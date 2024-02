Sẹo đáy nhọn là gì? Top 5 cách điều trị sẹo đáy nhọn hiệu quả hiện nay

Hãy tìm ngay bài viết dưới đây được chia sẻ từ chuyên gia da liễu đầu ngành về những thông tin liên quan đến sẹo đáy nhọn. Chắc chắn, các bạn sẽ tìm ra giải pháp trị sẹo đáy nhọn phù hợp và hiệu quả với tình trạng sẹo hiện tại của mình.

Sẹo đáy nhọn là gì?

Sẹo đáy nhọn hay còn gọi là sẹo chân đá nhọn (icepick scar). Nó là một loại sẹo rỗ với những vết lõm sâu và hẹp được hình thành khi làn da bị tổn thương. Chân sẹo đáy nhọn nằm sâu trong lớp trung bì hay mô dưới da và chỉ dùng máy soi da chuyên dụng mới có thể nhìn rõ. Sẹo đáy nhọn được đánh giá là không gây ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng về mặt thẩm mỹ thì khá nghiêm trọng, khiến người bị sẹo mất tự tin.

Theo các bác sĩ da liễu, quá trình điều trị sẹo đáy nhọn sẽ khó khăn hơn các loại sẹo rỗ khác vì đáy sẹo sâu và miệng sẹo thì hẹp. Do đó, các bạn bị sẹo rỗ đáy nhọn cần kiên trì điều trị trong một thời gian dài và có thể phải kết hợp nhiều biện pháp khác nhau mới đạt hiệu quả tối ưu.

Nguyên nhân nào hình thành nên sẹo đáy nhọn?

Theo các nghiên cứu lâm sàng, nguyên nhân phổ biến gây nên sẹo rỗ đáy nhọn là do làn da bị mụn trứng cá bị tổn thương trong thời gian khá dài. Bên cạnh đó, sẹo đáy nhọn còn do một số nguyên nhân dưới đây:

Sẹo đáy nhọn hình thành do tổn thương sau mụn viêm.

Không điều trị mụn kịp thời cũng là nguyên nhân gây sẹo đáy nhọn.

Thói quen dùng tay để nặn hay cạy mụn khiến da bị tổn thương và nguy cơ cao để lại sẹo rỗ đáy nhọn.

Lỗ chân lông quá lớn và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phá hủy các sợi collagen bị yếu và gây nên vết lõm hình thành sẹo đáy nhọn.

Mức độ nông sâu của sẹo đáy nhọn sẽ còn phụ thuộc vào tình trạng mụn.

Những dấu hiệu nào giúp bạn nhận biết sẹo rỗ đáy nhọn chuẩn xác 100%?

Dấu hiệu nhận biết sẹo đáy nhọn chính xác là quan sát thật kỹ đường kính của các vết sẹo. Sẹo đáy nhọn thường có đường kính từ 1 - 2mm với độ sâu từ 0,5mm trở lên. Vùng hai bên má và cánh mũi thường tập trung những vết sẹo này. Mắt thường nhìn vào sẽ khó phân biệt đâu là sẹo đáy nhọn đâu là tình trạng lỗ chân lông lớn. Theo đó, để chẩn đoán sẹo đáy nhọn chuẩn xác cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy soi da chuyên dụng.

Top 5 phương pháp trị sẹo đáy nhọn đang được bác sĩ, chuyên gia da liễu áp dụng phổ biến hiện nay

TOP 5 các phương pháp điều trị sẹo rỗ đáy nhọn được xem là hiệu quả hàng đầu hiện nay và được các bác sĩ da liễu tin dùng. Vậy cùng tìm hiểu xem đó là những phương pháp nào nhé!

