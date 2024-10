Sẹo lõm, sẹo thâm lâu năm do thủy đậu có trị hết được không?

Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết được chia sẻ dưới đây. Các bạn sẽ tìm được lời giải đáp chuẩn xác và có phương pháp điều trị sẹo thủy đậu. Làn da mềm mịn, tươi sáng đều màu sẽ vẫn là của bạn.

Tại sao bị thủy đậu để lại sẹo xấu khiến khổ chủ mất tự tin?

Thông thường, với những người cơ địa bình thường thì mụn nước thủy đậu phục hồi thường có nguy cơ để lại sẹo thấp hơn. Nhưng nếu không được chăm sóc, vệ sinh và kiêng khem đúng cách sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng và nguy cơ để lại sẹo xấu rất cao. Sẹo thủy đậu xuất hiện khi người bệnh gãi hay cào vào mụn nước và làm tổn thương da, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Sẹo sau thủy đậu cũng có thể hình thành so cơ địa, tuổi tác, mức độ bệnh nặng hay nhẹ và thời gian lành vết thương của từng người. Nghiêm trọng hơn, sẹo thủy đậu không chỉ ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ mà còn tác động tới tâm lý khiến người bệnh tự ti. Nhất là khi sẹo thủy đậu chủ yếu xuất hiện ở những vị trí mặt tiền như mặt, cổ, tay, chân.

Sau khi bị thủy đậu thường gặp phải những loại sẹo nào?

Sau khi hết bệnh thủy đậu, người bệnh phải đối diện với những vết sẹo chi chít khắp người. Sẹo thủy đậu thường có những loại sẹo phổ biến dưới đây.

Sẹo lõm: Là loại sẹo thường gặp nhất, xuất hiện như những lỗ nhỏ trên da, với đường kính từ 2 - 4mm. Sẹo lõm chủ yếu xuất hiện ở những vùng da mỏng, mềm như mặt, cổ hay ngực. Nguyên nhân hình thành sẹo lõm sau thủy đậu là do viêm nhiễm sâu dưới da hay người bệnh có thói quen gãi mạnh trong quá trình bị bệnh.

Sẹo thâm : Là vùng da có màu sắc đậm hơn như đen, nâu hoặc đỏ, đặc biệt rõ rệt trên da sáng màu. Hình thành do sự thay đổi sắc tố melanin trong da và thường là hậu quả của quá trình viêm nhiễm hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian bị bệnh.

Sẹo lồi: Hiếm gặp hơn so với sẹo lõm và sẹo thâm. Sẹo lồi trông như những nốt nhỏ nhô cao trên da, có màu đỏ hay hồng. Sẹo lồi thường xuất hiện ở những vùng da dày như vai, lưng và mông. Đặc điểm của sẹo lồi là có xu hướng lan rộng ra các vùng da xung quanh, gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng.

Sẹo do bị thủy đậu mà lâu năm có điều trị hết được không?

Sau thủy đậu sẽ giảm nguy cơ để lại sẹo xấu nếu được điều trị kịp thời và đúng cách. Thông thường, vết thâm do thủy đậu cũng sẽ mờ dần theo thời gian. Đối với trẻ em dưới 15 tuổi thì quá trình tái tạo da diễn ra mạnh mẽ nên hạn chế được việc hình thành sẹo xấu. Ngay cả khi vết mụn nước vỡ và các vết thâm cũng có thể tự mờ dần sau vài tháng.

Nhưng với những người từ 15 tuổi trở lên, nếu trong quá trình trị bệnh thủy đậu không được chăm sóc đúng cách thì nguy cơ để lại sẹo rất cao. Nhất là khi bị sẹo lõm thủy đậu thì việc phục hồi rất khó khăn vì khả năng phục hồi tái tạo của làn da kém hơn so với trẻ em. Vậy nên, việc điều trị sẹo lõm, sẹo thâm do thủy đậu cần được điều trị ngay sau khi vết thương đã lành hoàn toàn và lên da non để đạt hiệu quả cao. Càng để lâu việc điều trị càng khó khăn, nhất là sẹo thủy đậu lâu năm.

Và phương pháp trị sẹo thâm, sẹo lõm do thủy đậu đang được áp dụng phổ biến hiện nay là dùng kem trị sẹo. Bởi nó vừa mang lại hiệu quả cao, nhất là sẹo mới mà không tốn quá nhiều chi phí và tiện lợi sử dụng ngay tại nhà. Trong đó, sẹo thủy đậu lâu năm vẫn có thể điều trị được bằng kem trị sẹo nhưng cần kiên trì sử dụng đều đặn trong thời gian dài và hiệu quả khoảng 60-70%. Và để tối ưu hiệu quả trị sẹo thâm, sẹo lõm thủy đậu lâu năm thì các bạn nên kết hợp với các biện pháp xâm lấn rồi kết hợp dùng kem trị sẹo. Vậy các bạn hãy chăm sóc ngay làn da sau khi vết thủy đậu bong mài và lên da non với kem trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Scar Esthetique đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ.

Với 23 thành phần được điều chế từ thiên nhiên như chiết xuất từ củ hành, vitamin A,C, hoa cúc, hoa kim sa, Glucosamine, bơ hạt mỡ, Coenzyme Q1... kem trị sẹo Scar Esthetique giúp kháng viêm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và chống lại quá trình oxy hóa làm sáng da hiệu quả ngăn ngừa hình thành sẹo thâm. Còn 2 loại Polypeptide có trong kem trị sẹo Scar Esthetique kích thích tăng sinh collagen làm đầy sẹo lõm sau thủy đậu.

Sử dụng kiên trì kem trị sẹo Scar Esthetique đều đặn 3-4 lần/1 ngày và chỉ sau 4-8 tuần sẽ đạt được hiệu quả rõ rệt với 90,9% người dùng cho thấy sẹo mờ, mềm và sáng hơn. Còn trong thời gian 8 tuần xóa sẹo ở cả 3 phương diện về màu sắc, kích thước và độ sâu. Đây là dòng sản phẩm kem trị sẹo chuẩn y khoa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như sản xuất trong hệ thống nhà máy hiện đại chuẩn FDA- Hoa Kỳ; đã được bán tại nhà thuốc và hàng loạt bệnh viện da liễu; nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ, đầy đủ chứng nhận y tế. Ngoài việc điều trị sẹo lõm, sẹo thâm thủy đậu mới và lâu năm; kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique còn phù hợp để trị sẹo thâm, rỗ, lõm do mụn, tẩy nốt ruồi; những vết thâm do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng do dụng cụ làm đẹp; vết thâm do gãi ngứa trầy xước da, muỗi, côn trùng đốt hay sẹo thâm, sẹo lõm sau té ngã, tai nạn.

Sẹo lõm, sẹo thâm do thủy đậu cũng không quá khó khăn để điều trị đúng không nào; kể cả sẹo lâu năm. Nhưng nhớ là để đảm bảo được hiệu quả trị sẹo thủy đậu thì cần mua kem trị sẹo Scar Esthetique tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Scar Heal Việt Nam là một trong những đại lý phân phối Rejuvaskin đang được các tín đồ Rejuvaskin tin tưởng tìm mua nhiều hiện nay. Tại đây, không chỉ cam kết hàng chính hãng mà còn rất nhiều ưu đãi độc quyền đi kèm.