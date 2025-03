Seo Ye Ji bác tin hẹn hò, tuyên bố không liên quan đến Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji từng đóng cặp trong phim Điên thì có sao ẢNH: TVN

Giữa lúc Kim Soo Hyun đang bị tố từng hẹn hò Kim Sae Ron, Seo Ye Ji bỗng vướng tin xen vào mối quan hệ của cặp đôi này. Không chỉ vậy, cô còn bị đồn yêu Lee Sa Rang - anh họ của Kim Soo Hyun. Thậm chí, có nguồn tin tiết lộ nữ diễn viên này bị ngôi sao 8X và anh họ lợi dụng, chèn ép, tung thông tin sai lệch cho phóng viên khiến cô bị ảnh hưởng danh tiếng.



Thông tin kể trên thu hút sự quan tâm, bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội, nhất là khi Seo Ye Ji từng là nghệ sĩ trực thuộc Gold Medalist (công ty quản lý mà Lee Sa Rang điều hành và Kim Soo Hyun nắm quyền lực đáng kể trong đó). Người đẹp sinh năm 1990 cũng từng đóng cặp với tài tử họ Kim trong bộ phim It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) phát sóng hồi 2020. Cặp sao được nhận xét có màn kết hợp ăn ý kể cả trong những phân cảnh tình cảm, thân mật. Cả hai thậm chí từng vướng tin đồn hẹn hò.

Seo Ye Ji khẳng định không liên quan đến Kim Soo Hyun ẢNH: TVN

Trước những lời bàn tán xôn xao và bị người hâm mộ hỏi chuyện trên Instagram, Se Ye Ji trực tiếp đưa ra phản hồi thông qua bài viết đăng lên trang fan café của mình vào ngày 13.3. "Tôi cũng là con người nên bản thân thật sự cảm thấy nặng nề, kiệt sức… buồn bã và nghẹt thở", người đẹp 35 tuổi chia sẻ. Cô cũng bày tỏ: "Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ dừng lại ngay bây giờ. Hiện tôi hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy (Kim Soo Hyun) và anh họ của anh ấy. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn phải giải thích điều này".

Sao phim Thiên nga bóng đêm chụp bình luận của một người hâm mộ hỏi về chuyện với Kim Soo Hyun cùng lời nhắn: "Xin chị đừng làm chúng em thất vọng lần nữa". Cô chia sẻ vào đêm khuya rằng ngày hôm nay của mình thật ngột ngạt và thất vọng.

Seo Ye Ji và Kim Sae Ron từng chung công ty quản lý. Sau khi đàn em qua đời vào tháng 2 vừa qua, cô đăng bài tưởng nhớ ẢNH: INSTAGRAM NV

Tin đồn liên quan đến Seo Ye Ji bị lan truyền giữa lúc Kim Soo Hyun đang vướng bê bối đời tư. Từ ngày 10.3, nam diễn viên đình đám bị kênh YouTube nổi tiếng Viện Garosero tung tin từng hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2015, khi anh 27 tuổi còn Sae Ron mới 15 tuổi. Mối quan hệ này kéo dài đến năm 2021. Bên cạnh đó, phía này còn đưa ra thông tin tài tử phim Vì sao đưa anh tới và công ty đòi nợ Sae Ron khi cô đang kiệt quệ tài chính, phớt lờ lúc cô cầu xin giúp đỡ thậm chí tiết lộ số điện thoại cho phóng viên "tấn công" cô.

Bất chấp việc phía Kim Soo Hyun bác bỏ những thông tin này và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ, kênh Viện Garosero vẫn tiếp tục tung ra nhiều thông tin gây sốc liên quan đến Kim Soo Hyun vào tối 11 và 12.3, yêu cầu sao nam xin lỗi diễn viên quá cố và gia đình cô. Những tiết lộ này khiến dư luận "dậy sóng", chuyển sang chỉ trích, kêu gọi tẩy chay diễn viên 37 tuổi. Những tin kể trên cũng khiến sao phim Mặt trăng ôm mặt trời bị nhiều thương hiệu quay lưng, đồng thời phải hủy lịch ghi hình chương trình giải trí.

Sáng 13.3, công ty quản lý của Kim Soo Hyun là Gold Medalist cho biết họ sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ vào tuần tới nhằm làm rõ sự việc, đính chính những tuyên bố sai sự thật và phản bác lại những tin đồn vô căn cứ.