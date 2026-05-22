Sense Vietnam mùa 3 chọn một hành trình hoàn toàn mới: từ cao nguyên Kon Tum xuống duyên hải Bình Định, những vùng đất còn ít người biết, nơi tiềm năng ẩm thực và văn hóa bản địa vẫn đang chờ được kể. Là một vị khách được mời bước vào hành trình này, tôi cảm nhận được chủ đích chu đáo của ban tổ chức.

Măng Đen nằm ở độ cao hơn 1.200 m, nhiệt độ trung bình 16 - 22°C quanh năm, được ví như "Đà Lạt của Tây nguyên" nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Tại đây, đoàn dùng bữa ở MA.DE Bistro, nhà hàng từng đoạt nhiều giải thưởng kiến trúc và tối đó nghỉ tại Treehouse Villages. Đây là khu resort giữa rừng thông của những người yêu Măng Đen tha thiết, đã gắn bó với vùng đất này nhiều năm và biến resort thành một điểm đến nghỉ dưỡng mang tinh thần "understated luxury" – sang trọng mà không phô trương.

Từ Măng Đen, đoàn tự lái những chiếc Lexus GX550 xuyên qua đèo, vượt dãy Trường Sơn Đông, rồi xuôi về Quy Nhơn. Tại đây, Avani Resort trên ghềnh đá Bãi Dài với kiến trúc cảm hứng Champa cổ xưa mở ra chương thứ hai của hành trình. Hai không gian, hai khí hậu, hai hệ sinh thái, nhưng được kết nối bằng cùng một triết lý: nguyên bản, tinh hoa, và sáng tạo – ba giá trị cốt lõi mà Lexus theo đuổi.

Hai bữa tối là hai dấu ấn khác nhau về ẩm thực Việt Nam đương đại.

Tại Măng Đen, anh Nguyễn Ngọc Hòa thiết kế một thực đơn hoàn toàn từ nguyên liệu bản địa: gỏi hoa chuối rừng với gan bò, súp don khoai lang, heo đồng bào quay giòn với cơm lam, cá tầm nướng, đùi dê nướng tại bàn, và kết bằng dâu tây organic. Heo đồng bào Măng Đen là giống heo bản địa nuôi chăn thả tự nhiên và cá tầm nuôi trong nguồn nước lạnh ở độ cao hơn 1.200 mét, cho ra một chất thịt săn chắc và ngọt tự nhiên. Mỗi món không chỉ là một phần ẩm thực mà là một tọa độ trên bản đồ vùng đất: từ suối (don), qua rừng (hoa chuối), lên rẫy (heo, dê), vào hồ (cá tầm), rồi dừng ở vườn (dâu tây).

Xuyên suốt bữa tối, Mùa Craft Sake - xưởng sake thủ công hàng đầu tại Việt Nam, ủ từ gạo ST25 - đóng vai trò pairing. Từ Pure Rice mềm ngọt đi với gỏi hoa chuối, Nigori đục béo nhẹ đi với heo quay giòn, đến Classic thanh sạch đi với cá tầm. Sake Việt Nam đi cùng nguyên liệu Việt Nam, không có gì ngoại nhập, không có gì gượng ép.

Tại Quy Nhơn, Chef Trần Hiếu Trung đi theo một hướng khác. Không fusion, mà là reinterpretation, tái diễn giải nguyên liệu quen thuộc. Cua với bầu và thạch hoa bưởi, nhum với khoai lang, mực với dứa: những tổ hợp nghe rất truyền thống nhưng logic kết hợp hoàn toàn bất ngờ. Sommelier Trần Thị Dung Trâm chọn orange wine đi với nhum, Pinot Noir đi với cá kho – những sự kết hợp mà nếu đọc trên menu thì không ai chọn, nhưng khi nếm thì thuyết phục đến mức khó cãi.

Sense Vietnam không dừng ở ẩm thực. Chương trình được thiết kế để kích hoạt cả năm giác quan, biến bốn ngày thành một trải nghiệm đa chiều.

