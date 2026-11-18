Chăm chút từng khoảng nhìn, cân bằng rộng mở và riêng tư

Một khu vườn đẹp có thể tạo thiện cảm ngay từ lần đầu nhìn thấy. Nhưng để trở thành nơi gia chủ muốn ngồi lại mỗi ngày, khu vườn cần đáp ứng nhiều điều hơn: hướng nhìn dễ chịu, kết nối thuận tiện với ngôi nhà và sự kín đáo để thoải mái tận hưởng.

Đó cũng là cách tiếp cận được thể hiện trong định hướng thiết kế Senturia An Phú. Tinh thần Home Resort bắt đầu từ những tình huống cụ thể: một người trở về sau ngày làm việc, cha mẹ cùng con bước ra vườn, hay gia chủ tìm một chỗ ngồi yên tĩnh vào cuối tuần. Những nhu cầu ấy dẫn dắt cách tổ chức cảnh quan và không gian ở.

Đáng chú ý, việc tính toán tầm nhìn được đặt trong cả tư thế đứng và ngồi. Một khoảng mở có thể thoáng đãng khi quan sát từ trên cao, nhưng cảm nhận sẽ thay đổi khi người sử dụng ngồi xuống. Vì vậy, hướng nhìn từ khu vườn ra hồ, cảnh quan và giữa các ngôi nhà được cân nhắc cùng mức độ riêng tư.

Giải pháp tổ chức cao độ với độ dốc nhẹ tạo cảm giác gần như đồi giúp chủ nhân từ trong vườn quan sát trọn cảnh quan mà vẫn đảm bảo riêng tư

Từ vị trí ngồi, gia chủ vẫn có thể thưởng ngoạn mặt hồ và cảnh quan bên ngoài, đồng thời duy trì khoảng riêng giữa các gia đình. Phía sau cảm giác thư thái là những tính toán về điểm nhìn và mối quan hệ giữa các không gian.



Cách bố trí vườn đối vườn, nhà không đối lưng tiếp tục tạo khoảng đệm cho đời sống riêng

Những khoảng xanh vừa kết nối cảnh quan, vừa góp phần điều tiết sự giao tiếp giữa các nhà. Gia chủ có thể cảm nhận thiên nhiên chung trong khi vẫn thoải mái đọc sách, trò chuyện hoặc dùng bữa cùng người thân.



Thiết kế song diện với hai mặt tiền - mặt trước là đường giao thông - mặt sau là sân vườn và lối dạo bộ mở thêm lựa chọn sử dụng.

Hệ cửa lùa trước - sau kết nối với thiên nhiên. Tùy thời điểm, gia đình có thể mở cửa kết nối với sân vườn hoặc thu lại cho những sinh hoạt cần yên tĩnh. Sự linh hoạt giúp ngôi nhà thích ứng với nhiều nhịp sống.

Trên nền tảng đó, năm tầng xanh và các không gian mặt nước được tổ chức gắn với trải nghiệm thường ngày. Giá trị cảnh quan hiện diện trong một hướng nhìn từ phòng ở, một chỗ nghỉ bên vườn hay khoảnh khắc bước qua cửa. Chất nghỉ dưỡng nhờ vậy có cơ hội trở thành thói quen sống.

Nhất quán trong tổng thể, tinh tế ở từng dòng sản phẩm

Từ cảnh quan chung đến từng ngôi nhà, Senturia An Phú hướng tới một trải nghiệm liền mạch. Cư dân đi qua những lớp xanh, bước vào sân vườn rồi trở về không gian riêng, với cảm giác thư thái được tiếp nối. Mỗi dòng sản phẩm đảm nhiệm một nhu cầu khác nhau trong tinh thần chung ấy.

Với nhà phố vườn, sự chăm chút tập trung vào mối liên hệ giữa sân trước, vườn sau và sinh hoạt bên trong

Khi bước ra vườn thuận tiện, khoảng xanh có thể trở thành nơi gia đình sử dụng thường xuyên: chăm cây buổi sáng, dùng bữa ngoài trời hoặc dành thời gian bên con. Ý nghĩa của khu vườn vì thế được hình thành qua cách con người sống cùng ngôi nhà. Một khoảng sân được kết nối hợp lý có thể mở rộng sinh hoạt gia đình, tạo thêm lựa chọn cho những cuộc trò chuyện và khoảng nghỉ. Những trải nghiệm nhỏ ấy bồi đắp cảm giác gắn bó với tổ ấm.



Biệt thự mặt tiền tới 9m và ba mặt sân vườn hiếm có

Ở dòng biệt thự, ba mặt thoáng cùng các vị trí hướng công viên, hồ cảnh quan hoặc kênh tự nhiên tạo điều kiện khai thác không gian gần thiên nhiên. Tầm nhìn được cân nhắc từ những nơi chủ nhân thực sự dành thời gian, đi cùng yêu cầu riêng tư để việc thưởng ngoạn luôn thoải mái.



Shophouse có mặt tiền lên tới 7m, bố trí dọc đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành (lộ giới 20m) và đường số 1 (lộ giới 25m)

Đối với shophouse, bài toán thiết kế gắn với cả nhu cầu ở và kinh doanh. Hai mặt tiền hỗ trợ công năng thương mại; khung biển hiệu bố trí sẵn góp phần duy trì diện mạo đồng bộ. Sự tiết chế trong cách thể hiện giúp hoạt động kinh doanh hòa vào tổng thể khu đô thị.



Trải nghiệm tiếp tục được nối dài tại Clubhouse, Pavillion cùng các không gian vận động, thư giãn. Cách tổ chức tiện ích hướng đến nhiều trạng thái: gặp gỡ khi muốn giao lưu, vận động để tái tạo năng lượng hoặc tìm một khoảng nghỉ. Sự chuyển tiếp từ riêng tư sang cộng đồng vì thế cần tự nhiên.

Nhìn từ những chi tiết ấy, chất Home Resort tại Senturia An Phú được định hình bằng sự thấu hiểu người ở. Từng khoảng nhìn, khoảng mở và khoảng riêng cùng hướng đến trải nghiệm: để mỗi ngày trở về là tận hưởng và nghỉ dưỡng.