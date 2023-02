Sergey Brin trở lại Google để đối phó với ChatGPT

Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang "làm nóng" Thung lũng Silicon, nhà đồng sáng lập Google - kỹ sư Sergey Brin đã trở về công ty cũ và bắt tay vào dự án lập trình sau nhiều năm vắng bóng.

Sergey Brin là một trong những kỹ sư lập trình hàng đầu trên thế giới hiện nay AFP

Ngày 24.1 vừa qua, Brin đã xử lý những dòng mã lập trình đầu tiên kể từ khi ông rời công việc thường nhật tại Google vào năm 2019. Trang Forbes dẫn lời 2 nguồn tin khẳng định Sergey đã gửi truy vấn liên quan tới dự án LaMDA - phần mềm trò chuyện (chatbot) bằng ngôn ngữ tự nhiên của Google. LaMDA công bố lần đầu năm 2021 nhưng mãi tới gần đây mới được chú ý nhiều hơn khi Google phải tìm cách đối chọi ChatGPT - trí tuệ nhân tạo ra mắt tháng 11.2022 của OpenAI đã nhanh chóng có được 100 triệu người dùng.

Brin đã gửi truy vấn "CL" (viết tắt của "changelist") để có quyền truy cập vào dữ liệu huấn luyện LaMDA. Nguồn tin của Forbes khẳng định đã có 2 dòng mã thay đổi trong tập cấu hình để thêm tài khoản của Brin vào. Ngoài ra có vài chục kỹ sư đã đưa yêu cầu phê duyệt LGTM ("look good to me" - tôi chấp thuận). Một số đồng thuận khác cũng đến từ nhân sự ngoài dự án LaMDA, cho thấy một nhóm đang háo hức với sự trở lại của nhà đồng sáng lập công ty.

Tuy vậy, truy vấn của Brin cũng gặp phải sự phản ứng không mấy tích cực từ một bộ phận nhân viên Google. Đã có những phản hồi yêu cầu Brin "khắc phục Google trước", hoặc muốn ông trực tiếp nói chuyện với họ sau quãng thời gian xa cách nhiều năm.

Hiện Google không đưa ra bình luận nào về sự kiện trên.

Động thái của Sergey Brin là thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật nhưng đủ cho thấy Google đang xem OpenAI cùng các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa nghiêm trọng tới đâu. Cả hai đồng sáng lập Sergey Brin và Larry Page đã gần như vắng mặt tại công ty từ năm 2019 sau khi Page từ chức và chuyển giao cho Sundar Pichai trở thành CEO Alphabet - công ty mẹ của Google.

Thời gian gần đây, ông Pichai đã tham vấn các nhà sáng lập Google về chiến lược phát triển công nghệ AI, cũng như trợ giúp để có câu trả lời đáp lại ChatGPT, theo New York Times. Và việc Brin "động tay" vào LaMDA cho thấy cách những nhà sáng lập phản hồi với yêu cầu của CEO đương nhiệm.