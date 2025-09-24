Sẹo lồi: Nguyên nhân và cách điều trị với cả sẹo lâu năm, ngừa tái phát





Sẹo lồi là gì?

Sẹo lồi (keloid scar) trong y học, là một dạng sẹo bất thường phát triển quá mức so với vết thương ban đầu. Không giống như sẹo thông thường vốn chỉ là lớp da mới hình thành để che phủ vết thương. Sẹo lồi "nổi loạn" bằng cách lan rộng ra ngoài ranh giới của vết thương gốc, tạo thành những khối u cứng, bóng, màu đỏ hoặc tím sẫm. Chúng có thể cao tới vài milimet, thậm chí vài centimet, khiến da trông sần sùi và mất cân đối.

Chúng không chỉ dừng lại ở việc làm xấu nhan sắc mà còn gây ra các triệu chứng khó chịu như ngứa dữ dội (do dây thần kinh bị kích thích), đau nhức (khi khối sẹo chèn ép mô xung quanh), và thậm chí hạn chế cử động nếu nằm ở khớp khuỷu tay hoặc đầu gối.

Để phân biệt, sẹo lồi khác với sẹo phì đại (hypertrophic scar) - một "anh em họ" cũng nổi cao nhưng chỉ giới hạn trong vết thương gốc và có thể tự mờ dần theo thời gian. Sẹo lồi thì "dai dẳng" hơn, thường không tự khỏi và có nguy cơ tái phát cao nếu không điều trị đúng cách. Sẹo lồi phổ biến hơn ở người da sẫm màu, châu Á và châu Phi, với tỷ lệ lên đến 15-20% sau phẫu thuật. Ở Việt Nam, nơi các thủ thuật thẩm mỹ như cắt mí, nâng mũi đang bùng nổ, sẹo lồi đang trở thành nỗi lo thường trực của nhiều chị em.

Điều đáng nói, sẹo lồi không chỉ xuất hiện ngay sau khi vết thương lành, mà đôi khi 6 tháng đến 2 năm sau vùng da tổn thương mới bắt đầu xuất hiện sẹo. Điều này khiến nhiều người chủ quan, không có biện pháp chăm sóc sớm, dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn về sau.

Nguyên nhân nào gây nên sẹo lồi?

Sẹo lồi hình thành khi quá trình làm lành vết thương bị rối loạn, đặc biệt là sự tăng sinh quá mức của sợi collagen và mô xơ dưới da. Thay vì dừng lại khi vết thương đã khép kín, các tế bào sợi (fibroblast) vẫn tiếp tục sản xuất collagen, khiến vết sẹo ngày càng dày, cứng và lan rộng ra ngoài ranh giới ban đầu. Các nguyên nhân và yếu tố chính làm tăng nguy cơ sẹo lồi gồm có:

Cơ địa di truyền - yếu tố khó thay đổi

Nhiều nghiên cứu cho thấy cơ địa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành sẹo lồi. Những người có gen di truyền đặc thù sẽ có nguy cơ sản xuất collagen nhiều hơn mức cần thiết, làm vết thương dễ trở thành sẹo lồi. Đây là lý do tại sao có người bị sẹo lồi ngay cả với vết xước nhỏ, trong khi người khác lại liền sẹo phẳng.

Độ tuổi - tuổi trẻ dễ sẹo hơn

Người từ 10-30 tuổi có tỷ lệ bị sẹo lồi cao nhất. Nguyên nhân là giai đoạn này, cơ thể hoạt động mạnh mẽ, quá trình tái tạo tế bào và sản xuất collagen diễn ra liên tục. Chính sự "dư thừa collagen" khiến da trẻ dễ hình thành sẹo lồi hơn so với người lớn tuổi, khi khả năng tái tạo đã chậm lại.

Màu da - sẫm màu dễ sẹo hơn

Người có da sẫm màu (châu Á, châu Phi, Mỹ Latin) có nguy cơ bị sẹo lồi cao gấp 10-15 lần so với người da sáng. Nguyên nhân là vì tế bào hắc tố (melanocyte) ở da sẫm màu hoạt động mạnh, dễ gây rối loạn quá trình lành thương, kích thích mô sợi phát triển bất thường.

Vị trí vết thương

Không phải vùng da nào cũng có nguy cơ sẹo lồi như nhau. Các vị trí như ngực, vai, lưng, gáy: vùng da dày, chịu lực căng và vận động nhiều. Hoặc dái tai, cằm, đường viền hàm là vùng da mỏng, thường bị tác động từ khuyên tai, trang sức hoặc chấn thương cơ học. Những vị trí này dễ phát triển sẹo lồi hơn so với vùng da ít vận động như cẳng tay, bắp chân.

Kích thước và độ sâu của vết thương

Vết thương càng lớn và sâu càng dễ hình thành sẹo lồi do cơ thể phải sản xuất nhiều collagen để bù đắp. Vết cắt nhỏ nhưng sâu (như sau phẫu thuật) cũng có nguy cơ cao hơn so với vết trầy xước nông.

