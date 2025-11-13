Sếp Google mách nước để game 'Phở anh Hai' thành Flappy Bird tiếp theo của Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện Google Apps Summit 2025, diễn ra ở TP. HCM, ngày 12.11, ông Aditya Swamy, Giám đốc điều hành Google Play khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) bất ngờ nhắc đến game "Phở anh Hai" như một minh chứng sống động về khả năng sáng tạo của cộng đồng lập trình viên Việt Nam.

Yếu tố khiến game Việt lọt mắt xanh sếp Google

Ông Aditya Swamy nhắc đến game "Phở anh Hai" của một sinh viên Việt Nam trong phần chia sẻ về 10 bí quyết giúp lập trình viên trong nước có thể phát triển một ứng dụng hiệu quả. Theo ông, bên cạnh những yếu tố mới lạ, lối chơi (game play), một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến "Phở anh Hai" nổi tiếng khắp thế giới là yếu tố nguyên bản, độc đáo của game.

Ông Aditya Swamy, Giám đốc điều hành Google Play khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), chia sẻ tại sự kiện Google Apps Summit 2025, diễn ra ở TP.HCM ngày 12.11

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Theo ông, để thu hút được người dùng, các nhà phát triển game nên ưu tiên sở hữu trí tuệ gốc (IP) và các tính năng sáng tạo. Việc xây dựng những yếu tố lõi mà đối thủ khó có thể sao chép hàng loạt sẽ khiến ứng dụng trở nên độc đáo, khác biệt.

Lãnh đạo Google cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà phát triển ứng dụng quốc tế. Trước đó gã khổng lồ công nghệ đã cử một nhóm lập trình viên toàn cầu tới thăm và giao lưu với cộng đồng kỹ sư Việt Nam trong hai tuần. Điều khiến họ ấn tượng nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. "Các kỹ sư Việt Nam đặc biệt chăm chỉ, họ sẵn sàng thử nghiệm cái mới, tư duy sáng tạo. Chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều dư địa để hợp tác, nâng cao chất lượng sản phẩm tại Việt Nam", Giám đốc điều hành Google Play khu vực APAC, nhận xét.

Làm sao để game 'Phở anh Hai' trở thành Flappy Bird tiếp theo

Lời khuyên ông Aditya Swamy dành cho cha đẻ của game "Phở anh Hai", để có thể thành công về cả danh tiếng lẫn doanh thu như hiện tượng Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông - cách đây hơn 10 năm - là tìm cách giữ chân người dùng.

"Ngày nay, nếu nhìn vào vòng đời của các ứng dụng, chúng ta sẽ thấy mọi thứ đang thực sự bị rút ngắn lại, luôn có quá nhiều thứ mới xuất hiện cho người dùng. Ngành game cũng không ngoại lệ. Do đó, để thành công, các nhà làm game phải nghĩ đến yếu tố làm sao giữ chân người dùng lâu hơn, để họ không đến vì tò mò rồi nhanh chóng rời đi", lãnh đạo Google Play nói.

Theo ông, để làm được điều này, các lập trình viên nên tập trung vào bối cảnh của trò chơi, tận dụng AI để tạo ra nhiều lớp lang khác nhau nhằm thu hút người chơi. Một yếu tố quan trọng khác là phải đảm bảo được sự cân bằng về độ khó trong game. Nếu quá dễ người chơi không thấy hứng thú, còn quá khó sẽ có ít người chơi, đây là yếu tố mang tính then chốt.

Từ kinh nghiệm thực tế, ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, studio game Việt Nam có 2,5 tỉ người dùng trên toàn cầu, cho rằng ngoài yếu tố giữ chân người dùng, các nhà phát triển cũng cần có tư duy về xây dựng doanh nghiệp, đội ngũ.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Co-Founder kiêm CEO Wolffun, chia sẻ tại sự kiện Google Apps Summit 2025, diễn ra ở TP. HCM, ngày 12.11 ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

"Game không đơn thuần là sản phẩm giải trí. Phải xem đó như một mô hình có thể kiếm tiền. Từ đó nhà phát hành suy nghĩ về mô hình kinh doanh, tiếp thị phù hợp", ông Khánh nói.

Theo CEO Wolffun, ngay cả với huyền thoại Flappy Bird, nếu lúc đó Nguyễn Hà Đông có một đội ngũ để tiếp tục phát triển game trong dài hạn, tư duy về mô hình kinh tế bền vững như nạp tiền để đổi màu chim, có thể game còn thành công vang dội hơn nữa.

Cuối cùng, ông Khánh cho rằng để nắm bắt cơ hội và có thể tạo ra được những Flappy Bird tiếp theo của Việt Nam, đội ngũ lập trình viên nên chuẩn bị sẵn sàng cho những yếu tố mang tính chất nền tảng như tính độc đáo của trò chơi, tư duy xây dựng đội ngũ, mô hình kiếm tiền bền vững.

Trong khi đó, đại diện Google nhấn mạnh về việc tận dụng AI để nâng cao hiệu quả làm việc và tính sáng tạo; Mở rộng tệp khách hàng trẻ và tìm kiếm doanh thu mới; và xây dựng mối quan hệ gắn kết với cộng đồng người dùng.