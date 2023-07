Serum vitamin C: Hoạt chất đa nhiệm góp phần thay đổi làn da

Các tác dụng vượt trội của Vitamin C

1/ Dưỡng trắng và làm sáng da

Vitamin C nổi tiếng được biết đến với khả năng dưỡng và làm sáng da, chống oxy hóa mạnh mẽ. Hoạt chất này có khả năng ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase, từ đó điều hoà quá trình tổng hợp sắc tố melanin giúp cho làn da sáng và đều màu hơn. Các chất chống oxy hóa có khả năng phòng ngừa rối loạn sắc tố da như nám, tàn nhang, đốm nâu, sạm màu bằng cách ngăn chặn các tác nhân kích thích quá trình sản sinh hắc tố melanin, từ đó tác động tích cực đến tông da và sự đồng đều màu da.

Bên cạnh đó, khi dưỡng chất từ sản phẩm thẩm thấu sâu vào lớp da, vitamin C có thể trung hòa các gốc tự do nhằm ngăn chặn chúng xâm nhập qua màng tế bào. Nhờ vậy, tác dụng của các hoạt chất dưỡng da khác cũng được cộng hưởng khiến việc chăm sóc da có hiệu quả hơn.

2/ Bảo vệ da khỏi các tác hại trực tiếp từ ánh nắng

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là nguyên nhân góp phần tạo ra các gốc tự do gây tổn thương lâu dài cho da. Lúc này, sử dụng vitamin C để nhanh chóng sửa chữa những hư tổn cấp tế bào gây ra bởi tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa hình thành các vết thâm nám hoặc những làn da có dấu hiệu bị lão hóa do ánh nắng mặt trời gây ra.

Obagi Clinical Vitamin C+ Arbutin giúp da khỏe hơn dưới tác động của môi trường

3/ Tăng sinh collagen, giảm thiểu nếp nhăn trên da

Tinh chất vitamin C là một trong những dưỡng chất có khả năng kích thích collagen và elastin dồi dào. Hai thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa như rãnh nhăn, nếp nhăn,... từ đó nuôi dưỡng làn da thêm mịn màng, rạng rỡ.

4/ Hỗ trợ kháng viêm và điều trị mụn

Vitamin C còn được nhiều người biết đến với khả năng kháng viêm, làm sạch sâu bên dưới da nên có thể làm giảm tình trạng sưng đỏ khi xuất hiện các nốt mụn trứng cá. Nếu nàng đang gặp phải tình trạng nổi mụn, hãy tẩy tế bào chết trước khi sử dụng tinh chất chứa vitamin C để quá trình thẩm thấu được diễn ra tốt hơn.

Chọn sản phẩm có chứa vitamin C để tái tạo làn da tươi tắn

Dưỡng Chất Cải Thiện Da Sáng Và Đều Màu La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10 Serum

Pure Vitamin C10 đến từ La Roche-Posay là sự kết hợp độc đáo của 10% vitamin C nguyên chất giúp tổng hợp collagen cho da và làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang hình thành trong quá trình giảm mụn. Ngoài ra, Vitamin C còn đóng vai trò như một chất chống oxy hóa giúp giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đốm nâu cho da thêm tươi sáng, rạng rỡ. Hoạt chất độc quyền Neurosensine giúp làm dịu & đóng vai trò như một hoạt chất điều hòa lại cơ chế kháng viêm cho da.

Tự tin lấy lại làn da rạng rỡ cùng Pure Vitamin C10

Tinh chất dưỡng trắng da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

Obagi Clinical Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum không chỉ là bước đệm hoàn hảo, giúp tăng cường khả năng bảo vệ da mà còn hỗ trợ chữa lành những tổn thương gây ra bởi các tác nhân bên ngoài môi trường. Hơn hết, thành phần dưỡng trắng an toàn bậc nhất - Arbutin sẽ giúp mờ thâm nám, dưỡng sáng và làm đều màu da của. Công thức của Vitamin C+ Arbutin Brightening là sự kết hợp tiên tiến giữa 10% L-Ascorbic Acid và Arbutin-2 hoạt chất làm sáng, ngừa thâm nám vô cùng thân thiện cho làn da.

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm hiệu quả trên 104 đối tượng phụ nữ. Kết quả mang lại tuyệt vời với hơn 89% phụ nữ cho rằng làn da cải thiện tình trạng sạm nám, căng bóng, đều màu và mềm mịn hơn sau 4 tuần trải nghiệm.

Babe Vitamin C + huyết thanh Vitamin C

Huyết thanh BABE Ampoules Vitamin C+ là sản phẩm dưỡng da chuyên sâu với công thức đặc biệt cung cấp vitamin C tự nhiên giúp da sáng, đều màu và ngăn ngừa lão hóa. Thành phần Stable Vitamin C 10% có trong Babe Vitamin C+ giúp chống oxy hoá, sáng da, tăng sinh collagen. Đặc biệt, sự xuất hiện của thành phần chiết xuất từ cam thảo có chức năng điều hòa da nhờ khả năng giảm bong tróc, chống sưng viêm để từ đó phục hồi lại sự mềm mại cho làn da hiệu quả.

Vitamin C 10% đóng vai trò chống oxy hóa, làm săn chắc và làm sáng da

Lời kết

Vitamin C là một chất hoạt chất đóng vai trò quan trọng cho "thể chất" của làn da. Bổ sung serum vitamin C vào chu trình dưỡng da ngay từ bây giờ để đón vẻ ngoài tươi trẻ, rạng ngời nhất từ hôm nay.