnh Nha Trang, vừa thử thách bản thân trên đường bơi biển.

Các vận động viên nhí hào hứng tham gia giải bơi biển

Theo ông Trung, điểm nhấn của ngày thi đấu đầu tiên là nội dung tiếp sức 500 m x 3 tiếp sức, nơi chiến thắng không chỉ đến từ tốc độ mà còn được quyết định bởi sự phối hợp ăn ý và tinh thần đồng đội.

Các gia đình theo dõi người thân thi đấu

Ngày 28.6, SeaStar Nha Trang Bay 2026 sẽ tiếp tục với hai nội dung được mong chờ nhất là 5 km và 10 km.

Đặc biệt, cự ly 10 km chinh phục đảo Hòn Tre được xem là thử thách lớn nhất của giải đấu. Các vận động viên sẽ phải vượt qua quãng đường dài trên biển mở, đòi hỏi thể lực, kỹ thuật, khả năng xử lý tình huống và ý chí bền bỉ để chạm đích.