Trị sẹo đáy nhọn bằng phương pháp chấm TCA

TCA chính là thủ thuật điều trị thay da hóa học từ Trichloroacetic Acid với tác dụng phục hồi làn da. Đây được xem là giải pháp điều trị sẹo rỗ đáy nhọn cứng đầu mang lại hiệu quả khá cao. Các bác sĩ chuyên môn cũng thường áp dụng cách trị sẹo đáy nhọn này cho bệnh nhân của mình.

Bóc tách đáy sẹo

Phương pháp trị sẹo rỗ đáy nhọn bóc tách đáy sẹo còn được gọi là cắt đáy sẹo. Chân sẹo nằm trên bề mặt da sẽ được cắt đứt bằng cách xâm lấn vào các mô xơ. Điều này sẽ tạo điều kiện cho lượng máu tràn vào trong vết cắt làm đầy sẹo đáy nhọn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và quá trình tái tạo cấu trúc vùng da dưới sẹo đáy nhọn cũng được cải thiện nâng lên dần. Từ đó, những vết lõm của sẹo đáy nhọn cũng giảm đáng kể, dần lấy lại vùng da mịn màng.

Phương pháp trị sẹo đáy nhọn hiệu quả là lăn kim

Trị sẹo rỗ đáy nhọn với phương pháp lăn kim mang lại tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen và làm lành tự thân nhanh nhất. Một số người khi áp dụng phương pháp lăn kim có thể bị sưng hay bầm tím và có thể kéo dài tình trạng này trong một vài ngày. Bác sĩ sẽ dùng thiết bị chuyên biệt lăn lên các vết sẹo rỗ đáy nhọn và tạo các lỗ nhỏ trên da. Theo đó, các sợi collagen mới cũng được hình thành khi làn da tổn thương lành lại. Cách trị sẹo đáy nhọn này giúp loại bỏ và ngăn ngừa sẹo tái phát lên tới 85%.

Tìm hiểu cách trị sẹo đáy nhọn bằng laser vi điểm

Laser vi điểm không chỉ biết đến là phương pháp làm đầy nếp nhăn, làm sáng vùng da nám sạm. Mà còn mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị sẹo đáy nhọn. Phương pháp này mang lại kết quả trị sẹo đáy nhọn nhanh chóng, duy trì lâu dài mà không phải thực hiện nhiều lần. Các bác sĩ sử dụng laser với tần số cao và tác động lên từng vết sẹo rỗ đáy nhỏ để thúc đẩy sản sinh collagen, elastin giúp làm đầy vết sẹo. Trong đó, phương pháp laser vi điểm có 2 dạng điều trị sẹo:

Laser bóc tách : Phương pháp này loại bỏ lớp da ngoài cùng bằng tia laser nhỏ và phổ biến là tia Erbium hay CO2. Nhưng nó có thể xảy ra một số nguy cơ như mụn, ngứa da, mẩn đỏ hay tăng sắc tố. Nhất là làn da dễ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Theo đó, các bạn cần tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ về chăm sóc da sau trị liệu.

: Phương pháp này loại bỏ lớp da ngoài cùng bằng tia laser nhỏ và phổ biến là tia Erbium hay CO2. Nhưng nó có thể xảy ra một số nguy cơ như mụn, ngứa da, mẩn đỏ hay tăng sắc tố. Nhất là làn da dễ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Theo đó, các bạn cần tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ về chăm sóc da sau trị liệu. Laser không bóc tách: Tác động vào sâu trong da làm phá vỡ mạch máu bên và quá trình lột da tự nhiên diễn ra. Tia laser được sử dụng phổ biến là tia hồng ngoại và tia hữu hình. Hiệu quả sẽ khác nhau vì còn tùy theo tình trạng sẹo đáy nhọn như thế nào.

