'Sếp' Marriott chia sẻ bí kíp hút khách quốc tế đến Việt Nam

Ông Duke Nam, Phó chủ tịch Khu vực phụ trách quản lý, điều hành thị trường Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam của Marriott International

* Ông nhìn nhận thế nào về thị trường Việt Nam sau 5 tháng chính thức tiếp nhận điều hành?

- Ông Duke Nam: Nhìn từ độ tăng trưởng, Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi có sức bật tốt của Marriott. Chỉ trong vòng hai năm, số lượng khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott International đã tăng từ 10 khách sạn lên 24 khách sạn. Chúng tôi cũng đã chính thức có khách sạn JW Marriott thứ ba tại Việt Nam khi khai trương JW Marriott Hotel & Suites Saigon vào tháng 9.

* Với thế mạnh quản lý trước đây cùng sự thông hiểu thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, ông đánh giá Việt Nam có thể được hưởng lợi gì từ hai nguồn khách quan trọng này?

- Số liệu luôn biết nói. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến hết tháng 9, đạt hơn 12,7 triệu lượt. Trong đó khách Hàn Quốc và Trung Quốc dẫn đầu với lượng khách đến lần lượt là 3,4 triệu và 2,7 triệu. Du lịch nội địa cũng đạt khoảng 95 triệu lượt khách, trong đó có đến 56 triệu lượt lưu trú qua đêm.

Việt Nam đã trở thành điểm đến phổ biến cho khách du lịch Hàn Quốc và Trung Quốc do vị trí địa lý gần, nhiều chuyến bay để lựa chọn và giá cả tương đối phải chăng. Tuy nhiên, những trải nghiệm độc đáo đang chờ đón du khách ở Việt Nam mới chính là điều quan trọng nhất thu hút họ.

Ẩm thực đường phố của Việt Nam với các món ăn như phở, bánh mì và cà phê trứng…, đã trở nên vô cùng phổ biến đối với du khách Hàn Quốc. Nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc đã có những chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa ảnh hưởng của ẩm thực Việt Nam ra toàn thế giới. Các điểm đến phổ biến với bãi biển tuyệt đẹp, giá cả hợp lý, trải nghiệm ẩm thực và các khu nghỉ dưỡng sang trọng như Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng…, cũng là điều hấp dẫn mọi du khách.

Ẩm thực Việt là yếu tố quan trọng thu hút du khách Trung Quốc và Hàn Quốc Ảnh: JW Marriott Hà Nội

Bên cạnh đó, khách du lịch từ Trung Quốc thường chọn Việt Nam vì nền văn hóa phong phú và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Năm nay, năm điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc là TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc. Điều này cũng phản ánh mức độ phổ biến và sự thu hút đang chia đều cho những kỳ nghỉ tại các thành phố và kỳ nghỉ dưỡng ở biển.

* Có những sáng kiến nào mà ông muốn biến thành điểm nhấn chọn lựa, kéo du khách đến với Việt Nam hay không?

- Hiện nay, số đông du khách đang không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm đích thực, mang đậm bản sắc địa phương để kết nối họ với tinh thần của điểm đến và đây chính là điều chúng tôi đang đưa vào hành trình của du khách, đáp ứng tối đa mong muốn của họ.

Điển hình là việc chúng tôi đưa thiết kế của Andy Fisher Workshop được tích hợp liền mạch vào bối cảnh ven biển, tập trung vào các vật liệu tự nhiên như đá và mái nhà xanh, tạo nên sự kết nối với cảnh quan tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh. Một bức bình phong gạch nguyên bản được làm tại địa phương tôn vinh ngành sản xuất gạch lịch sử, trong khi một số yếu tố nội thất khác lấy cảm hứng từ các trang trại nuôi tôm hùm và làng chài địa phương trong khu vực. Những dấu ấn tinh tế này sẽ giúp điểm đến neo lại, trở thành những trải nghiệm khó quên trong lòng du khách.

The Westin Resort & Spa Cam Ranh

Một ví dụ khác là những trải nghiệm sự kiện như dự án "The Gallery in the Sky" - một loạt các góc nhìn từ nhiều góc độ khác nhau của khách sạn, kèm theo mã QR kết nối với một câu chuyện của các chuyên gia địa phương tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, điểm đến tọa lạc tại tòa nhà cao nhất Việt Nam. Trong Tuần lễ Mark, sáng kiến toàn cầu của Autograph Collection được thiết kế để làm nổi bật tính độc đáo của từng khách sạn, du khách được mời chụp ảnh tại các góc nhìn được chỉ định, đổi bưu thiếp, tham gia tour tham quan hàng ngày để giới thiệu các góc nhìn và câu chuyện của chúng tôi.