Nhiễm trùng và chăm sóc vết thương không đúng cách

Khi vết thương bị nhiễm trùng, viêm kéo dài hoặc bong vảy quá sớm, cơ thể sẽ tăng sản xuất mô sợi để bù đắp. Hay vệ sinh không sạch, gãi ngứa, bóc mài, tiếp xúc ánh nắng quá sớm… đều làm tăng nguy cơ sẹo lồi. Do đó, các bạn cần chú ý ngay từ khâu chăm sóc vết thương đúng chuẩn y khoa. Và hiện nay, các chuyên gia đều sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ lành thương để đảm bảo vết thương mau lành, ngăn ngừa nhiễm trùng và hình thành sẹo xấu. Và sản phẩm hỗ trợ lành thương đang được các chuyên gia sử dụng phổ biến chính là Hema. Đây cũng là dòng sản phẩm mà các bệnh nhân có thể sử dụng tại nhà để chăm sóc vết thương hở, sau hậu phẫu hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Hema lại được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu y sinh tiên tiến từ Cộng hòa Séc, với mục tiêu tác động trực tiếp đến những cơ chế then chốt của tiến trình hồi phục da:

Cơ chế vật lý kiểm soát ROS: Hema có khả năng trung hòa gốc tự do dư thừa, từ đó làm dịu phản ứng viêm kéo dài, yếu tố quyết định không chỉ tốc độ mà còn cả chất lượng liền thương.

Bảo vệ da trước nguy cơ nhiễm khuẩn: Nhờ lớp màng polymer bền vững, không xâm nhập vào tế bào, Hema duy trì hàng rào bảo vệ liên tục, thân thiện với cả làn da nhạy cảm, phù hợp ngay cả sau peel, laser, lăn kim hay các thủ thuật ngoại khoa.

Tăng tốc tái tạo mô lành: Hema thúc đẩy quá trình tái biểu mô và tái cấu trúc nền da, giúp rút ngắn thời gian hồi phục, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ để lại sẹo hoặc tình trạng tăng sắc tố sau điều trị.

Vậy nên, sử dụng Hema không chỉ tạo lớp màng bảo vệ vết thương, hỗ trợ giảm đau rát và ngăn ngừa nhiễm trùng. Mà sau 8-10 ngày sử dụng là mang lại hiệu quả lành thương tối ưu chống lại sự hình thành sẹo xấu với diễn biến phức tạp. Đặc biệt, Hema an toàn với mọi làn da ở mọi vị trí trên cơ thể, phù hợp dùng cho cả trẻ em. Với thiết kế tiện lợi bình xịt HemaCut Spray hoặc dạng gel Hema đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc vết thương.

Thủ thuật thẩm mỹ và phẫu thuật

Xỏ khuyên, xăm mình, phẫu thuật thẩm mỹ, mổ lấy thai, phẫu thuật tuyến giáp… đều có khả năng để lại sẹo lồi nếu không được chăm sóc đúng cách. Thậm chí, ngay cả khi phẫu thuật cắt bỏ sẹo lồi, nếu không kết hợp biện pháp phòng ngừa, vết sẹo mới cũng dễ "mọc" lồi trở lại.

Nội tiết tố và hormone

Nội tiết đóng vai trò quan trọng trong sự tăng sinh mô sợi. Ở giai đoạn dậy thì, phụ nữ mang thai hoặc người có rối loạn hormone, tình trạng sẹo lồi có xu hướng nặng hơn.

Như vậy, có thể thấy sẹo lồi không chỉ xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ, mà là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố gồm cơ địa, độ tuổi, màu da, vị trí vết thương và cách chăm sóc. Việc nhận diện rõ ràng các nguyên nhân này giúp bác sĩ và người bệnh chọn lựa giải pháp phù hợp, đồng thời chủ động ngăn ngừa từ sớm.

Giải pháp từ Rejuvaskin: Quản lý, hỗ trợ điều trị sẹo lồi hiệu quả với cả sẹo lâu năm và ngăn ngừa tái phát

Hiện nay, trong y khoa có nhiều cách can thiệp vào điều trị sẹo lồi. Dưới đây là một số phương pháp trị sẹo lồi phổ biến đang được áp dụng như:

Tiêm corticosteroid nội tổn thương: Giúp ức chế tăng sinh sợi collagen, làm phẳng sẹo. Tuy nhiên, dễ gây teo da hoặc tái phát sau khi ngưng.

Phẫu thuật cắt bỏ sẹp lồi: Chỉ áp dụng với sẹo lớn, nhưng nguy cơ tái phát rất cao nếu không kết hợp biện pháp phòng ngừa.

Laser CO2, laser nhuộm xung: Hỗ trợ làm mềm và cải thiện màu sắc sẹo, nhưng thường cần nhiều lần trị liệu.

Áp lạnh bằng nitơ lỏng: Hiệu quả với sẹo nhỏ, nhưng có thể gây phồng rộp và đau.

