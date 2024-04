Selena Gomez được khen xinh đẹp dù tăng cân

Selena Gomez được mệnh danh là "nữ hoàng công nghệ" khi sở hữu tài khoản Instagram cá nhân có hơn 429 triệu người theo dõi - đứng đầu trong danh sách các nghệ sĩ trên toàn cầu. Tận dụng sức ảnh hưởng và sự nổi tiếng của mình, người đẹp sinh năm 1992 đã thành lập một thương hiệu mỹ phẩm riêng và gặt hái được những thành công nhất định.

Tiếp nối những sản phẩm làm đẹp được yêu thích và tin tưởng từ người tiêu dùng trên thị trường, mới đây chủ nhân bản hit Love you to love me vừa tung ra một dòng sản phẩm mới và nhận được những phản hồi tích cực. Trong lần "tái xuất" này, nữ ca sĩ ghi điểm với công chúng bằng vẻ ngoài dễ thương cùng gu thời trang nữ tính, trong trẻo.

Không chỉ đạt thành công trong vai trò là ca sĩ, diễn viên mà khi trở thành một doanh nhân, Selena Gomez cũng gây được tiếng vang lớn. Năm 2023, doanh thu của thương hiệu mỹ phẩm do cô làm chủ và sở hữu đạt 600 triệu USD INSTAGRAM NV

Người đẹp 9X vừa cho ra mắt loại phấn má hồng dạng bột phát sáng, dự đoán sẽ trở thành "hiện tượng" mới của giới làm đẹp. Trong sự kiện khai trương sản phẩm này, nữ ca sĩ 32 tuổi trông thật lộng lẫy khi diện bộ trang phục toàn màu hồng với chiếc váy xòe cổ sơ mi, áo khoác dáng dài và giày cao gót mũi nhọn RAREBEAUTY

Giám đốc điều hành của Rare Beauty - Joyce Kim cho biết: "Dự án này nói lên quan điểm của Selena về vẻ đẹp khác biệt so với mọi thứ ngoài kia, đặc biệt là vào thời điểm mà các thương hiệu do người nổi tiếng thành lập đang thực sự bị xem xét kỹ lưỡng và nghi ngờ về tính hiệu quả. Mọi việc Selena làm đều xuất phát từ trái tim, với mục đích tốt và mong muốn khắc họa bản thân theo cách riêng của cô ấy. Và điều đó cũng xuất hiện trong sản phẩm của Rare Beauty"

Rare Beauty được đánh giá cao vì có giá thành vừa phải nhưng chất lượng tốt. Selena rất biết cách khai thác và tạo ra các xu hướng trang điểm mới trên mạng xã hội nhằm giúp các sản phẩm của cô được lan truyền rộng rãi. Bạn gái cũ Justin Bieber cũng lấy mục đích phát triển xã hội làm nền tảng cho việc xây dựng thương hiệu của mình. Rare cam kết quyên góp 100 triệu USD cho các bệnh nhân mắc các chứng bệnh về rối loạn sức khỏe tâm thần DAILYMAIL

Selena thành lập thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình vào năm 2019 trước khi tiến ra thị trường toàn cầu hồi năm 2020. Năm ngoái, chỉ riêng danh mục phấn má hồng, công ty đã thu về được khoảng 70 triệu USD.

Sản phẩm này được nữ ca sĩ thường xuyên quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội của mình và là sản phẩm nổi tiếng nhất của Rare Beauty. Chúng được người tiêu dùng rất yêu thích và hiện đã bán được hơn 3,1 triệu sản phẩm.



Nhiều tín đồ làm đẹp nhận xét: "Phấn má hồng dạng lỏng thường rất khó bán và khó sử dụng. Nhưng xem cách Selena trang điểm và khiến nó thay đổi tuyệt vời như thế nào, tôi hoàn toàn đã bị chinh phục"; "Sản phẩm này hiện đang rất hot trên TikTok, tôi đã sở hữu 3 màu khác nhau".

Rare Beauty đang trên đà tăng gấp 3 lần doanh số bán hàng so với năm ngoái. Kể từ khi ra mắt thương hiệu, Selena đã mở rộng thị trường tới hơn 30 quốc gia. Thương hiệu của "công chúa Disney" dường như đang bùng nổ trong khi một số thương hiệu trang điểm nổi tiếng khác lại không đứng vững trước thử thách của thời gian.