Giải trí

Seohyun (SNSD) ra mắt với vai trò nghệ sĩ violin

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
14/01/2026 18:30 GMT+7

Seohyun sẽ hợp tác cùng dàn nhạc giao hưởng Sol trong một buổi hòa nhạc diễn ra vào tháng 3 tới. Em út của 'nhóm nhạc quốc dân' SNSD đảm nhận vai trò nghệ sĩ độc tấu violin với tác phẩm kinh điển 'Csárdás'.

Kbizoom đưa tin hôm 14.1, vào lúc 20 giờ ngày 13.3, Seohyun sẽ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ khách mời độc tấu trong buổi hòa nhạc định kỳ lần thứ 8 của dàn nhạc giao hưởng Sol, diễn ra tại nhà hát Lotte Concert Hall, Seoul (Hàn Quốc). Tại đây, cô sẽ trình diễn tác phẩm Csárdás của nhà soạn nhạc Vittorio Monti, một bản nhạc nổi tiếng với tiết tấu mạnh mẽ cùng giai điệu giàu cảm xúc, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới mẻ về âm nhạc cổ điển.

Nữ thần tượng đa tài mở rộng hành trình nghệ thuật

Điều đặc biệt ở sân khấu lần này là Seohyun mới chỉ học violin được khoảng 5 tháng. Tự gọi mình bằng nghệ danh thân mật "Barinist", kết hợp giữa từ "violinist" và "người mới bắt đầu", nữ ca sĩ không tiếp cận sân khấu với hình ảnh một nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà như một người yêu âm nhạc bằng sự chân thành. Thay vì theo đuổi sự hoàn hảo, Seohyun mong muốn lan tỏa niềm vui thuần khiết mà âm nhạc mang tới khán giả.

Seohyun (SNSD) ra mắt với vai trò nghệ sĩ violin - Ảnh 1.

Em út SNSD sẽ ra mắt với vai trò khách mời độc tấu violin trong buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Sol vào tháng 3 tới

Ảnh: Instagram seojuhyun_s

Sự tham gia của Seohyun cũng phù hợp với tinh thần hoạt động của Sol - một dàn nhạc được thành lập từ những người yêu nhạc cổ điển, không chỉ gồm các nghệ sĩ chuyên nghiệp toàn thời gian. Cô đồng ý hợp tác với mong muốn giúp âm nhạc cổ điển trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Seohyun (SNSD) ra mắt với vai trò nghệ sĩ violin - Ảnh 2.

Seohyun mới học violin khoảng 5 tháng trước khi nhận lời bước lên sân khấu

Ảnh: Instagram seojuhyun_s

Chia sẻ về thử thách mới, Seohyun cho biết cô hy vọng hành trình của mình có thể đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với nhiều người. Theo nữ nghệ sĩ, giống như nhạc pop, âm nhạc cổ điển cũng có thể thú vị, dễ thưởng thức và dành cho tất cả mọi người.

Dù bắt đầu học violin như một sở thích cá nhân, Seohyun đã dành nhiều thời gian tập luyện nghiêm túc cùng dàn nhạc để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Màn trình diễn của cô được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng mới mẻ và chân thành cho những người yêu nhạc cổ điển, đồng thời mở ra sức hút mới đối với khán giả yêu nhạc đại chúng.

Seohyun (SNSD) ra mắt với vai trò nghệ sĩ violin - Ảnh 3.

Người đẹp sinh năm 1991 có khả năng chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau

Ảnh: Instagram seojuhyun_s

Đại diện của dàn nhạc giao hưởng Sol nhận định rằng sự xuất hiện của Seohyun sẽ góp phần xóa bỏ rào cản tâm lý của công chúng đối với các buổi hòa nhạc cổ điển. Theo phía ban tổ chức, đây sẽ là một sân khấu đặc biệt, được dẫn dắt bởi tình yêu âm nhạc trong trẻo và nguyên bản.

Seohyun từ lâu được biết đến là thành viên đa tài của SNSD, không chỉ sở hữu giọng hát nội lực và vũ đạo cuốn hút, cô còn có nền tảng âm nhạc vững chắc từ nhỏ. Sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật, Seohyun được mẹ là giảng viên piano dạy chơi piano ngay từ 5 tuổi và tiếp xúc với nhiều nhạc cụ khác như trống truyền thống Hàn Quốc khi còn nhỏ.

Seohyun (SNSD) ra mắt với vai trò nghệ sĩ violin - Ảnh 4.

Seohyun tiếp tục cho thấy hình ảnh một người nghệ sĩ chăm chỉ, tài năng, nói không với scandal và không ngừng thử thách bản thân

Ảnh: Instagram seojuhyun_s

Việc học piano từ thuở thiếu thời không chỉ giúp cô có cơ hội biểu diễn piano trong một số sân khấu đặc biệt, mà còn góp phần hình thành kỹ năng âm nhạc toàn diện. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn biết múa ballet và chơi guitar, đồng thời thể hiện sự yêu thích với nhiều loại nhạc cụ khác trong các buổi trình diễn và hoạt động âm nhạc cá nhân, minh chứng cho năng khiếu đa dạng vượt ra ngoài vai trò ca sĩ của một idol Kpop.