Điểm hạn chế của các phương pháp trên là xâm lấn, tiềm ẩn tác dụng phụ và nguy cơ tái phát. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị bệnh nhân kết hợp hoặc ưu tiên liệu pháp chăm sóc tại chỗ an toàn, lâu dài, đặc biệt là với những người muốn điều trị sẹo lồi không đau, không để lại tổn thương mới.

Một trong những hướng đi đang được các chuyên gia đánh giá cao là sử dụng các sản phẩm chứa silicone y tế. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, silicone y tế có khả năng tạo hàng rào bảo vệ, duy trì độ ẩm tối ưu, từ đó điều hòa sản sinh collagen, giúp làm mềm, phẳng và mờ màu sẹo lồi.

Và Rejuvaskin là thương hiệu nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ chính là sự lựa chọn hàng đầu với bộ đôi Rejuvasil Gel và miếng dán Scar FX Silicone Sheeting chứa silicone y tế cao cấp vừa quản lý, ngăn ngừa hình thành sẹo mới vừa giúp làm xẹp sẹo lồi hiệu quả với cả sẹo lâu năm.

Dựa trên nguyên lý khoa học của silicone y tế cao cấp, bộ đôi Rejuvasil và Scar FX hoạt động bằng cách tạo màng bảo vệ ổn định trên bề mặt da. Cơ chế này vừa ngăn chặn hiện tượng mất nước mô, nguyên nhân khiến tế bào bị hoại tử vừa hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn hay các yếu tố kích viêm. Đồng thời, silicone y tế còn giúp duy trì độ ẩm tối ưu, hỗ trợ làn da trong quá trình hydrat hóa để ngăn ngừa hình thành mô sẹo mới.

Đặc biệt, dòng sản phẩm hỗ trợ trị sẹo lồi Rejuvaskin còn có khả năng điều hòa sản xuất collagen, từ đó làm sẹo lồi và sẹo phì đại dần xẹp xuống. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh hiệu quả rõ rệt sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn, kể cả với sẹo mới hay sẹo lâu năm.

Ban ngày, bạn thoa Rejuvasil Gel chứa 97% silicone y tế tinh khiết. Nhờ hàm lượng cao này, sản phẩm có thể kiểm soát và giúp phòng ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại sau lành thương lên tới 80% hiệu quả. Đặc biệt, công thức còn bổ sung Vitamin C, Squalane và dầu Emu giúp cung cấp độ ẩm, giảm tình trạng căng tức, ngứa rát khi sẹo phát triển và làm mờ thâm, trả lại làn da sáng đều màu.

Chi tiết gel ngăn ngừa và làm mờ sẹo Rejuvasil chính hãng và nhận ưu đãi tới 14% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/Gel-tri-seo-scar-rejuvasil-10ml.html

Ban đêm, sử dụng miếng dán Scar FX trong khoảng thời gian từ 8-12 tiếng mỗi lần. Với lớp silicone y tế chuyên dụng, miếng dán duy trì độ ẩm cho lớp sừng, từ đó điều hòa hoạt động nguyên bào sợi, hạn chế sản sinh collagen quá mức. Nhờ vậy, sẹo lồi dần trở nên mềm mại, phẳng và mờ màu theo thời gian.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn: https://scarheal.com.vn/scarheal/tam-dan-tri-seo-scar-fx.html

Ghi nhớ lời khuyên từ chuyên gia

Muốn điều trị sẹo lồi hiệu quả nhanh chóng, ngừa tái phát với cả sẹo lâu năm mà không cần xâm lấn. Thì sử dụng các sản phẩm hỗ trợ trị sẹo Rejuvaskin chưa đủ mà còn phải tuân thủ một số nguyên tắc theo khuyến nghị dưới đây.

Điều trị càng sớm càng tốt: Sẹo mới hình thành sẽ dễ đáp ứng hơn sẹo đã ổn định nhiều năm.

Kết hợp nhiều giải pháp: Với sẹo lồi lớn hoặc lâu năm, có thể kết hợp điều trị tại phòng khám (laser, tiêm thuốc) với chăm sóc duy trì bằng gel Rejuvasil hoặc miếng dán Scar FX.

Kiên trì: Thời gian điều trị sẹo lồi thường kéo dài từ 2–6 tháng, tùy cơ địa và kích thước sẹo.

Sẹo lồi là nỗi lo không chỉ về thẩm mỹ mà còn về tâm lý, khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp và cuộc sống. Việc hiểu đúng nguyên nhân, nhận diện sớm và áp dụng giải pháp chăm sóc khoa học, an toàn sẽ giúp kiểm soát tình trạng này hiệu quả.

Thay vì chấp nhận sống chung hoặc mạo hiểm với các biện pháp xâm lấn, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hướng đi nhẹ nhàng nhưng vẫn mang lại hiệu quả lâu dài với bộ đôi Rejuvasil Gel và Scar FX Silicone Sheet ngay sau khi lành thương. Đây chính là giải pháp được các chuyên gia da liễu quốc tế khuyên dùng, giúp điều trị sẹo lồi cả mới lẫn lâu năm, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ tái phát, để bạn lấy lại làn da mịn màng và sự tự tin vốn có.