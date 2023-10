Sẹo rỗ là gì? Chuyên gia gợi ý 7 cách trị sẹo rỗ hiệu quả

Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này để xóa sổ những vết sẹo rỗ kém thẩm mỹ, trả lại cho bạn làn khỏe đẹp, rạng ngời.

Tuy không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng sẹo rỗ lại làm mất tính thẩm mỹ và giảm sự tin của người bị (hình đại diện)

Sẹo rỗ là gì?

Sẹo rỗ là những vết lõm có hình dáng, kích thước và độ sâu khác nhau. Chúng xuất hiện khi tổ chức nguyên bào sợi ở trung bì bị tổn thương, đứt gãy, không sản xuất collagen, elastin, làm mất khả năng tái tạo da và không thể lấp đầy vết thương. Do đó, khi vết thương lành sẽ để lại những vết lõm trên da, gọi là sẹo rỗ.

Sẹo rỗ được phân loại như thế nào? Có bao nhiêu dạng?

Hiện nay, các chuyên gia sẽ phân loại các dạng sẹo rỗ thường gặp qua hình dáng của chúng. Dưới đây là các dạng sẹo rỗ phổ biến, cần hiểu rõ để có cách điều trị phù hợp mang lại hiệu quả tối ưu.

Xác định đúng loại sẹo rỗ giúp bạn có cách điều trị hiệu quả hơn

Sẹo chân đáy nhọn

Loại sẹo rỗ này có hình dạng như vật nhọn đâm sâu vào cấu trúc da, thường rộng hơn 2mm và sâu hơn 0.5mm khiến bề mặt da lỗ chỗ. Nguyên nhân dẫn đến sẹo chân đáy nhọn thường là do không điều trị mụn trứng cá dứt điểm và cách điều trị tương đối khó.

Sẹo hình chân vuông

Loại sẹo này thường có các cạnh thẳng đứng, rộng hơn sẹo chân đáy nhọn. Chúng giống như một vết lõm lớn hoặc miệng núi lửa, hình thành do nặn mụn sai cách hoặc bệnh thủy đậu để lại.

Sẹo hình đáy tròn

Loại sẹo này có đặc điểm là các vết lõm có cạnh dốc, nhấp nhô trên bề như hình lượn sóng khiến da trông kém mịn màng, thường xuất hiện ở má dưới và cằm.

Sẹo rỗ hỗn hợp

Tức là làn da xuất hiện tất cả các dạng sẹo rỗ đáy nhọn, chân vuông, đáy tròn,… Do từng bị sẹo rỗ trước, hoặc do bị nhiều loại mụn, vết viêm nhiễm đó to hay nhỏ và cơ địa mỗi người mà có thể hình thành nên các dạng sẹo rỗ khác nhau.

Nguyên nhân da bị sẹo rỗ chắc chắn bạn chưa biết hết

Vì sao làn da của bạn xuất hiện sẹo rỗ? Hãy tìm hiểu ngay nguyên nhân chính hình thành sẹo rỗ được các chuyên gia da liễu cảnh báo dưới đây.

Mụn là nguyên nhân gây sẹo rỗ khá phổ biến

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sẹo rỗ. Đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, mụn trứng cá xuất hiện nhiều và các bạn chưa biết cách chăm sóc da đúng cách nên rất dễ để lại sẹo. Bên cạnh đó, khi bị mụn đầu đen, mụn bọc, mụn mủ… nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tổn thương da, viêm nhiễm nặng vẫn gây ra sẹo rỗ.

Nguyên nhân gây sẹo rỗ do mụn rất nhiều người gặp phải

Nguyên nhân gây sẹo rỗ có thể do thủy đậu

Bệnh thủy đậu do virus varicella zoster gây nên, hình thành các mụn nước khắp cơ thể. Một số trường hợp chăm sóc không cẩn thận và đúng cách khiến da bị tổn thương do gãi quá nhiều, gây vỡ mụn nước và khiến da nhiễm trùng, tạo thành mụn mủ, dễ để lại sẹo. Sẹo rỗ từ bệnh thủy đậu mọc rải rác và bề mặt rộng từ 3 - 8mm.

