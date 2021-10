Seungri phải hoãn xuất ngũ, bị giam trong nhà tù quân đội sau loạt bê bối

Seungri nhập ngũ theo nghĩa vụ quân sự bắt buộc hồi tháng 3.2020 và dự kiến xuất ngũ vào ngày 16.9 vừa qua. Tuy nhiên, ngay sau khi nhập ngũ, tòa án quân sự đã nhanh chóng tiến hành quá trình xét xử 9 tội danh đối với cựu ca sĩ nhà YG bao gồm: tham ô, đánh bạc bất hợp pháp, môi giới mại dâm… Vào ngày 12.8, giọng ca Strong Baby bị kết án 3 năm tù giam, nộp khoản tiền phạt 1,15 tỉ won (hơn 22 tỉ đồng) đồng thời thông tin cá nhân bị cho vào danh sách tội phạm tình dục quốc gia.

Ngay sau khi nhận phán quyết của tòa án, Seungri đã bị quản thúc tại Sư đoàn 55 của quân đội Hàn Quốc. Khoảng một tuần sau phán quyết của tòa án, đại diện pháp lý của cựu ngôi sao đã chính thức kháng cáo. Cơ quan công tố cũng nhanh chóng có động thái tương tự và phiên xử phúc thẩm sẽ được giao cho tòa phúc thẩm quân sự xem xét. Sau khi kháng cáo, Seungri đã được chuyển đến trại giam quân đội, nơi cựu ngôi sao đang bị giam giữ.

Seungri có thể không được thả khỏi trại giam quân sự cho đến khi hoàn thành phiên tòa phúc thẩm YONHAP NEWS

Quảng cáo

Theo AllKpop, một vụ án có thể được kháng cáo tại tòa án quân sự tối đa hai lần trước khi chúng được chuyển cho Tòa án tối cao của Hàn Quốc. Hiện tại, việc xuất ngũ của Seungri đã được hoãn lại trong khi tòa phúc thẩm quân đội đang xem xét hồ sơ của anh. Cho đến nay, có vẻ như chủ nhân hit What Can I Do sẽ phải bị giam giữ cho đến khi vụ án của ngôi sao đình đám một thời hoàn toàn kết thúc.

Đầu năm 2019, Seungri từ một ngôi sao đình đám của nhóm nhạc Big Bang trở thành cái tên bị dư luận Hàn Quốc “ném đá” dữ dội vì liên quan đến bê bối chấn động Burning Sun. Tháng 3 cùng năm, anh rút lui khỏi làng giải trí đồng thời bị công ty chủ quản là YG Entertainment chấm dứt hợp đồng. Từ đó đến nay, giọng ca sinh năm 1990 liên tục tham gia các cuộc điều tra, xét xử. Tại tòa án quân sự, nghệ sĩ đình đám một thời đối mặt với 9 cáo buộc nghiêm trọng, bị yêu cầu mức án 5 năm tù giam và phạt 20 triệu won nhưng anh phủ nhận hầu hết trong số đó. Tới ngày 12.8, tòa án quân sự Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất Hàn Quốc đã đưa ra bản án 3 năm tù giam (như đã nêu trên) đối với Seungri vì 9 tội danh.