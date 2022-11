Selena bị chỉ trích khi tuyên bố 'Taylor Swift là người bạn duy nhất'

Ngày 3.11, Selena Gomez cho ra mắt bộ phim tài liệu có tên My Mind & Me. Bộ phim mang đến cho người hâm mộ cái nhìn gần gũi, chân thật xoay quanh cuộc sống kể từ khi trở thành ngôi sao của nữ ca sĩ. Điều đáng nói là khi chia sẻ với tạp chí Rolling Stone để quảng bá cho phim tài liệu, Selena Gomez đã phát ngôn: "Tôi không bao giờ thích hợp với một nhóm các cô gái sành điệu là những người nổi tiếng. Người bạn duy nhất trong ngành của tôi là Taylor Swift”.

Điều đó khẳng định, Selena Gomez xem Taylor Swift là người bạn thân nhất trong ngành công nghiệp giải trí này. Nhưng trước đó, giới truyền thông Mỹ đã có nhiều bài báo tôn vinh tình bạn đẹp giữa Selena Gomez và diễn viên Francia Raisa. Cả hai từng là đôi bạn thân thiết khi Francia Raisa hiến thận cho Selena Gomez vào năm 2017. Lúc đó, giọng ca Lose You To Love Me gặp vấn đề với căn bệnh Lupus.

Chính lời nói đó của Selena Gomez đã làm rộ lên tin đồn cô bỏ rơi người chị thân thiết, thậm chí như ngầm rũ bỏ công sức giúp đỡ của người đã hiến thận cho mình. Đến nỗi diễn viên Francia Raisa còn để lại bình luận đầy ẩn ý “Thật thú vị làm sao” trên bài đăng có hình của Selena và Taylor Swift. Hiện tại, nữ diễn viên cũng đã hủy theo dõi Selena Gomez trên Instagram.





Cộng đồng mạng cũng phản ứng gay gắt trước hành động vô ơn đó của nữ ca sĩ sinh năm 1992: “Giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán”, “Cuộc đời mà. Bạn coi người ta là bạn thân đâu đồng nghĩa với việc người ta cũng thế”, “Một đứa con gái chỉ muốn nhận được sự chú ý từ người khác”... Nhiều người còn cho rằng đã nhận thấy bộ mặt giả tạo của ngôi sao Disney từ lâu, giờ mới có cơ hội lộ ra.

Sau khi bị chỉ trích, Selena Gomez lên tiếng xin lỗi vì đã không thể nhắc hết tên người quen thân cận. Lời xin lỗi của Selena Gomez cho thấy cô chỉ xem Francia Raisa là người quen bình thường, không hề thể hiện được mức độ thân thiết với người cứu mạng mình. Nhiều tin đồn cho thấy mối quan hệ bạn bè giữa hai người đã kết thúc từ năm 2019 khi Francia Raisa không còn động thái chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ nữa. Nhưng chính Selena là người đã bác bỏ tin này khi cô chủ động lên tiếng: “Tôi không thể bày tỏ rằng tôi biết ơn chị ấy đến thế nào".