Serbia dọa bỏ EURO 2024, số phận của đội tuyển Anh như thế nào?

Đội tuyển Serbia đã thua Anh 0-1 ở trận mở màn bảng C cuối tuần trước và họ sẽ đối đầu với Slovenia ở lượt trận thứ 2 diễn ra lúc 20 giờ tối 20.6. Tuy nhiên, Serbia đã đe dọa sẽ rời khỏi EURO 2024 sau khi cáo buộc người hâm mộ Croatia và Albania có những lời lẽ xúc phạm trong trận đấu giữa 2 đội tại lượt thứ 2 bảng B diễn ra ngày 19.6.

CĐV Croatia và Albania được cho là có lời lẽ xúc phạm Serbia AFP

Tổng thư ký FSS, Jovan Surbatovic, đã đệ trình yêu cầu Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) trừng phạt Croatia và Albania vì cáo buộc hô vang những lời lẽ xúc phạm ngay trước giờ diễn ra trận đấu. Ông Surbatovic đã cảnh báo rằng Serbia sẵn sàng rời khỏi Đức nếu không có hành động nào chống lại Croatia và Albania.

Thông tin trên khiến dư luận bàn luận xôn xao về số phận của các đội bảng C sẽ như thế nào, trong đó đặc biệt là đương kim á quân Anh. Theo tờ The Sun, nếu Serbia rút lui khỏi EURO 2024, lượt trận cuối bảng C của họ với Đan Mạch vào ngày 26.6 sẽ hủy, còn kết quả các trận khác vẫn giữ nguyên. Theo luật của UEFA, Đan Mạch sẽ tự động giành chiến thắng 3-0 và Serbia cũng sẽ bị phạt nặng.

Sau thất bại ở trận mở màn, Serbia sẽ đặt quyết tâm có 3 điểm ở trận gặp Slovenia AFP

Trong khi đó, Croatia và Albania đã có trận hòa 2-2 đầy gay cấn khi lần lượt chiếm vị trí thứ 3 và thứ 4 ở bảng B, cùng có 1 điểm. Croatia thua Tây Ban Nha 0-3 trong trận mở màn trong khi Albania thua Ý với tỷ số 1-2 dù dẫn bàn trước.

Surbatovic chỉ trích hành động "gây tai tiếng" khi chỉ trích người hâm mộ Croatia và Albania, kêu gọi UEFA phải hành động. "Trước hết, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ chúng tôi trong trận đấu với Anh. Những gì đã xảy ra thật là tai tiếng và chúng tôi sẽ yêu cầu UEFA trừng phạt. Chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi không muốn tham gia vào việc đó, nhưng nếu UEFA không trừng phạt họ, chúng tôi sẽ nghĩ xem mình sẽ tiến hành như thế nào", Tổng thư ký FSS nhấn mạnh.