Tai nạn cũng là lý do khiến chúng ta bị sẹo rỗ

Một số tai nạn ngoài ý muốn có thể gây nên các vết lõm trên da hay sẹo rỗ như: bị bỏng, trầy xước da do vấp ngã, các vết thương do tai nạn giao thông… Những trường hợp này thường để lại sẹo rỗ có kích thước khá lớn và khó điều trị. Vậy nên, các bạn cần phải điều trị càng sớm càng tốt và nên tìm đến trung tâm trị sẹo uy tín kết hợp dùng kem mới đạt hiệu quả tối ưu.

Nguyên nhân bị sẹo rỗ là do phẫu thuật

Việc phẫu thuật bằng dao kéo thường để lại vết sẹo lớn hay nhỏ. Với trường hợp này việc điều trị cũng không dễ dàng đâu nhé!

Nguyên nhân gây sẹo rỗ có thể do bạn chăm sóc da không đúng cách

Một số nguyên nhân khác

Ngoài những nguyên nhân phổ biến kể trên, sẹo rỗ có thể xuất phát từ việc chăm da không đúng cách, viêm nang lông, áp xe da… Các bạn cần hiểu rõ các nguyên nhân gây sẹo rỗ để biết cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả tốt nhất.

Bật mí các cách trị sẹo rỗ hiệu quả được gợi ý từ chuyên gia

Sẹo rỗ không gây đau đớn hay ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại tác động tới yếu tố thẩm mỹ. Chính điều đó mà việc điều trị sẹo rỗ càng sớm càng tốt được mọi người quan tâm hàng đầu. Vậy đâu là cách điều trị sẹo rỗ hiệu quả hiện nay? Hãy tìm hiểu ngay cách điều trị sẹo rỗ đang được các chuyên gia khuyên dùng áp dụng hiện nay.

Sử dụng nguyên liệu thiên nhiên

Các nguyên liệu như nghệ tươi, rau má, nha đam, bột trà xanh… chứa hàm lượng vitamin A, E, B1, B6 dồi dào, có khả năng tái tạo da, tăng sinh collagen và chống ô xy hóa nên rất phù hợp để điều trị sẹo rỗ. Cách thực hiện cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần xay nhỏ nguyên liệu và thoa nhẹ nhàng lên vị trí bị sẹo, sau khoảng 15 – 20 phút thì rửa sạch lại với nước. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp thêm mật ong, nước cốt chanh tùy nguyên liệu để tăng hiệu quả.

Cách trị sẹo rỗ bằng nguyên liệu thiên nhiên dễ thực hiện, ít tốn kém, nhưng bạn cần áp dụng dài lâu để thấy hiệu quả. Ngoài ra, phương pháp này khó hiệu quả với các trường hợp sẹo rỗ nặng hoặc bị lâu năm nên bạn cần cân nhắc có phù hợp với tình trạng da của mình hay không.

Phương pháp Peel da

Peel da hoặc thay da sinh học là phương pháp sử dụng các axit hữu cơ như: alpha hydroxy acid (AHA), beta hydroxy acid (BHA) hoặc acid trichloroacetic (TCA) để kích thích quá trình bong vảy lớp biểu bì, thúc đẩy tái tạo da. Từ đó cải thiện tình trạng mụn, thâm, lỗ chân lông to, sẹo rỗ… Tuy nhiên cách này cần thực hiện đúng cách, không nên tự ý peel da tại nhà, nếu không da rất dễ mỏng yếu, bong tróc, tổn thương.

Peel da sai cách có thể khiến da tổn thương hơn

Tiêm filler

Phương pháp này sẽ đưa chất làm đầy vào lớp trung bì hoặc bì tại vị trí sẹo rỗ nhằm làm đầy bề mặt da, cải thiện sẹo rỗ.Tùy vào cơ địa cũng như loại chất làm đầy mà hiệu quả có thể duy trì được vài tháng đến 1, 2 năm. Hiệu quả không lâu, và bạn nên tìm cơ sở uy tín để tránh gặp biến chứng.

