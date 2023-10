Serum VI Derm vitamin C Brightening Concentrate có khả năng chống lão hóa, làm sáng da không?

Xem ngay review chi tiết dưới đây về serum dưỡng da trắng khỏe VI Derm vitamin C Brightening Concentrate. Chắc chắn bạn sẽ đưa ra được quyết định nên hay không nên sử dụng serum vitamin C VI Derm.

(hình đại diện)

Serum dưỡng da trắng khỏe VI Derm vitamin C Brightening Concentrate đến từ thương hiệu nào?

Tinh chất VI Derm vitamin C Brightening Concentrate là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm cao cấp đến từ Hoa Kỳ. Đây là thương hiệu được thành lập bởi tiến sĩ Abdala F. Khalil. Khởi nguồn từ mong muốn tạo ra sản phẩm peel không đau để giúp con gái thoát khỏi tình trạng da bị mụn trứng cá. Và ông đã nghiên cứu ra VI Peel - Một loại Peel da hóa học không đau đầu tiên trên thế giới và công ty Vitality Institute ra đời.

VI Peel dần khẳng định chỗ đứng của mình và được công nhận là loại Peel số 1 hiện nay. Con gái ông tiếp nối thành công và phát triển thương hiệu VI Derm Beauty chuyên về skincare giúp cải thiện sức khỏe chuyên sâu cho làn da và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăm sóc da sau khi peel.

VI Derm Beauty nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da chứa vitamin C, kem dưỡng da, sữa rửa mặt và kem chống nắng… Điểm nổi bật là tất cả các sản phẩm của VI Derm được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, không chứa paraben và sunfate, không thí nghiệm trên động vật và các thành phần đều lành tính. Vậy nên, VI Derm Beauty không chỉ nhận được sự tin tưởng của các tín đồ skincare mà còn các chuyên gia da liễu đánh giá cao và được sử dụng ngày càng phổ biến tại các thẩm mỹ viện cao cấp.

Tinh chất VI Derm vitamin C Brightening Concentrate có thật sự hiệu quả?

VI Derm vitamin C Brightening Concentrate có hiệu quả không? Tại sao lại được mọi người tin tưởng lựa chọn nhiều như vậy? Hãy tìm hiểu ngay review chi tiết serum dưỡng trắng khỏe mạnh VI Derm vitamin C Brightening Concentrate dưới đây.

Về công dụng

VI Derm vitamin C Brightening Concentrate ứng dụng sức mạnh lâm sàng kết hợp thành phần Vitamin C với dẫn xuất 10% THD Ascorbate. Đây là một dạng Vitamin C có khả năng thẩm thấu cao, làm mờ các đốm đen và bảo vệ da chống lại tổn thương gốc tự do lão hóa da. Công thức không chứa nước để đảm bảo sự ổn định và tối ưu hóa các lợi ích làm sáng, mịn, làm mềm và tăng cường độ rạng rỡ cho da. Bên cạnh đó, tinh chất VI Derm vitamin C Brightening Concentrate còn chứa nhiều hoạt chất lành tính và chất lượng khác tạo nên những công dụng ưu việt như tăng cường sản sinh collagen cho làn da luôn khỏe khoắn và làm đấy nếp nhăn hiệu quả. Khả năng chống lại sự hoạt động của gốc tự do do tia UV và ức chế sự hình thành sắc tố làm mờ đốm đen cho làn da luôn tươi trẻ và trắng hồng rạng ngời. VI Derm vitamin C Brightening Concentrate cũng tạo nên một lớp hàng rào bảo vệ làn da luôn khỏe mạnh, căng bóng ngậm nước.

Về thành phần

VI Derm vitamin C Brightening Concentrate nổi tiếng với sự hội tụ của các hoạt chất nồng độ cao mà vẫn đảm bảo phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng hay tình trạng châm chích, mẩn đỏ. Vì đây là sản phẩm không chứa chứa paraben, sulfate và cũng đã được chứng minh mang lại hiệu quả cao.

10% THD Ascorbate: Chống lại sự hoạt động của gốc tự do cho làn da luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, là khả năng tăng cường tổng hợp collagen và ức chế sự hình thành đốm sắc tố giúp cải thiện nếp nhăn, vết chân chim cho làn da tươi sáng đều màu.

Cyclopentasiloxane: Tác dụng tạo nên một lớp hàng rào che chắn và bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV và các yếu tố môi trường khác. Đồng thời, làm đầy nếp nhăn, rãnh nhăn và mang lại hiệu ứng căng mọng, tươi mới.

