Sẹo thâm do tẩy nốt ruồi mãi không hết: Chuyên gia nói gì về cách cải thiện?

Tẩy nốt ruồi có thể gây sẹo thâm không? Góc nhìn chuẩn y khoa

Tẩy nốt ruồi là một thủ thuật thẩm mỹ phổ biến, đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về cấu trúc da nếu không được xử lý và chăm sóc đúng cách. Rất nhiều trường hợp sau khi thực hiện xóa nốt ruồi bằng laser, đốt điện hoặc chấm acid đã phải đối mặt với tình trạng sẹo thâm sậm màu, sẹo lõm sâu hoắm vĩnh viễn.

Vậy tẩy nốt ruồi có để lại sẹo thâm không? Câu trả lời từ các chuyên gia da liễu luôn là chắc chắn có. Về mặt bản chất sinh học, nốt ruồi (tên gọi y khoa là melanocytic nevus) là những tổn thương lành tính cấu thành từ sự tăng sinh khu trú của các tế bào hắc tố (melanocytes) ở lớp thượng bì hoặc thâm nhập sâu xuống lớp trung bì. Khi chúng ta tác động bằng các phương pháp như laser CO2, đốt điện, phẫu thuật tiểu phẫu hay sử dụng hóa chất, mục tiêu là phá hủy hoặc loại bỏ hoàn toàn cụm tế bào hắc tố này.

Quá trình này vô tình tạo ra một vết thương hở trên bề mặt da. Lúc này, cơ chế tự chữa lành tổn thương của cơ thể sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu năng lượng từ máy laser quá cao, kỹ thuật viên thực hiện thao tác quá sâu hoặc acid chấm nốt ruồi lan rộng ra vùng da lành, cấu trúc nền của da sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Sự tổn thương này kích thích một phản ứng sinh hóa mạnh mẽ mang tên tăng sắc tố sau viêm (Post-Inflammatory Hyperpigmentation - PIH).

Khi hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ và gặp phản ứng viêm, các tế bào hắc tố ở đáy thượng bì sẽ tăng tốc sản sinh hắc sắc tố melanin một cách đột biến. Mục đích bảo vệ vùng da non đang bị tổn thương trước tác động của tia cực tím (UV). Lượng melanin dư thừa này bị đẩy lên bề mặt hoặc đọng lại sâu trong lớp trung bì; tạo thành những đốm màu hồng, nâu đỏ rồi dần chuyển sang thâm đen tại vị trí nốt ruồi cũ.

Không dừng lại ở sẹo thâm, nếu tổn thương xâm lấn sâu vượt quá màng đáy và chạm tới lớp trung bì. Nơi chứa các sợi collagen và elastin, là cấu trúc nâng đỡ của da sẽ bị đứt gãy hoàn toàn. Khi cơ thể không sản xuất đủ lượng collagen cần thiết để lấp đầy khoảng trống bị khuyết thiếu trong quá trình lành thương, da sẽ co rút và hình thành nên sẹo lõm (sẹo rỗ). Sự xuất hiện đồng thời của cả sẹo thâm lẫn sẹo lõm tại một điểm nốt ruồi làm bề mặt da trở nên loang lổ, gồ ghề và cực kỳ khó điều trị nếu để lâu.

Sẹo thâm do tẩy nốt ruồi có tự hết được không?

Đây là câu hỏi mà hầu hết mọi người đều thắc mắc sau khi nhận thấy vết thâm không có dấu hiệu thuyên giảm sau vài tuần. Theo tiến trình sinh học tự nhiên, làn da có chu kỳ tái tạo kéo dài khoảng 28 đến 45 ngày tùy độ tuổi. Lý thuyết cho thấy, nếu tổn thương chỉ nằm rất nông ở bề mặt thượng bì, các tế bào sậm màu sẽ bị đẩy dần lên và bong tróc ra ngoài, vết thâm có thể tự mờ đi sau khoảng 3 đến 6 tháng.

Tuy nhiên, thực tế lâm sàng lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Hơn 85% trường hợp sẹo thâm do tẩy nốt ruồi được ghi nhận là không thể tự biến mất. Hoặc tiến trình tự mờ diễn ra cực kỳ chậm chạp, kéo dài nhiều năm trời mà không đạt hiệu quả thẩm mỹ mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu do:

Tổn thương quá sâu: Phương pháp xóa nốt ruồi thô bạo đã phá hủy màng nền đáy, khiến hạt sắc tố melanin rơi xuống và "mắc kẹt" tại lớp trung bì sâu. Cơ chế đại thực bào tự nhiên của cơ thể không thể dọn dẹp hết các sắc tố ở tầng sâu này.

