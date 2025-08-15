Sendo Farm và HURC: Đưa Siêu thị online lên tàu điện, mở hướng tiêu dùng mới

Khi Metro trở thành "không gian sống thứ ba"

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, do Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) vận hành, đang dần trở thành phương tiện di chuyển được ưa chuộng của người dân TP.HCM. Không chỉ là phương tiện giao thông công cộng hiện đại, Metro còn được kỳ vọng trở thành "không gian sống thứ ba" – nơi hành khách có thể làm việc, thư giãn, kết nối và nay là… đi siêu thị online ngay trên hành trình di chuyển. Việc tích hợp Siêu thị online Sendo Farm vào ứng dụng HURC đã mở ra trải nghiệm mới cho hành khách: đặt mua nông sản, thực phẩm, hàng thiết yếu chỉ trong vài thao tác trên điện thoại, bất kể họ đang ở nhà, ở văn phòng hay ngồi trên tàu.

Sendo Farm hướng dẫn khách hàng trải nghiệm Siêu thị Online trên Metro

Từ bước thử nghiệm sáng tạo

Theo ghi nhận từ Sendo Farm và HURC, sau thời gian triển khai thí điểm chương trình "Siêu thị Online trên Metro", diễn ra từ ngày 14.7.2025 đến ngày 28.7.2025, lượng khách truy cập tính năng "Siêu thị online trên Metro" đã vượt kỳ vọng ban đầu. Tại các ga đặt chương trình hoạt náo của Sendo Farm, hơn 40.000 khách hàng di chuyển bằng Metro đã tiếp cận với phương thức đi siêu thị mới. Qua đó, Sendo Farm ghi nhận hơn 4500 khách hàng mới đã đi Siêu thị online thông qua tiện ích Siêu thị Online trong ứng dụng HCMC Metro. Nhờ vậy, 22 tấn nông sản chất lượng cao của người nông dân trên cả nước đã đến tay người tiêu dùng TPHCM. Đây là một tín hiệu tích cực theo đúng tinh thần kỷ nguyên vươn mình, kết hợp hạ tầng Metro - di chuyển hiện đại, hạ tầng siêu thị online rẻ - tiện - lợi của Sendo Farm và nông sản chất lượng cao.

Khách hàng trải nghiệm tại các quầy hoạt náo của Sendo Farm

Nhiều hành khách đánh giá cao sự tiện lợi khi vừa di chuyển vừa có thể chọn mua thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày, đặc biệt là những người làm việc văn phòng vốn quỹ thời gian mua sắm hạn hẹp.

Kỷ nguyên vươn mình, nâng tầm nông sản

Từ kết quả tích cực này, Sendo Farm và HURC tiếp tục mang mô hình Siêu thị Online trên Metro đến với khách hàng tại tuyến Metro số 1 từ ngày 15.8 đến ngày 30.8 với nhiều hoạt động đẩy mạnh: mở rộng danh mục sản phẩm, tăng khuyến mãi riêng cho hành khách Metro, và dự kiến triển khai chương trình "Tuần lễ Vươn mình nông sản Vĩnh Long" - đưa những đặc sản của tỉnh Vĩnh Long như bưởi da xanh, bưởi năm roi, cam sành… đến với tiêu dùng tại TPHCM. Đồng thời, hai đơn vị cũng nghiên cứu tích hợp thêm tính năng gợi ý thực đơn hằng ngày, kết hợp ưu đãi giúp người dùng tiết kiệm chi phí và thời gian mua sắm.

Mô hình "Siêu thị online trên Metro" không chỉ mang đến sự tiện lợi, mà còn góp phần giảm áp lực giao thông khi hạn chế nhu cầu di chuyển thêm để đi chợ, siêu thị. Đây cũng là một bước đi quan trọng trong xu hướng phát triển đô thị thông minh, nơi công nghệ hòa quyện vào đời sống thường nhật, nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Từ một ý tưởng mới mẻ, Sendo Farm và HURC đã chứng minh rằng việc kết hợp giữa hạ tầng giao thông hiện đại và nền tảng siêu thị online hoàn toàn khả thi, mở ra hướng tiêu dùng mới - tiện lợi hơn, linh hoạt hơn, phù hợp với nhịp sống nhanh của người dân TP.HCM.

Sendo Farm đồng hành cùng HURC trao tặng vé tháng cho người lao động

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhiệt thành, mô hình này hứa hẹn sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày, mà còn trở thành một phần của trải nghiệm di chuyển bằng Metro tại TP.HCM - nơi việc đi chợ nay có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn đang trên hành trình về nhà.

Sendo Farm - Siêu thị online với tiêu chí rẻ - tiện - lợi

Là nền tảng siêu thị online, Sendo Farm cung cấp đa dạng nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu với tiêu chí "rẻ - tiện - lợi". Điểm khác biệt của Sendo Farm là dịch vụ "Nay mua - Mai nhận" với hơn 18000 điểm nhận hàng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, giúp người dùng dễ dàng chủ động chuẩn bị bữa ăn, tiết kiệm thời gian và yên tâm về chất lượng. Với phương châm "Mang siêu thị online đến bất cứ nơi đâu bạn đang ở", Sendo Farm không chỉ cung cấp hàng hóa mà còn giúp định hình thói quen tiêu dùng mới: mua sắm nhanh gọn, hiện đại và linh hoạt.