Thị giác và xúc giác được đánh thức qua trải nghiệm cưỡi ngựa xuyên rừng thông Măng Đen. Hoạt động tưởng chừng chỉ là giải trí nhưng thực ra là cầu nối đến triết lý Tazuna của Lexus – triết lý thiết kế khoang lái lấy cảm hứng từ sự kết nối giữa người cưỡi và ngựa qua sợi dây cương. Khi ngồi trên lưng ngựa giữa rừng thông, người ta cảm nhận được điều mà Lexus muốn truyền tải: sự điều khiển tốt nhất không đến từ lực, mà từ sự thấu hiểu.

Khứu giác có workshop cà phê của Y Trang tại Sóc Coffee, nơi hương THA1 - giống cà phê đặc sản Măng Đen, mở ra một tầng cảm nhận mới. Nghệ nhân nước hoa Yến kể về cách chiết xuất hương từ nguyên liệu bản địa, hoàn thiện chiều thứ tư của hành trình. Thính giác có giọng hát mộc mạc của Y Trang vang giữa rừng thông chiều Măng Đen với bài "Tình Ca Măng Đen" của nhạc sĩ Ngọc Tường và âm nhạc của nhạc sĩ Đức Trí trong đêm gala.

Điều tạo nên sự khác biệt của Sense Vietnam nằm ở cách Lexus chọn khách mời. Họ là những cá nhân có chiều sâu nghề nghiệp và sự tò mò chân thành: nhà báo Khổng Loan, nhà báo Thanh Hương, nhiếp ảnh gia cưới quốc tế Khôi Lê, anh Phố - đồng sáng lập Mùa Craft Sake, anh Giáp của kênh Vietnam Road Trip, nghệ nhân nước hoa Yến và nhạc sĩ Đức Trí.

Bên cạnh đó là những "localis", những con người đã chọn gắn bó với vùng đất: vợ chồng anh Hiệp – chị Nga của Treehouse Villages, anh Hà với quán Ma De cơm nhà, Y Trang của Sóc Coffee. Họ không chỉ là nhà đầu tư đến rồi đi, mà họ chọn ở lại xây dựng cuộc sống quanh vùng đất, và chính sự hiện diện của họ biến Măng Đen từ "nơi đáng đến" thành "nơi đáng ở lại".

Tôi lái chiếc Lexus GX550 trên cung đường này. Nó thể hiện đúng bản chất mà thương hiệu hướng tới: chiếc xe hòa hợp vào con đường tạo nên trải nghiệm cho người lái. Động cơ V6 3.5L tăng áp kép, 349 mã lực, 650 Nm, hộp số 10 cấp, đó là thông số.

Nhưng trên đèo, điều người lái nhớ là cảm giác nhấn ga ở khúc cua ngược, xe đẩy lên đều và dày, không trễ, không giật. Một chiếc SUV nặng gần 2,5 tấn đi trên đường đèo quanh co mà thân xe gần như không nghiêng. 260 cây số, gần 5 tiếng, từ cao nguyên xuống biển, người lái xuống xe mà không thấy mệt. Đó có lẽ là lời khen lớn nhất dành cho một chiếc xe.

Team Lexus Việt Nam đã chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất trong suốt bốn ngày: từ cách sắp xếp chỗ ngồi để những người phù hợp ngồi cạnh nhau, đến flow bữa tối và timing giữa các món. Đó là thứ mà trong ngành thiết kế trải nghiệm gọi là "thiết kế vô hình", khi trải nghiệm tốt đến mức người ta không nhận ra nó đã được thiết kế.

Sense Vietnam by Lexus mùa 3 xác nhận một điều mà ngành du lịch trải nghiệm cao cấp Việt Nam đang dần nhận ra: sang trọng không phải là sự phô trương bên ngoài, mà là cảm giác được thấu hiểu, được tự do, và được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bằng tất cả giác quan.

