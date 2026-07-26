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Seen | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

Seen | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Phim ngắn 'Seen' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Qua đoạn video từ camera an ninh gia đình, Nhi (23 tuổi), một cô gái trẻ vật lộn với trầm cảm, hiện lên giữa căn phòng ngổn ngang và ký ức về người mẹ đã khuất. Trong những hình ảnh và âm thanh còn lưu lại từ chiếc handycam cũ, cô tìm thấy sự đồng hành, những lời động viên và tình yêu thương vô điều kiện. 

Seen | Phim ngắn Vietnamese 2026

Những thước phim trở thành sợi dây kết nối mong manh nhưng bền chặt, tiếp thêm cho Nhi niềm tin và nghị lực để từng bước đứng dậy, chấp nhận bản thân và học cách yêu thương chính mình.

Phim ngắn "Seen" mở ra một thế giới nơi khán giả lặng lẽ chứng kiến nỗi cô đơn, khát khao được thấu hiểu và nghị lực thầm lặng của những người sống cùng trầm cảm. Phim gửi thông điệp khi ai đó quanh ta đối diện với vấn đề sức khỏe tinh thần, món quà lớn nhất ta có thể trao đi chính là sự hiện diện và đồng hành. Bởi đôi khi, chỉ một tín hiệu kết nối nhỏ bé cũng đủ gieo hy vọng, khơi dậy niềm tin và giúp họ tiếp tục bước đi trên con đường đầy thử thách phía trước.

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Huyết Độc Hành | Phim ngắn Vietnamese 2026

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