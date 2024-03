Sếp Hòa Phát bán 1 triệu cổ phiếu phục vụ nhu cầu cá nhân

Theo thông tin vừa được công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Nguyễn Ngọc Quang, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG), đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu HPG để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11.3 - 9.4, theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu bán thành công, sở hữu của ông Quang tại Tập đoàn Hòa Phát sẽ giảm từ 103,79 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,78%) xuống còn 102,79 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,77%). Tạm tính theo giá kết phiên ngày 5.3 là 31.150 đồng/cổ phiếu, ước tính, ông Quang có thể thu về khoảng 31,15 tỉ đồng.



Theo Tập đoàn Hòa Phát, quý 4/2023, tập đoàn đạt kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm. Cụ thể, doanh thu của tập đoàn ghi nhận 34.925 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.969 tỉ đồng, tăng 249% so với cùng kỳ năm 2022 và 48% so với quý trước.

Lũy kế cả năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát đạt 120.355 tỉ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 6.800 tỉ đồng, tương ứng hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Trong báo cáo phân tích gần đây, Công ty CP chứng khoán SSI dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 của Tập đoàn Hòa Phát sẽ ở mức 11.200 tỉ đồng, tương ứng mức tăng hơn 64% so với năm 2023, trên cơ sở sản lượng tiêu thụ và giá thép đều phục hồi.

Về dài hạn, SSI kỳ vọng lợi nhuận của của Hòa Phát sẽ tăng hơn 30%/năm trong giai đoạn 2025 - 2027 nhờ dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động, giúp sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) tăng hơn gấp đôi từ 2,8 triệu tấn trong năm 2023 lên 7,5 triệu tấn vào năm 2027.

Nhìn nhận giá cổ phiếu mới chỉ phản ánh một phần triển vọng lợi nhuận năm 2024, đơn vị phân tích khuyến nghị nhà đầu tư có thể chờ các nhịp điều chỉnh để mua vào cổ phiếu với tầm nhìn dài hạn, khi giá thép đã chạm đáy và kỳ vọng sự đóng góp của dự án Dung Quất mở rộng từ năm 2025.