Với 4 phương pháp trên, sau quá trình trị liệu phải chăm sóc da rất cẩn thận, theo đúng quy trình chuẩn y khoa. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng kê cho bệnh nhân sử dụng sản phẩm kem trị sẹo rỗ đáy nhọn phù hợp để thúc đẩy quá trình làm lành da nhanh hơn. Một trong những sản phẩm kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm Scar Esthetique đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin của Mỹ đang được các bác sĩ tin dùng và kê cho bệnh nhân của mình. Kem trị sẹo Scar Esthetique cũng đã được công nhận hiệu quả chất lượng từ bác sĩ hàng đầu và bệnh viện hàng đầu như Da Liễu Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng…

Trị sẹo đáy nhọn bằng kem trị sẹo

Hiện nay, trên thị trường có vô số các loại kem trị sẹo đáy nhọn khiến mọi người không biết nên chọn sản phẩm nào phù hợp và mang lại hiệu quả tối ưu. Kem trị sẹo đáy nhọn Scar Esthetique chính là giải pháp trị sẹo hiệu quả hàng đầu và đang được người dùng tìm mua nhiều nhất.

Kem Scar Esthetique của thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin là giải pháp lấp đầy sẹo rỗ đáy nhọn, sẹo lõm và làm mờ vết thâm hiệu quả mà không cần xâm lấn. Với chiết xuất hành tây (Allium Cepa) được ứng dụng trong cải thiện sẹo rỗ/lõm nhờ vào đặc tính chống ô xy hóa, kháng viêm,kháng khuẩn và thúc đẩy quá trình tái tạo collagen. Trong hành tây còn có rất nhiều phytochemical điển hình là hợp chất Organosulfur và Phenolic. Cả 2 hợp chất này đều có khả năng kháng viêm bằng cách ngăn chặn quá trình sản xuất cytokine - protein ảnh hưởng đến mức độ miễn dịch/viêm của cơ thể. Hợp chất Phenolic còn ghi nhận khả năng chống ô xy hóa vô cùng mạnh mẽ bằng cách ức chế sự hình thành ROS (tác nhân kích thích phản ứng stress ô xy hóa của da) cũng như vô hiệu hóa ô xy hoạt tính (1O2).

Thành phần kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique còn chứa 2 peptide cao cấp là Palmitoyl Oligopeptide và Palmitoyl Tetrapeptide-7 giúp tăng sinh collagen, làm đầy các thành sẹo rỗ, sẹo lõm. Cuối cùng là 23 dưỡng chất tự nhiên như Vitamins E, C, A, Coenzyme Q10… giúp kháng khuẩn, kháng viêm, làm dịu, cấp ẩm và ức chế sản sinh melanin cho làn da dần tươi sáng, mịn màng trở lại.

Ngoài việc điều trị sẹo đáy nhọn hiệu quả, kem Scar Esthetique phù hợp để xóa mờ các vết sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thủy đậu, sẹo do tẩy nốt ruồi, vết thâm do bỏng bô hay bỏng nước sôi, vết thâm do gãi ngứa trầy xước da, muỗi, côn trùng đốt và sẹo thâm, sẹo lõm sau té ngã, tai nạn. Hiệu quả rõ rệt, được kiểm chứng lâm sàng sau 4-8 tuần: 90,9% người dùng cho thấy sẹo đầy lên, mờ đi, mềm và sáng hơn mà không ghi nhận kích ứng/dị ứng. Phù hợp với cả trẻ em trên 2 tuổi.

Cam kết hàng chính hãng 100% cùng ưu đãi lên tới 19% cùng quà tặng hấp dẫn chỉ duy nhất tại đây.

Với những thông tin chia sẻ chi tiết ở trên, các bạn đã hiểu rõ hơn về trị sẹo đáy nhọn đúng không nào. Và cũng tìm được cách trị sẹo đáy nhọn phù hợp và mang lại hiệu quả tối ưu với tình trạng sẹo thực tế của mình. Nhớ là dù áp dụng phương pháp trị sẹo đáy nhọn nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ mua sản phẩm chính hãng 100% hay lựa chọn các phòng khám uy tín. Chúc các bạn sớm lấy lại làn da mịn màng, tươi sáng đều màu.