Sử dụng kem trị sẹo rỗ Rejuvaskin Scar Esthetique

Sử dụng kem là cách trị sẹo rỗ được rất nhiều người lựa chọn để điều trị các loại sẹo rỗ, sẹo thâm từ mới hình thành đến các vết sẹo lâu năm. Cách này đơn giản, tiện lợi, hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ được đông đảo chuyên gia tin dùng và điều trị thành công hàng triệu vết sẹo trên thế giới.

Kem trị sẹo Scar Esthetique đã xóa sẹo thành công cho hàng triệu người

Kem trị sẹo Scar Esthetique chứa các thành phần nổi bật với khả năng dưỡng da kỳ diệu như Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C… tác động trực tiếp lên các mô sẹo, làm cấu trúc sẹo mềm lại và căng ra. Đồng thời kích thích tăng sinh các tế bào nguyên bào sợi, tế bào sừng giúp làm đầy vết sẹo lõm, sẹo rỗ hiệu quả. Sản phẩm còn ngăn ngừa quá trình ô xy hóa, làm giảm tổn thương trên bề mặt da và kích thích tái tạo da, làm mờ các vết sẹo thâm, trả lại làn da phẳng mịn, đều màu.

Sử dụng kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique đúng cách sẽ đạt được hiệu quả tối ưu. Bạn chỉ cần làm sạch vùng da bị sẹo với sữa rửa mặt với vùng da mặt và sữa tắm là vùng da sẹo trên cơ thể. Nhớ là nên dùng nước ẩm rửa sạch và đồng thời lau khô vết sẹo rồi thoa kem trị sẹo để đạt hiệu quả tối ưu.

Cho một lượng kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique vừa đủ rồi thoa đều lên vết sẹo. Kết hợp massage nhẹ nhàng để từ 3-5 phút để dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong và phát huy tối đa hiệu quả. Mỗi ngày, các bạn sử dụng đều đặn từ 3-4 lần/ngày để đạt được hiệu quả trị sẹo rỗ nhanh nhất. Bên cạnh đó, các bạn đừng quên bảo vệ làn da với kem chống nắng và tẩy tế bào chết định kỳ.

Hiệu quả nhận thấy 2 tuần đầu tiên sau khi sử dụng kem trị sẹo rỗ Rejuvaskin Scar Esthetique là vết sẹo giảm đỏ. Sang tuần 4 khi các tế bào mới tăng sinh collagen nhiều hơn sẽ thấy vết sẹo rỗ dần dần được lấp đầy. Các bạn sẽ thấy hiệu quả lấp đầy sẹo rỗ lên tới 80-90% với vết sẹo mới. Còn với sẹo lâu năm thì các bạn cần kiên trì sử dụng trong thời gian lâu hơn nữa.

Hiệu quả sau khi sử dụng kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique thật đáng kinh ngạc

Có thể nói, sử dụng kem Rejuvaskin Scar Esthetique là một trong những cách điều trị sẹo đơn giản, hiệu quả hiện nay, giúp trị sẹo rỗ, sẹo lõm do thủy đậu, sẹo do bỏng bô, côn trùng cắn… Chi phí cũng rất phù hợp với tùi tiền của các bạn với nhiều dung tích khác nhau từ 10ml, 30ml và 60ml.

Hy vọng với những thông tin ở trên, các bạn đã tìm được giải pháp điều trị sẹo rỗ hiệu quả hàng đầu hiện nay. Mỗi phương pháp điều trị sẹo rỗ đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng tối ưu vẫn là dùng kem trị sẹo rỗ đúng không nào! Chúc các bạn sớm lấy lại làn da mềm mịn, tươi sáng đều màu và tự tin hơn.