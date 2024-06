Sergio Ramos nhận lương khủng khi đến Mỹ, Inter Miami chia tay ai để có Di Maria?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè ở giải MLS được mở cửa từ ngày 18.7 và kết thúc ngày 14.8. Trung vệ Sergio Ramos sắp hết hạn hợp đồng với CLB Sevilla vào ngày 30.6 tới đây. Danh thủ 38 tuổi này đang được đội bóng Tây Ban Nha đề nghị gia hạn thêm 1 mùa với mức lương khoảng 4,3 triệu USD.

Sergio Ramos chọn đến Mỹ với mức lương cực khủng AFP

"Tuy nhiên, lời đề nghị từ CLB sắp ra mắt giải MLS là San Diego FC rất nặng ký lên đến 12 triệu USD/năm, đang khiến Sergio Ramos đổi ý và cân nhắc ý định đến Mỹ thi đấu ngay thời gian tới đây và bỏ qua mọi cơ hội đến Ả Rập Xê Út", tờ AS (Tây Ban Nha) tiết lộ, ngày 1.6.

"Giới chức San Diego FC sẽ đến Tây Ban Nha trong thời gian tới đây để thuyết phục Sergio Ramos, và biến anh trở thành bản hợp đồng nặng ký đầu tiên trong lịch sử của CLB này. Hơn nữa, HLV của Sevilla, ông Quique Sanchez Flores đang có ý định không muốn giữ lại cầu thủ đã luống tuổi như Sergio Ramos, hy vọng CLB sẽ chiêu mộ một trung vệ mới phù hợp hơn", tờ AS cho biết thêm.

Nếu đồng ý đến San Diego FC, Sergio Ramos sẽ nằm trong tốp những cầu thủ có mức lương cao nhất giải MLS, bên cạnh Messi đứng đầu với 20,4 triệu USD/năm.

Cũng theo tờ AS: "Tương lai của tiền đạo kỳ cựu Di Maria (sắp chia tay Benfica ngày 30.6 tới), hiện đã loại trừ mọi khả năng trở lại Argentina thi đấu cho CLB Rosario Central do các vấn đề về an ninh gia đình không đảm bảo.

Di Maria đã quyết định đến Inter Miami tái hợp với Messi ngay sau giải Copa America. CLB Inter Miami hiện đã dọn chỗ để Di Maria ra mắt trong thời gian tới, khi sẽ chia tay tiền vệ người Phần Lan, Robert Taylor (29 tuổi, đã sắp hết hạn hợp đồng cuối năm nay và không gia hạn)".

Robert Taylor sắp chia tay Inter Miami... AFP

Để Di Maria gia nhập sau Copa America và tái hợp với Messi AFP

"Robert Taylor đang thi đấu trong tư cách là 1 trong 3 cầu thủ người nước ngoài của Inter Miami. Việc giải phóng 1 suất này là để dành cho Di Maria, bao gồm khoảng trống suất thi đấu và quỹ lương. Bên cạnh đó, đội bóng của ông David Beckham cũng sẽ thu lại khoảng 1,5 triệu USD nếu chuyển nhượng Robert Taylor ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp mở cửa ngày 18.7 tới sang một CLB khác ở giải MLS", tờ AS chia sẻ.

Robert Taylor gia nhập Inter Miami tháng 2.2022, đến nay đã ghi được 15 bàn và có 16 pha kiến tạo thành bàn trong tổng cộng 93 trận thi đấu. Anh cũng chiếm được tình cảm từ CĐV Inter Miami do nhiều lần từ chối trở lại khoác áo đội tuyển Phần Lan để phục vụ CLB.

Tuy nhiên, sắp tới đây cầu thủ này phải nhường chỗ cho danh thủ Di Maria, bạn thân của đội trưởng Messi, sắp gia nhập Inter Miami ngay sau Copa America (diễn ra từ 20.6 đến 14.7).