Sennheiser cùng PGI trình làng MOMENTUM 4 phiên bản giới hạn 80 năm

Biểu tượng sáng tạo 80 năm - nơi di sản gặp gỡ cảm hứng đương đại

Ra đời từ năm 1945, Sennheiser khởi nguồn từ phòng thí nghiệm nhỏ của Tiến sĩ Fritz Sennheiser tại Đức, với khát vọng duy nhất: tái tạo âm thanh chân thực như khi nó được sinh ra. 80 năm sau, khát vọng ấy vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi thế hệ sản phẩm - kết tinh trong MOMENTUM Wireless 4 Phiên bản Giới hạn 80 Năm, biểu tượng cho sự giao thoa giữa công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc.

Sennheiser MOMENTUM 4 phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm

Phiên bản đặc biệt này mang thiết kế độc bản với họa tiết graffiti "Dũng sĩ tinh nghệ" và logo vàng nổi bật được sáng tạo bởi nghệ sĩ Bond Truluv, tượng trưng cho tinh thần "âm thanh luôn chuyển động" - nơi từng đường nét thị giác gợi lên nhịp đập của giai điệu. Các điểm nhấn vàng lấy cảm hứng từ mẫu tai nghe huyền thoại HD 414, biểu tượng cho bước ngoặt trong lịch sử âm thanh thế giới và cũng là lời tri ân sâu sắc đến di sản mà Sennheiser đã gây dựng suốt tám thập kỷ.

MOMENTUM Wireless 4 - Biểu tượng của âm thanh Đức hiện đại

Không chỉ là một chiếc tai nghe, MOMENTUM Wireless 4 là tuyên ngôn của Sennheiser về sự chính xác và cảm xúc trong âm thanh.

Phong cách thiết kế được các bạn trẻ yêu thích nhưng vẫn giữ nguyên chất âm MOMENTUM 4 trứ danh

Mỗi chi tiết - từ trình điều khiển TrueResponse™ cho đến cấu trúc acoustic tinh chỉnh - đều được chế tác với độ tỉ mỉ của một phòng thí nghiệm Đức, mang đến chất âm thuần khiết, cân bằng và trung thực đến từng nốt nhạc.

Họa tiết graffiti, logo vàng do nghệ sĩ Bond Truluv sáng tạo

Đó là chiếc tai nghe được sinh ra từ di sản của sự hoàn hảo, nhưng hướng đến thế hệ mới đầy năng lượng, những người trẻ muốn kết nối âm thanh với phong cách sống, hình ảnh và cảm xúc của chính mình.

Phiên bản giới hạn 80 năm vì thế không chỉ tôn vinh quá khứ, mà còn mở ra tương lai - nơi audio fidelity gặp gỡ visual storytelling, và âm thanh trở thành một ngôn ngữ biểu đạt cá tính.

Trải nghiệm các dòng tai nghe trứ danh Sennheiser đến từ Đức tại P.H.E Show 2025

Bên cạnh tâm điểm kỷ niệm 80 năm, Sennheiser mang đến chuỗi trải nghiệm đa dạng dành cho cả người yêu âm nhạc lẫn giới sáng tạo nội dung.

Tại P.H.E Show 2025, người yêu nhạc có thể khám phá khu vực trải nghiệm ON REAL MOVE - nơi các sản phẩm như MOMENTUM series và ACCENTUM series tái hiện tinh thần "The Future of Audio" của Sennheiser.

MOMENTUM 4 mẫu mới nhất với hai màu Brown và Teal cũng đã được giới thiệu đến cộng đồng yêu thích Sennheiser Việt Nam

Tại đây, khách tham quan sẽ được hòa mình vào hành trình của cảm xúc và âm thanh chân thực - nơi từng giai điệu được tái hiện với độ chính xác chuẩn Đức và sức sống của công nghệ hiện đại. Mỗi khoảnh khắc trải nghiệm là một lời nhắc về 80 năm đam mê, sáng tạo và đổi mới, khi Sennheiser không chỉ mang đến âm thanh - mà là cảm xúc sống động ẩn trong từng nốt nhạc.

Bên cạnh đó, trạm ON REAL WORK-LIFE dành cho người sáng tạo nội dung giới thiệu loạt tai nghe kiểm âm thuộc HD series đình đám như: HD 620S, HD 569, HD 599, HD 505 và HD 550… Đây là những sản phẩm được giới phòng thu chuyên nghiệp tin dùng, đồng thời mang lại giải pháp tối ưu cho podcast, livestream, dựng phim và biên tập âm thanh. Mỗi thiết bị đều thể hiện triết lý mà Sennheiser theo đuổi: mang lại sự cân bằng giữa công việc, cảm hứng và trải nghiệm âm thanh trung thực, chi tiết.

HD Series - dòng tai nghe kiểm âm thu hút những nhà sáng tạo nội dung

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm, Sennheiser triển khai chương trình ưu đãi lên đến 9 triệu đồng dành cho các sản phẩm tai nghe không dây và tai nghe Audiophile. Chương trình diễn ra đến hết tháng 12.2025, áp dụng tại PGI Store, hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc và các nền tảng mua sắm trực tuyến: pgi.com.vn/80-years-of-sennheiser. Đây là cơ hội đặc biệt để người yêu nhạc dễ dàng sở hữu sản phẩm Sennheiser chính hãng với giá ưu đãi hấp dẫn.