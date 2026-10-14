SenTia công bố học bổng 4,5 tỉ đồng cho học sinh Hà Nội

Mở rộng cơ hội phát triển cho những học sinh có thế mạnh riêng

Không chỉ hướng đến những học sinh có thành tích học tập tốt, SenTia Scholar chú trọng nhận diện tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân thông qua tư duy độc lập, sự tò mò, tính kiên trì và ý thức trách nhiệm.

Chia sẻ về định hướng của chương trình, bà Joey Nghi Hồ - Tổng Điều hành Trường SenTia cho biết nhà trường tìm kiếm những học sinh có năng lực học tập, sở hữu thế mạnh riêng và quan tâm đến cộng đồng. Theo bà, mỗi học sinh có thể thể hiện tiềm năng theo những cách khác nhau, từ khả năng sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề đến sự thấu cảm và tinh thần sẻ chia.

"Chúng tôi không yêu cầu tất cả ứng viên có cùng một nhóm kỹ năng, mà trân trọng những điểm khác biệt, từ ý tưởng sáng tạo đến sự nhân ái hay cách nhìn nhận vấn đề từ trải nghiệm cá nhân", bà Joey Nghi Hồ chia sẻ.

Năm học 2027 - 2028, chương trình dành 25 suất học bổng, gồm 12 suất hỗ trợ 80% học phí, 4 suất hỗ trợ 70% và 9 suất hỗ trợ 50%. Học bổng được duy trì đến hết bậc trung học phổ thông theo các điều kiện đánh giá hằng năm, tạo điều kiện để học sinh theo đuổi mục tiêu học tập trong dài hạn.

Đưa trách nhiệm cộng đồng trở thành một phần của hành trình trưởng thành

Một điểm nhấn của học bổng SenTia Scholar là sự kết nối giữa phát triển học thuật và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh kết quả học tập và phẩm chất trong môi trường học đường, học sinh cần tích cực tham gia các dự án cộng đồng, hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi hoặc đảm nhiệm vai trò đại sứ học sinh của trường theo các tiêu chí duy trì học bổng.

Theo định hướng của Trường SenTia, những đóng góp có ý nghĩa không nhất thiết phải bắt đầu từ các dự án lớn, mà có thể đến từ những hành động thiết thực trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Khi được khuyến khích tham gia các hoạt động phù hợp từ sớm, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng xã hội từng bước hình thành ý thức đóng góp cho xã hội.

Nền tảng học thuật quốc tế, phát triển từ bản sắc Việt Nam

SenTia Scholar được triển khai trên nền tảng hai lộ trình học thuật của nhà trường: chương trình Song ngữ Oxford và chương trình Song bằng quốc tế IGCSE/A-Level theo hệ OxfordAQA. Học sinh có thể lựa chọn lộ trình Song ngữ Oxford xuyên suốt đến hết lớp 12 hoặc lộ trình Song bằng quốc tế IGCSE/A-Level theo hệ OxfordAQA, phù hợp với định hướng học tập và mục tiêu phát triển của mình.

Kết hợp với bốn giá trị cốt lõi Quan tâm, Tò mò, Thử thách và Nhân cách, Trường SenTia hướng tới xây dựng môi trường học tập khuyến khích học sinh chủ động khám phá, phát triển tư duy và từng bước làm chủ hành trình của chính mình.

Trường SenTia hiện đã triển khai chương trình Song ngữ Oxford ở mọi cấp học và là Trung tâm khảo thí OxfordAQA. Năm 2026, việc gia nhập Taylor's Education Group tiếp tục đánh dấu một bước phát triển trong hành trình kết nối của nhà trường với mạng lưới giáo dục quốc tế.

Năm 2025 và 2026, học sinh nhà trường đạt được các kết quả đáng chú ý, trong đó có học bổng 7,7 tỉ đồng tại Wellesley College và 7,2 tỉ đồng Tulane University (Mỹ), học bổng toàn phần ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đây là minh chứng cho hành trình học tập và phát triển của học sinh Trường SenTia, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy thế mạnh riêng và chuẩn bị cho những lựa chọn tương lai đa dạng.

Học bổng là sự ghi nhận và động lực để tiếp tục khám phá bản thân

Với những học sinh đã nhận học bổng, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở sự hỗ trợ tài chính mà còn ở cơ hội được phát triển trong môi trường học tập khuyến khích sự chủ động và tôn trọng khác biệt.

Bạn Tống Tuệ Lâm, học sinh lớp 6A1 (nhận học bổng 70% trong năm học 2025 - 2026) chia sẻ: "Khi nhận được học bổng, mình và gia đình đều rất vui và bất ngờ. Với mình, học bổng không chỉ ghi nhận những nỗ lực đã qua mà còn là động lực để tiếp tục khám phá bản thân. Mình thấy may mắn khi được học trong môi trường có thầy cô tâm huyết, truyền cảm hứng và ủng hộ những sở thích riêng của học sinh. Tại Trường SenTia, mình có cơ hội thử sức với những điều mới mẻ, thỏa sức sáng tạo và hy vọng sẽ tiếp tục trưởng thành hơn mỗi ngày".

Thông qua học bổng SenTia Scholar, nhà trường mong muốn tạo thêm cơ hội để học sinh phát triển năng lực, theo đuổi những mục tiêu học tập phù hợp với thế mạnh riêng, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.