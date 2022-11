Selena Gomez bật khóc vì bệnh lupus ban đỏ ngày càng trầm trọng

Nữ ca sĩ Selena Gomez, chủ nhân ca khúc Same Old Love đã bật khóc trong bộ phim tài liệu mới phát trên Apple TV+ Selena Gomez: My Mind & Me. Cô nhận ra căn bệnh lupus ban đỏ mình đang mắc bùng phát lần đầu tiên sau nhiều năm.

“Tôi không hề cảm thấy bệnh tình từ khi còn trẻ”, Gomez nói, mặc dù đã trải qua một ca ghép thận vào năm 2017 nhờ sự quyên góp từ bạn thân Francia Raisa, người không xuất hiện trong phim tài liệu.

“Bây giờ tôi đau đớn. Vào buổi sáng khi vừa thức dậy, ngay lập tức tôi bắt đầu khóc vì quá đau đớn khắp cơ thể. Quá khứ và những sai lầm đẩy tôi mắc thêm chứng trầm cảm ”, nữ diễn viên kiêm ca sĩ nói trong nước mắt.

Selena Gomez (30 tuổi) nhận được cuộc gọi từ bác sĩ thông báo rằng cơn đau bắt nguồn từ sự chồng chéo của bệnh lupus ban đỏ và viêm cơ, gây đau đớn, suy yếu các cơ. Bác sĩ đề nghị tiêm một liều thuốc vào tĩnh mạch có tên Rituxan, loại thuốc này sẽ giúp ngôi sao Hollywood khỏi đau cơ trong “một năm hoặc lâu hơn”.

Gomez giải thích: “Tôi luôn cảm thấy tốt hơn khi tiêm nhưng Rituxan thực sự rất khó để giảm đau hoàn toàn. Khoảng bốn - năm giờ sau cơn đau lại kéo đến”.





Rồi Gomez được điều trị tại một cơ sở y tế và thừa nhận các bác sĩ đã cho cô một loại thuốc “thư giãn” vì cô “không thể đứng yên”.

Người sáng lập Rare Beauty tiết lộ vào năm 2014 rằng cô bị lupus ban đỏ và phải trải qua hóa trị để điều trị.

Cô nói với tờ Billboard vào năm 2015 về việc rời xa ánh đèn sân khấu trong vài tháng. “Có thể tôi đã bị đột quỵ nhẹ”, cô cho biết. Vào thời điểm đó, nhiều người đồn đoán cô vào trại để điều trị chứng nghiện ma túy sau khi chia tay ca sĩ Justin Bieber.

Phim tài liệu Selena Gomez: My Mind & Me do Alek Keshishian đạo diễn hiện đang phát trực tuyến trên Apple TV+.