Dimethicone: Hoạt động theo cơ chế bảo vệ nên các phân tử Dimethicone sẽ thẩm thấu trên bề mặt biểu bì rồi tạo một lớp màng chống lại những tác hại xấu xâm nhập từ môi trường bên ngoài và ngăn ngừa sự thoát hơi nước trên bề mặt da.

Về bao bì thiết kế bên ngoài

Serum VI Derm vitamin C Brightening Concentrate vẫn theo thiết kế chủ đạo của nhà VI Derm là dạng chai thủy tinh hình trụ cầm chắc tay. Nổi bật và thu hút là màu xanh mòng két trên nền chữ trắng. Phần nắp trong suốt với dạng vòi pump nên sử dụng dễ dàng và cũng bảo quản dưỡng chất bên trong tốt hơn trong suốt quá trình sử dụng.

Về chất kem và mùi hương

Kết cấu dạng gel trong suốt và thẩm thấu nhanh chóng ngay sau khi apply lên da. Hoàn toàn không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông. Có thể sử dụng như một lớp kem lót trước khi trang điểm. Mùi hương dịu nhẹ nên tạo cảm giác thoải mái mỗi khi sử dụng.

Về giá thành

Thuộc dòng sản phẩm cao cấp mà hiệu quả mang lại khiến ai cũng hài lòng thì giá niêm yết chính hãng 2.850.000đ với dung tích 30ml cũng không phải là quá cao. Mức giá như vậy vẫn được các tín đồ skincare tìm mua rất nhiều.

Về đối tượng sử dụng

Nói về đối tượng sử dụng serum VI Derm vitamin C Brightening Concentrate thì ai cũng có thể dùng. Nhưng những làn da nhất định cần đầu tư sản phẩm trong liệu trình skincare của mình phải kể đến là làn da bị khô, bong tróc, sần sùi, kém mịn màng; làn da có nhiều vết thâm, nám, tàn nhang; làn da xỉn màu, không đều màu; làn da mỏng, yếu dễ kích ứng; làn da bị tổn thương do mụn, peel da hay những người mong muốn có được làn da trắng hồng rạng rỡ.

Về cảm nhận sau khi sử dụng

Ngay sau khi apply một lớp serum VI Derm vitamin C Brightening Concentrate lên da, bạn sẽ có cảm giác mềm mượt. Dù nồng độ Vitamin C - 10% THD Ascorbate khá cao nhưng hoàn toàn không có cảm giác châm chích, mẩn đỏ hay sự khó chịu.

Duy trì đều đặn 7 ngày sử dụng đúng cách sẽ thấy sự thay đổi tiếp tục thay đổi là sự căng bóng ngậm nước và bắt đầu dần đều màu ở những vùng da sậm màu. Làn da cũng dần trắng sáng và hồng hào, tươi trẻ hơn. Còn về việc cải thiện các nếp nhăn thì cần thời gian sử dụng sau 2-3 tháng mới đạt được hiệu quả rõ rệt.

Đánh giá chung về serum chống lão hóa làm sáng da VI Derm vitamin C Brightening Concentrate

Nhiều chuyên gia, beauty blogger và người dùng đã có những đánh giá khách quan về serum dưỡng da trắng khỏe sau khi sử dụng serum Vitamin C VI Derm. Cùng tìm hiểu xem họ nói gì về sản phẩm đang được yêu chuộng trên toàn thế giới này.

Ưu điểm nổi bật:

Làn da được cấp ẩm chuyên sâu và trở nên mềm mịn ngay lần đầu sử dụng.

Hiệu quả thay đổi chỉ sau 7 ngày sử dụng với sự tươi trẻ và sáng da đều màu hơn.

Vết nám sạm, đốm đen hay thâm mụn mờ dần và trả lại làn da tươi sáng đều màu.

Củng cố hàng rào bảo vệ giúp làn da dần khỏe đẹp, hồng hào hơn.

Nếp nhăn và vết chân chim dần được lấp đầy cho làn da căng bóng, tươi mới.

Kết cấu dạng gel nên dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong mà không gây bết dính hay nặng mặt. Mùi hương dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái và thư giãn mỗi khi apply lên da.

Thiết kế dạng chai hình trụ màu xanh mòng kết rất nổi bật mà tinh tế, sang chảnh. Dạng vòi pump nên sử dụng cũng khá dễ dàng và không hao.

