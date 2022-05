Selena Gomez xin lỗi sau khi bị tố cợt nhả bà xã Justin Bieber

Mọi chuyện bắt đầu vào hôm 10.5, khi Hailey Bieber đăng một video lên TikTok chia sẻ cách trang điểm, làm tóc đơn giản của mình. Chỉ vài giờ sau, Selena Gomez cập nhật một video hé lộ quy trình chăm sóc da. Biểu cảm có chút kiêu kỳ cùng những cái liếc mắt trước ống kính khiến giọng ca Lose You to Love Me bị nhiều người nhận xét có thái độ kênh kiệu, cợt nhả. Thậm chí, không ít dân mạng cho rằng cô đang cố ý chế nhạo cách làm đẹp của bà xã Justin Bieber từ đó không ngừng chỉ trích nữ ca sĩ.

Selena Gomez sau đó đã lên tiếng về video của mình. Cô chia sẻ: “Đây là lý do tại sao tôi tin tưởng vào việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của người khác. Các bạn không hiểu tôi đã làm gì nhưng tôi thực sự xin lỗi. Tôi không hề có ý xấu và sẽ sớm xóa video”. Người đẹp 30 tuổi sau đó đã tắt tất cả bình luận trong video gây tranh cãi.

Selena Gomez và Hailey Bieber vẫn luôn vướng tin đồn ganh ghét nhau khi một người là tình cũ, người kia là bạn đời hiện tại của Justin Bieber. Hailey thường bị so sánh với Selena cũng như bị săm soi những động thái được cho là “đá xéo” đàn chị và cựu ngôi sao Disney cũng rơi vào tình thế tương tự.





Tháng trước, nữ người mẫu sinh năm 1996 đã đáp trả những dân mạng liên tục bình luận không hay về mối quan hệ dây dưa của ba người họ cùng những lời công kích có liên quan. Chân dài 26 tuổi nói rõ: “Thời gian đã trôi qua đủ lâu rồi. Tôi đang quan tâm đến công việc của riêng mình. Tôi không làm gì, tôi không nói gì cả. Hãy để tôi yên, làm ơn”.

Justin Bieber và Selena Gomez từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới với chuyện tình hết tan rồi hợp của họ từ tháng 12.2010 cho đến đầu năm 2018. Vài tháng sau khi chia tay chủ nhân hit Come & Get It, nam ca sĩ đã quay lại với Hailey Baldwin (sau này được gọi là Hailey Bieber) rồi lặng lẽ đăng ký kết hôn với cô trong năm đó và tổ chức đám cưới vào tháng 9.2019.

Mối quan hệ “nhạy cảm” này đã tạo nên mối hiềm khích giữa người hâm mộ của Selena và Hailey bất chấp việc hai nhân vật chính nhiều lần lên tiếng dập tắt những tin đồn không hay. Năm 2020, khi vợ Justin Bieber bị fan của mình công kích, Selena Gomez viết lên trang cá nhân: “Làm ơn hãy sống tử tế với nhau. Nếu bạn hâm mộ tôi, xin đừng thô lỗ với người khác”.