Phương pháp xóa nốt ruồi thô bạo đã phá hủy màng nền đáy, khiến hạt sắc tố melanin rơi xuống và "mắc kẹt" tại lớp trung bì sâu. Cơ chế đại thực bào tự nhiên của cơ thể không thể dọn dẹp hết các sắc tố ở tầng sâu này. Chăm sóc sai cách: Việc để vùng da non tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp che chắn. Không sử dụng kem chống nắng sẽ kích hoạt phản ứng melanin liên tục, khiến vết thâm ngày một bám rễ sâu và đậm màu hơn.

Việc để vùng da non tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp che chắn. Không sử dụng kem chống nắng sẽ kích hoạt phản ứng melanin liên tục, khiến vết thâm ngày một bám rễ sâu và đậm màu hơn. Rối loạn chu kỳ tái tạo da: Áp lực từ vết thương cũ kết hợp với thói quen cạy vảy sớm làm gián đoạn tín hiệu phục hồi tế bào. Khiến mô sẹo bị sừng hóa, bao bọc chặt lấy hắc sắc tố bên trong.

Khi vết thâm đã tồn tại trên da vượt quá mốc 3 tháng, nó chính thức chuyển sang giai đoạn sẹo thâm cố định. Các xơ sẹo bắt đầu hình thành, neo giữ cấu trúc sắc tố và làm vùng da này trở nên thô ráp, xơ cứng. Lúc này, nếu chỉ ngồi chờ đợi da tự phục hồi mà không có sự can thiệp chuyên biệt; bạn đang vô tình bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để cứu vãn làn da.

Chuyên gia da liễu chia sẻ cách cải thiện sẹo thâm do tẩy nốt ruồi trị mãi không hết

Để đảo ngược quá trình tăng sắc tố sau viêm và sửa chữa mô sẹo lỗi, các chuyên gia da liễu khẳng định cần phải áp dụng cơ chế tác động đa chiều. Bạn không thể chỉ sử dụng một hoạt chất dưỡng trắng thông thường. Bởi nó không có khả năng sửa chữa cấu trúc mô sẹo và làm mềm các xơ cứng bên dưới. Một phác đồ điều trị sẹo thâm do tẩy nốt ruồi chuẩn y khoa bắt buộc phải đồng thời giải quyết 3 mục tiêu cốt lõi gồm ức chế phản ứng viêm cấp tính, kiểm soát - phân rã hắc sắc tố melanin và kích thích tái cấu trúc để làm đầy mô sẹo.

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Xu hướng y khoa hiện đại ưu tiên sử dụng các liệu pháp bôi thoa tại chỗ có công thức khoa học đột phá. Trong số các sản phẩm được chuyên gia đánh giá cao hiện nay, kem mờ sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Scar Esthetique đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng gần 40 năm tại Mỹ. Rejuvaskin Scar Esthetique nổi lên như một điểm sáng chuyên biệt, giải quyết bài toán sẹo thâm, sẹo lõm sau tổn thương do tẩy nốt ruồi, thủy đậu, côn trùng đốt, bỏng bô, bỏng do nấu ăn hay dụng cụ làm đẹp...

Sức mạnh cốt lõi làm nên sự khác biệt của Scar Esthetique nằm ở công thức "bám sát" hoàn hảo vào từng giai đoạn của quá trình tăng sinh hắc sắc tố sau viêm (PIH) tự nhiên của cơ thể. Scar Esthetique không đi theo lối mòn tẩy lột bề mặt thô bạo mà tập trung dưỡng sáng, cải thiện sẹo từ cấp độ tế bào thông qua cơ chế kiềng ba chân vững chắc:

Ức chế viêm và xoa dịu làn da tổn thương: Ngay tại vị trí nốt ruồi vừa tẩy, phản ứng viêm là ngòi nổ kích hoạt melanin. Scar Esthetique với thành phần chiết xuất từ củ hành, hoa cúc và hoa kim sa. Đây là những "kháng sinh tự nhiên" có khả năng giúp làm dịu tín hiệu viêm, ngăn chặn không cho tế bào hắc tố nhận lệnh sản sinh melanin, đồng thời làm giảm nhanh hiện tượng hồng ban (đỏ da) quanh vết sẹo.