Sử dụng Vitamin C với dẫn xuất 10% THD Ascorbate và không chứa nước. Nên mang lại hiệu quả chống ô xy hóa và làm trắng da nhanh chóng mà hạn chế sự ô xy hóa và đổi màu trong quá trình sử dụng.

Công thức nhẹ nhàng, thành phần lành tính và không gây kích ứng kể với làn da nhạy cảm. Không gây bong tróc, mẩn đỏ hay cảm giác châm chích ngay cả khi sử dụng lần đầu.

Nhược điểm: Với làn da quá nhạy cảm nên test trước khi sử dụng cho toàn bộ da mặt.

Đánh giá chung: 9.5/ 10 điểm

Hướng dẫn sử dụng serum dưỡng trẻ hóa da VI Derm vitamin C Brightening Concentrate đúng chuẩn

Sử dụng serum dưỡng da trắng khỏe VI Derm vitamin C Brightening Concentrate đúng cách là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tối ưu hóa hiệu quả chống lão hóa làm sáng da. Đặc việt, sử dụng đúng cách còn ngăn ngừa được tình trạng da bị kích ứng, nhất là với làn da nhạy cảm. Vậy sử dụng tinh chất VI Derm vitamin C Brightening Concentrate như thế nào đúng cách?

Làm sạch da với sản phẩm tẩy trang chuyên dụng và sữa rửa mặt VI Derm.

Cân bằng độ pH và làm sạch sâu một lần nữa với toner phù hợp.

Nhấn từ 1 - 2 lần pump tinh chất dưỡng da sáng khỏe VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate và chấm thành các điểm nhỏ trên mặt và cổ.

Thoa đều serum vitamin C VI Derm ra toàn bộ vùng da mặt và massage nhẹ theo đường xoắn ốc rồi vỗ nhẹ để các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong và phát huy tối đa tác dụng.

Sử dụng đều đặn 2 lần/ 1 ngày vào buổi sáng và buổi tối để đạt được hiệu quả dưỡng da tốt nhất.

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng tinh chất VI Derm Vitamin C:

Sử dụng đều đặn và đúng cách serum vitamin C VI Derm trong một khoảng thời gian từ 4-8 tuần để thấy rõ hiệu quả.

Buổi tối nhất định phải dùng tẩy trang dù có trang điểm hay không. Bởi vẫn cần tẩy trang để làm sạch lớp kem chống nắng.

Liệu trình skincare ban ngày cần dùng kem chống nắng với SPF từ 30 trở lên để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao.

Với những thông tin đầy đủ, chi tiết và khách quan ở trên, các bạn đã hiểu vì sao serum dưỡng da trắng khỏe Vitamin C VI Derm lại được tìm mua nhiều như vậy. Còn bạn thì sao đã sẵn sàng đầu tư ngay một lọ serum VI Derm vitamin C Brightening Concentrate trong liệu trình skincare của mình chưa?

Mua serum VI Derm vitamin C Brightening Concentrate ở đâu chính hãng với giá tốt ? Serum vitamin C VI Derm Brightening Concentrate luôn nằm trong top bán chạy của hãng. Vậy nên, nhiều hàng nhái giả với giá thấp chênh lệch khá lớn so với giá niêm yết chính hãng xuất hiện. Các bạn là người tiêu dùng thông minh cần trang bị cho mình một số dấu hiệu phân biệt hàng thật hàng giả như qua tem phụ, tem chống hàng giả và tem bạc, giá niêm yết chính hãng… Một yếu tố quan trọng hơn cả và đảm bảo mua đúng hãng chính hãng là lựa chọn đơn vị phân phối uy tín. Mai Hân mỹ phẩm với hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối dược mỹ phẩm đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới đang là sự lựa chọn của hầu hết các tín đồ VI Derm tại Việt Nam. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua VI Derm tại Mai Hân mỹ phẩm, không chỉ cam kết hàng thật, giá ưu đãi, quà tặng hấp dẫn. Mà còn nhiều chính sách độc quyền khác như miễn phí đổi trả 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi hay sử dụng bị dị ứng, miễn phí ship toàn quốc, miễn phí soi da khi đến mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, chuyên viên tư vấn theo liệu trình 24/7… Còn rất rất nhiều ưu đãi khác mà các bạn sẽ được tận hưởng khi liên hệ trực tiếp Mai Hân mỹ phẩm. Trải nghiệm ngay hôm nay để thấy sự khác biệt. Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 20% tại đây.