Serena Riverside đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào nhịp sống mỗi ngày

Home Resort đưa nghỉ dưỡng trở thành phong cách sống

Nếu một kỳ nghỉ thường bắt đầu bằng việc rời khỏi nơi mình sống, thì Home Resort lại bắt đầu từ chính khoảnh khắc trở về nhà. Với tư duy ấy, Đạt Phước đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào Serena Riverside qua những trải nghiệm thư giãn, vận động, tận hưởng cảnh quan và kết nối gia đình.

Một góc hồ bơi trong không gian tiện ích nội khu

Những tiện ích vốn thường gắn với các khu nghỉ dưỡng được bố trí ngay trong dự án, giúp cư dân dễ dàng sắp xếp thời gian chăm sóc bản thân và duy trì thành thói quen.

Trước hết là trải nghiệm wellness với hồ bơi gia nhiệt, bể sục Jacuzzi và phòng sauna. Hệ tiện ích này mang đến những lựa chọn để cư dân thư giãn, thả lỏng cơ thể và tìm lại sự cân bằng sau một ngày bận rộn.

Song hành với thư giãn là vận động, nền tảng để duy trì sức khỏe. Phòng gym, yoga cùng các môn thể thao như pickleball, mini golf mở ra nhiều lựa chọn rèn luyện ngay tại nơi ở. Một buổi tập trước giờ làm hay cuối ngày vì thế cũng dễ trở thành một phần trong lịch sinh hoạt.

Cảnh quan mang đến một trải nghiệm riêng nhờ sự kết hợp giữa không gian nội khu và khung cảnh sông nước. Với khoảng lùi 200 m từ bờ sông Sài Gòn, Serena Riverside mở ra khoảng nhìn có chiều sâu về phía dòng sông. Những phút ngắm cảnh, nghỉ ngơi tại nhà cũng có thể trở thành khoảng thời gian thảnh thơi cho riêng mình. Ở Serena Riverside, thiên nhiên được đưa vào đời sống thường nhật, góp phần làm dịu áp lực mỗi ngày.

Trải nghiệm cảm giác với đường golf ngay nội khu Serena Riverside

Giá trị của nghỉ dưỡng còn nằm ở những khoảng thời gian các thành viên thực sự dành cho nhau. Với hồ bơi trẻ em, khu vui chơi và thư viện, Serena Riverside mang đến những không gian để gia đình cùng vui chơi, khám phá và chia sẻ khoảnh khắc thường ngày. Sự gắn kết được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi, ngay trong nhịp sống bận rộn.

Dự án có sự tham gia của ONG&ONG trong vai trò thiết kế cảnh quan và CBRE trong vai trò tư vấn vận hành.

Thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống

Tọa lạc trên đường Vĩnh Phú 29, kết nối với quốc lộ 13, Serena Riverside thuận tiện tiếp cận các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, trục đường ven sông Sài Gòn theo quy hoạch, khi hoàn thiện, sẽ bổ sung một hướng di chuyển cho cư dân.

Serena Riverside có khoảng lùi khoảng 200 m với sông Sài Gòn

Trong khu vực còn có trường học các cấp, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại như AEON MALL Bình Dương Canary, Lotte Mart, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và mua sắm của gia đình.

Sự thuận tiện trong kết nối cùng hệ tiện ích ngay tại nơi ở giúp cư dân dễ sắp xếp thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Một buổi tập, khoảng thư giãn bên hồ bơi hay những giờ vui chơi cùng con có thể diễn ra ngay trong ngày thường. Có thể thấy, giá trị của một bất động sản không chỉ ở các yếu tố hạ tầng, nhu cầu… tạo nên lý do nâng tầm giá, mà còn được bổ trợ từ không gian sống. Đó cũng là giá trị mà Serena Riverside hướng đến với mô hình Home Resort: Để mỗi lần trở về nhà, cư dân có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống.

Serena Riverside - Home Resort bên sông Sài Gòn

Website: https://serena.vn/

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