Ngay tại vị trí nốt ruồi vừa tẩy, phản ứng viêm là ngòi nổ kích hoạt melanin. Scar Esthetique với thành phần chiết xuất từ củ hành, hoa cúc và hoa kim sa. Đây là những "kháng sinh tự nhiên" có khả năng giúp làm dịu tín hiệu viêm, ngăn chặn không cho tế bào hắc tố nhận lệnh sản sinh melanin, đồng thời làm giảm nhanh hiện tượng hồng ban (đỏ da) quanh vết sẹo. Kiểm soát và phân rã chuỗi tăng sinh hắc sắc tố: Đối với lượng melanin đã hình thành, hoạt chất vitamin C nồng độ cao kết hợp cùng vitamin E và coenzyme Q10 tạo thành mạng lưới chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng ngăn chặn enzyme tyrosine hoạt động, ngăn chuỗi tổng hợp sắc tố, làm phân rã các cụm hắc tố cứng đầu giúp vùng da sẹo thâm nhanh chóng đều màu và sáng lên.

Tăng tốc đẩy tế bào lỗi và cải thiện cấu trúc mô sẹo lõm: Đây là điểm đắt giá giúp giải quyết cả tình trạng sẹo lõm kèm theo. Nhờ sự xuất hiện của retinyl palmitate (dẫn xuất retinoid), 2 polypeptide và glucosamine; Rejuvaskin Scar Esthetique hỗ trợ thúc đẩy quá trình tăng sinh tế bào mới diễn ra mạnh mẽ, ép các tế bào chứa đầy hắc tố cũ bong ra theo chu kỳ tự nhiên. Đồng thời, các hoạt chất này kích thích nguyên bào sợi tăng cường sản xuất collagen tự nhiên, tái cấu trúc nâng đỡ để cải thiện những vết rỗ lõm, khôi phục bề mặt da mịn màng, săn chắc.

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Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc xử lý sắc tố, điểm mấu chốt cấu thành tiêu chuẩn vàng của Scar Esthetique chính là sự kết hợp với silicone y tế. Khi thoa lên da, thành phần này tạo một màng chắn sinh học bán thấm giúp bảo vệ mô sẹo, giữ độ ẩm tối ưu, hạn chế tối đa sự co rút xơ cứng mô và ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập. Cơ chế này giúp bình thường hóa quá trình tổng hợp collagen, giúp da sau tổn thương do xâm lấn lấy lại độ đàn hồi và mịn màng ban đầu.

Hiệu quả của kem mờ sẹo thâm do tẩy nốt ruồi Scar Esthetique giúp cải thiện sẹo sau khoảng 4 tuần sử dụng Scar Esthetique 2 lần mỗi ngày, người dùng cảm thấy cải thiện rõ rệt vùng da bị sẹo về sắc tố và độ đều màu; cảm nhận vùng sẹo mềm hơn và bề mặt da trở nên mịn màng hơn.

Chính sự đa nhiệm này giúp Scar Esthetique biến hành trình chăm sóc tổn thương da trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Với kết cấu kem mềm mịn, giàu độ ẩm nhưng thẩm thấu rất nhanh, sản phẩm không gây cảm giác bết dính hay bít tắc lỗ chân lông. Với một bước chăm dưỡng đơn giản từ 2 đến 3 lần mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi ngoạn mục của vùng da sẹo sau khoảng 4 đến 8 tuần sử dụng liên tục. Kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique đồng thời cho hiệu quả tối ưu trên cả sẹo bỏng nhẹ, vết trầy xước, thâm mụn và tổn thương xâm lấn khác. An toàn với nhiều làn da, kể cả da nhạy cảm hay trẻ em từ 2 tuổi trở lên cũng an tâm sử dụng.

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Sẹo thâm hay sẹo lõm do tẩy nốt ruồi không phải là bài toán không có lời giải. Điều quan trọng là bạn cần chọn đúng phương pháp khoa học hướng đích thay vì loay hoay thử nghiệm các mẹo dân gian khiến da tổn thương thêm chồng chất. Cũng đừng chỉ chờ đợi làn da tự phục hồi, việc áp dụng các sản phẩm hỗ trợ từ sớm sẽ giúp kiểm soát tăng sắc tố hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ hình thành sẹo lâu năm.

Với công thức kết hợp silicone y tế cùng nhiều hoạt chất phục hồi da chuyên sâu, Scar Esthetique đang trở thành lựa chọn được nhiều người tin dùng trong hành trình cải thiện sẹo thâm, sẹo mụn và các dấu vết sau tổn thương. Kiên trì chăm sóc đúng cách ngay từ hôm nay chính là bước quan trọng để làn da lấy lại vẻ đều màu, mịn màng và tự tin vốn có.